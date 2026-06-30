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ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ చేస్తున్నారా..! తప్పకుండా ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..

Online Shopping Scam: సైబర్ మోసాల పట్ల ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ ప్రియులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆఫర్ల పేరుతో ఎర వేస్తూ.. సైబర్ ఉచ్చులోకి లాగుతూ క్షణాల్లోనే బ్యాంక్ ఖాతాలు ఖాళీ చేస్తున్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 30, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:51 PM IST
ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ చేస్తున్నారా..! తప్పకుండా ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..
Image Credit: online shopping scam (Source: File)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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