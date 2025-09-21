Oneplus Diwali Sale: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ కంపెనీ OnePlus తన దీపావళి సేల్ను ప్రకటించింది. కంపెనీ తన తాజా ప్రీమియం ఫోన్లు, టాబ్లెట్లు, IoT పరికరాలపై అద్భుతమైన డీల్లను అందిస్తోంది. ఈ సేల్ సెప్టెంబర్ 22న OnePlus వెబ్సైట్, Amazonలో ప్రారంభమవుతుంది. వినియోగదారులు OnePlus ఫోన్లు, టాబ్లెట్లు, వాచ్లు, ఇయర్బడ్లను చౌక ధరలకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. వినియోగదారులు OnePlus దీపావళి సేల్ సమయంలో అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్లను ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో కూడా పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్ల గురించి మరింత సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
OnePlus 13R: ఈ సంవత్సరం ప్రారంభించిన OnePlus ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ కొనుగోలుపై మీరు రూ. 12,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఈ సిరీస్లో అత్యంత సరసమైన మోడల్, OnePlus 13R, రూ.5,000 తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. అదనంగా రూ. 2,250 బ్యాంక్ ఆఫర్ కూడా ఉంటుంది. రూ. 42,999 ధరతో ప్రారంభించిన ఈ ఫోన్ను ఈ సేల్ సమయంలో రూ. 35,749 ప్రారంభ ధరకు ఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చు.
OnePlus 13S: ఈ సేల్ సమయంలో మీరు OnePlus 13s స్మార్ట్ఫోన్ను భారీ తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ సరసమైన OnePlus ఫోన్ రూ. 54,999 ధరతో ప్రారంభం కానుంది. దీపావళి సేల్ సమయంలో మీరు దీన్ని రూ. 47,749 ప్రారంభ ధరకు పొందవచ్చు. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 4,000 తగ్గించబడింది. అదనంగా ఫోన్ కొనుగోలుపై రూ. 3,250 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
OnePlus 13: ఈ సిరీస్లో అత్యంత ప్రీమియం ఫోన్ అయిన OnePlus 13 ను దాని లాంచ్ ధర కంటే రూ. 12,250 తక్కువకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. రూ. 64,999 ప్రారంభ ధరతో లాంచ్ అయిన ఈ ఫోన్ ధర తగ్గింపు తర్వాత రూ. 57,749 కు అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 8,000 తగ్గింపు, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ రూ. 4,250 ఉంది.
ఈ సేల్ సమయంలో OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE 5 లను కూడా డిస్కౌంట్ ధరలకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. Nord 5 ప్రారంభ ధర రూ. 31,999 కు ప్రారంభించారు. దీని ధర రూ. 1,500 తగ్గింపు, ₹2,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఉన్నాయి. Nord CE 5 కూడా రూ. 3,000 వరకు తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. రూ. 24,999 ప్రారంభ ధరతో ప్రారంభించిన ఈ ఫోన్ను ఇప్పుడు రూ. 21,499 ప్రారంభ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
Also Read: Snake Video: టాయిలెట్ సీట్లో నల్ల త్రాచుపాము..అర్జెంట్గా బాత్రూమ్కి వెళ్లిన కుర్రోడు షాక్..చివరికి!
Also Read: Honey Trap: నగ్నంగా వీడియో కాల్స్..అన్ని చూపించి రూ. 3.80 కోట్లు నొక్కేశారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook