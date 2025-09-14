English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Oppo Reno13: కేవలం 4,449 రూపాయలకే రూ.44,000 ఒప్పో ఫోన్..ఆఫర్ కొద్దిరోజులు మాత్రమే!

Oppo Reno13 Price Features: ప్రముఖ షాపింగ్ వెబ్‌సైట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఈ నెల 23 నుంచి బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ ప్రారంభించనుంది. ఈ సేల్‌లో ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్‌తో పాటు అనేక రకాల టీవీలు, మొబైల్స్‌పై భారీ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ క్రమంలో ఒప్పో కంపెనీకి చెందిన Oppo reno 13 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఇప్పుడు అతి తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 14, 2025, 05:38 PM IST

Trending Photos

School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Rithu Chowdary: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వారానికి రూ.2,30,000.. రూ.700 కోట్లకు పైగా ఆస్తి..నటి ఎవరో తెలుసా?
7
Bigg Boss Remuneration
Rithu Chowdary: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వారానికి రూ.2,30,000.. రూ.700 కోట్లకు పైగా ఆస్తి..నటి ఎవరో తెలుసా?
Old 20 Rupee Note Sale: మీ జేబులో పాత 20 రూపాయల నోట్లుంటే.. ఏం చేయకుండా రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
7
Old 20 Notes
Old 20 Rupee Note Sale: మీ జేబులో పాత 20 రూపాయల నోట్లుంటే.. ఏం చేయకుండా రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Tollywood couple Divorce: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
6
Tollywood Heroine Divorce
Tollywood couple Divorce: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Oppo Reno13: కేవలం 4,449 రూపాయలకే రూ.44,000 ఒప్పో ఫోన్..ఆఫర్ కొద్దిరోజులు మాత్రమే!

Oppo Reno13 Price Features: ప్రముఖ షాపింగ్ వెబ్‌సైట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఈ నెల 23 నుంచి బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ ప్రారంభించనుంది. ఈ సేల్‌లో ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్‌తో పాటు అనేక రకాల టీవీలు, మొబైల్స్‌పై భారీ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ క్రమంలో ఒప్పో కంపెనీకి చెందిన Oppo reno 13 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఇప్పుడు అతి తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఒప్పో రెనో 13 5జీ మొబైల్‌ను ఫ్లిప్‌కార్ట్ వెబ్‌సైట్‌లో అతితక్కువ ధరకే విక్రయిస్తున్నారు. మార్కెట్లో దీని ధర రూ. 43,999కి నిర్ణయించగా.. దీనిపై 34 శాతం డిస్కౌంట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ భారీ తగ్గింపు తర్వాత ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో దీని ధర రూ.28,999కి చేరింది. అయితే ఈ ధరను కూడా తగ్గించుకునేందుకు ఓ సూపర్ ప్లాన్ ఉంది. అదేంటో మీరే తెలుసుకోండి. 

Oppo reno 13 5G స్మార్ట్ ఫోన్ కొనే సమయంలో మీ వద్ద ఫ్లిప్ కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే దీని ధరకు మరింత తగ్గించవచ్చు. ఫ్లిప్ కార్ట్ యాక్సిస్ లేదా స్టేట్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియాకు చెందిన క్రెడిట్ కార్డును ఈ కొనుగోలులో వినియోగించడం ద్వారా మీరు గరిష్టంగా రూ. 4,000 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ పొందవచ్చు. దీని తర్వాత ఒప్పో రెనో 13 స్మార్ట్ ఫోన్ ధర రూ. 24,999కి చేరుతుంది. అగండి, ఇంతటితో ఆఫర్లు అయిపోలేదు. మరొక దానితో ఈ మొబైల్ రేటు గణనీయంగా తగ్గుతుంది. 

ఈ ఒప్పో రెనో 13 స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేసే సమయంలో మీ పాత మొబైల్ ఎక్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా మీకు అత్యధికంగా రూ. 20,550 వరకు డిస్కౌంట్ పొందుతారు. ఏది ఏమైనా ఈ ఒప్పో రెనో 13 5జీ ఫోన్ కొనుగోలు చేసేందుకు పైన చెప్పిన ఆఫర్లు అన్నీ సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఈ మొబైల్ మీకు రూ. 4,449 ధరకే మీరు ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు.

ఒప్పో రెనో 13 5G ఫీచర్స్: స్టోరేజ్ 8 జీబీ ర్యామ్, 256 జీబీ స్టోరేజ్‌తో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ అందుబాటులో ఉంది. దీంతో పాటు 16.74 cm (6.59 inch) HD డిస్‌ప్లే..  50 MP + 8 MP + 2 MP రేర్ కెమెరా ఉండగా, 50 MP ఫ్రంట్ కెమెరా వినియోగించుకవోచ్చు. 5600 mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. డైమన్సిటీ 8350 ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంది. 

Also Read: iPhone 14 Price: ఆండ్రాయిడ్ ధరకే ఐఫోన్ కొనేయండి!ఆపిల్ మొబైల్స్‌పై సగం కంటే తక్కువ ధరకు ఆఫర్లు!

Also Read: Make In India: కేవలం 500 రూపాయలతో మేక్ ఇన్ ఇండియా 5G స్మార్ట్‌ఫోన్..ఎక్కడ కొనాలంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook
 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

oppo reno13 5goppo reno14 5goppo reno13Oppo Reno 13 5Goppo reno13 pro

Trending News