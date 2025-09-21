English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Oneplus Offer: ఓన్‌ప్లస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై రూ.12,000 తగ్గింపు..ఎగబడి మొబైల్స్ కొంటున్న జనం!

Oneplus Diwali Sale: ఈ సంవత్సరం లాంచ్ అయిన అన్ని OnePlus ఫోన్లు భారీ డిస్కౌంట్లకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13s స్మార్ట్ ఫోన్స్ డిస్కౌంట్ ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కంపెనీ దీపావళి సేల్‌ను ప్రకటించింది. రూ. 12,000 వరకు భారీ డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 21, 2025, 03:46 PM IST

Oneplus Offer: ఓన్‌ప్లస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై రూ.12,000 తగ్గింపు..ఎగబడి మొబైల్స్ కొంటున్న జనం!

Oneplus Diwali Sale: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ కంపెనీ OnePlus తన దీపావళి సేల్‌ను ప్రకటించింది. కంపెనీ తన తాజా ప్రీమియం ఫోన్‌లు, టాబ్లెట్‌లు, IoT పరికరాలపై అద్భుతమైన డీల్‌లను అందిస్తోంది. ఈ సేల్ సెప్టెంబర్ 22న OnePlus వెబ్‌సైట్, Amazonలో ప్రారంభమవుతుంది. వినియోగదారులు OnePlus ఫోన్‌లు, టాబ్లెట్‌లు, వాచ్‌లు, ఇయర్‌బడ్‌లను చౌక ధరలకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. వినియోగదారులు OnePlus దీపావళి సేల్ సమయంలో అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్‌లను ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్‌లలో కూడా పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్‌ల గురించి మరింత సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

OnePlus 13R: ఈ సంవత్సరం ప్రారంభించిన OnePlus ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్ కొనుగోలుపై మీరు రూ. 12,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఈ సిరీస్‌లో అత్యంత సరసమైన మోడల్, OnePlus 13R, రూ.5,000 తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. అదనంగా రూ. 2,250 బ్యాంక్ ఆఫర్ కూడా ఉంటుంది. రూ. 42,999 ధరతో ప్రారంభించిన ఈ ఫోన్‌ను ఈ సేల్ సమయంలో రూ. 35,749 ప్రారంభ ధరకు ఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చు.

OnePlus 13S: ఈ సేల్ సమయంలో మీరు OnePlus 13s స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను భారీ తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ సరసమైన OnePlus ఫోన్ రూ. 54,999 ధరతో ప్రారంభం కానుంది. దీపావళి సేల్ సమయంలో మీరు దీన్ని రూ. 47,749 ప్రారంభ ధరకు పొందవచ్చు. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 4,000 తగ్గించబడింది. అదనంగా ఫోన్ కొనుగోలుపై రూ. 3,250 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

OnePlus 13: ఈ సిరీస్‌లో అత్యంత ప్రీమియం ఫోన్ అయిన OnePlus 13 ను దాని లాంచ్ ధర కంటే రూ. 12,250 తక్కువకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. రూ. 64,999 ప్రారంభ ధరతో లాంచ్ అయిన ఈ ఫోన్ ధర తగ్గింపు తర్వాత రూ. 57,749 కు అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 8,000 తగ్గింపు, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ రూ. 4,250 ఉంది.

ఈ సేల్ సమయంలో OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE 5 లను కూడా డిస్కౌంట్ ధరలకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. Nord 5 ప్రారంభ ధర రూ. 31,999 కు ప్రారంభించారు. దీని ధర రూ. 1,500 తగ్గింపు, ₹2,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఉన్నాయి. Nord CE 5 కూడా రూ. 3,000 వరకు తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. రూ. 24,999 ప్రారంభ ధరతో ప్రారంభించిన ఈ ఫోన్‌ను ఇప్పుడు రూ. 21,499 ప్రారంభ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.

