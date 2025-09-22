English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Operation Sindoor: ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ 2.0 లోడింగ్‌.. రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ సంచలన కామెంట్స్.. పాక్‌కు దబిడి దిబిడే..!!

Operation Sindoor: టెర్రరిస్టులకు మద్దతు ఇచ్చే పాకిస్తాన్ కు కేవలం సరిహద్దులోనే కాదు వారి భూభాగంలోనూ గట్టిగా బుద్ధి చెప్పామన్నారు కేంద్ర రక్షణమంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్. ఆపరేషన్ సింధూర్ తాత్కాలికంగా నిలిపివేశామని అవసరమైతే మళ్లీ కొనసాగిస్తామంటూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాకిస్తాన్ తీరుపై ఆధారపడి ఆపరేషన్ సింధూర్ 2.0 ఉంటుందన్నారు. పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తే ఆ దేశానికి తగినవిధంగా బదులిస్తామన్నారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 22, 2025, 02:10 PM IST

Operation Sindoor: ఆపరేషన్ సింధూర్ పై కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ హాట్  కామెంట్స్ చేశారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇంకా ముగియలేదన్నారు. కేవలం తాత్కాలికంగా మాత్రమే నిలిపివేశామని చెప్పుకొచ్చారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ పార్ట్ 2.0  అనేది పాకిస్తాన్ తీరుపై ఆధారపడి ఉంటుందన్నారు. 100 కిలోమీటర్ల లోపలి పాక్ భూభాగంలోకి వెళ్లి ఉగ్ర స్థావరాలను ధ్వంసం చేసిన ఘటనలు ఇప్పటికే జరిగాయని ఆయన వెల్లడించారు.

ముఖ్యంగా ఆపరేషన్ సింధూర్‌లో సైన్యానికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చిన విధానం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వానికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు రాజ్‌నాథ్ సింగ్ . అవసరమైతే ఆపరేషన్ సింధూర్-2, 3 కూడా అమలు చేయవచ్చని, పాక్ ఉగ్రవాద చర్యలను కొనసాగిస్తే దేశానికి తగిన ప్రతిస్పందన ఉంటుందని హెచ్చరించారు.

అంతేకాదు ప్రధాని మోదీ వ్యక్తిత్వాన్ని, నాయకత్వాన్ని ప్రశంసించారు రాజ్ నాథ్ సింగ్. 1980 నుండి మోదీతో తన సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయని, ప్రజలతో సులభంగా మిళితం అయ్యే సామర్థ్యం మోదీకి ప్రత్యేకంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. సవాళ్లను సులభంగా పరిష్కరించడంలో, సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మోదీ అత్యుత్తమ నాయకుడు అని చెప్పారు. 2047లో స్వాతంత్ర్య శతాబ్దం వేడుకలు ముగిసిన తర్వాత మోదీ రిటైర్ అవుతారని, ఆ వరకు రాబోయే అన్ని ప్రధాన ఎన్నికల్లో ఆయన బీజేపీ తరపున ప్రధాని అభ్యర్థిగా ఉంటారని పేర్కొన్నారు.

Also Read: Indian Army: భారత సైన్యం బంధుప్రీతి లేని ఏకైక ప్రదేశం.. CDS అనిల్ చౌహాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!!  

మొత్తం మీద రాజ్‌నాథ్ సింగ్ వ్యాఖ్యలు భారత సైన్యం, సరిహద్దు భద్రత, పాక్ ఉగ్రవాదులపై కఠిన ప్రతిస్పందన, ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంపై పూర్తి విశ్వాసం ను కేంద్రంగా సూచిస్తున్నాయి. కేంద్రం, సైన్యం, ప్రభుత్వం సమన్వయంతో భవిష్యత్తులో ఉన్న అన్ని సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

Also Read: CIBIL Score: సిబిల్‌ స్కోర్‌ 350 ఉన్నా పర్లేదు.. ఈ 5 చిట్కాలతో రూ. 5 లక్షల వరకు లోన్‌ సాధ్యం

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Operation SindhurRajnath SinghIndia Pakistan RelationsBorder Securitypm Modi

