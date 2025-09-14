Oppo Reno13: కేవలం 4,449 రూపాయలకే రూ.44,000 ఒప్పో ఫోన్..ఆఫర్ కొద్దిరోజులు మాత్రమే!

Oppo Reno13 Price Features: ప్రముఖ షాపింగ్ వెబ్సైట్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ నెల 23 నుంచి బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ ప్రారంభించనుంది. ఈ సేల్లో ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్తో పాటు అనేక రకాల టీవీలు, మొబైల్స్పై భారీ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ క్రమంలో ఒప్పో కంపెనీకి చెందిన Oppo reno 13 5G స్మార్ట్ఫోన్ను ఇప్పుడు అతి తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఒప్పో రెనో 13 5జీ మొబైల్ను ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్లో అతితక్కువ ధరకే విక్రయిస్తున్నారు. మార్కెట్లో దీని ధర రూ. 43,999కి నిర్ణయించగా.. దీనిపై 34 శాతం డిస్కౌంట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ భారీ తగ్గింపు తర్వాత ఫ్లిప్కార్ట్లో దీని ధర రూ.28,999కి చేరింది. అయితే ఈ ధరను కూడా తగ్గించుకునేందుకు ఓ సూపర్ ప్లాన్ ఉంది. అదేంటో మీరే తెలుసుకోండి.
Oppo reno 13 5G స్మార్ట్ ఫోన్ కొనే సమయంలో మీ వద్ద ఫ్లిప్ కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే దీని ధరకు మరింత తగ్గించవచ్చు. ఫ్లిప్ కార్ట్ యాక్సిస్ లేదా స్టేట్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియాకు చెందిన క్రెడిట్ కార్డును ఈ కొనుగోలులో వినియోగించడం ద్వారా మీరు గరిష్టంగా రూ. 4,000 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ పొందవచ్చు. దీని తర్వాత ఒప్పో రెనో 13 స్మార్ట్ ఫోన్ ధర రూ. 24,999కి చేరుతుంది. అగండి, ఇంతటితో ఆఫర్లు అయిపోలేదు. మరొక దానితో ఈ మొబైల్ రేటు గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
ఈ ఒప్పో రెనో 13 స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేసే సమయంలో మీ పాత మొబైల్ ఎక్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా మీకు అత్యధికంగా రూ. 20,550 వరకు డిస్కౌంట్ పొందుతారు. ఏది ఏమైనా ఈ ఒప్పో రెనో 13 5జీ ఫోన్ కొనుగోలు చేసేందుకు పైన చెప్పిన ఆఫర్లు అన్నీ సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఈ మొబైల్ మీకు రూ. 4,449 ధరకే మీరు ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు.
ఒప్పో రెనో 13 5G ఫీచర్స్: స్టోరేజ్ 8 జీబీ ర్యామ్, 256 జీబీ స్టోరేజ్తో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అందుబాటులో ఉంది. దీంతో పాటు 16.74 cm (6.59 inch) HD డిస్ప్లే.. 50 MP + 8 MP + 2 MP రేర్ కెమెరా ఉండగా, 50 MP ఫ్రంట్ కెమెరా వినియోగించుకవోచ్చు. 5600 mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. డైమన్సిటీ 8350 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంది.
