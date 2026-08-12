/Oracle కంపెనీలో మరోసారి ఉద్యోగాల కోత.. AI పెట్టుబడుల మధ్య పెరుగుతున్న ఆందోళన!

Oracle Layoffs 2026:ప్రముఖ టెక్నాలజీ సంస్థ Oracleలో మరోసారి ఉద్యోగాల కోతలు జరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. కొన్ని టీమ్స్లో ఉద్యోగాల కోతలు 10 శాతానికి మించి ఉండే అవకాశం ఉందని కూడా సమాచారం. అయితే ఈ విషయాన్ని Oracle సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. అందుకే ప్రస్తుతానికి ఇవి నివేదికల ఆధారంగా వచ్చిన వివరాలుగానే చూడాలి.
Oracle ప్రస్తుతం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కోసం భారీగా డబ్బు ఖర్చు చేస్తోంది. AI సేవలకు అవసరమైన డేటా సెంటర్లు, కంప్యూటింగ్ హార్డ్వేర్, చిప్స్ వంటి వాటిపై కంపెనీ భారీ పెట్టుబడులు పెడుతోంది. ఈ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి ఉద్యోగుల సంఖ్యను తగ్గించే ప్రయత్నం జరుగుతోందని తెలుస్తోంది.
2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో Oracle ఉద్యోగుల సంఖ్య ఇప్పటికే సుమారు 21,000 తగ్గింది. ఇది కంపెనీ మొత్తం ఉద్యోగుల్లో దాదాపు 13 శాతానికి సమానం. మే 31తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా Oracleలో సుమారు 1.41 లక్షల మంది పూర్తి స్థాయి ఉద్యోగులు ఉన్నారు.
భారత్లో కూడా Oracle పునర్వ్యవస్థీకరణ ప్రభావం కనిపించినట్లు గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. దేశంలో దాదాపు 12,000 ఉద్యోగాలు తగ్గించే అవకాశం ఉందని అప్పట్లో నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. అయితే అన్ని టీమ్స్, విభాగాల్లో ప్రభావం ఒకేలా ఉండకపోవచ్చని తెలుస్తోంది.
Oracle తన క్లౌడ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి 2026లో 45 నుంచి 50 బిలియన్ డాలర్ల వరకు నిధులు సమీకరించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ముఖ్యంగా AI కంపెనీల నుంచి పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగా డేటా సెంటర్ల అవసరం పెరిగింది.
Oracle, OpenAI మధ్య ఉన్న భారీ క్లౌడ్ ఒప్పందం కూడా ఈ వ్యూహంలో ముఖ్యమైన భాగంగా ఉంది. OpenAIకి అవసరమైన కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యాన్ని అందించేందుకు Oracle తన మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరిస్తోంది.
అయితే Oracleలో జరుగుతున్న ఉద్యోగాల కోతలకు AI ఒక్కటే కారణమని చెప్పడం సరైంది కాదు. కొంతమంది ఉద్యోగుల ప్రకారం AI టూల్స్ పూర్తిగా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడం కంటే, రోజువారీ పనుల్లో ఉండే పునరావృత పనులను తగ్గిస్తున్నాయి.
ప్రత్యేకంగా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో డేటా ప్రాసెసింగ్, వాలిడేషన్స్, API ఇంటిగ్రేషన్స్ వంటి పనులను AI టూల్స్ సులభతరం చేస్తున్నాయి. దీంతో ఉద్యోగులు ముఖ్యమైన టెక్నికల్ పనులపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టగలుగుతున్నారు.
అందువల్ల Oracleలో తాజా మార్పులను కేవలం “AI ఉద్యోగాలను తీసేస్తోంది” అని చూడకుండా, AI పెట్టుబడులు, ఖర్చుల నియంత్రణ, ఆటోమేషన్, కంపెనీ పునర్వ్యవస్థీకరణ అన్నింటి కలయికగా చూడాల్సి ఉంటుంది. AI రంగంలో పోటీ పెరుగుతున్న సమయంలో టెక్ కంపెనీల ఉద్యోగ విధానాల్లో ఇలాంటి మార్పులు మరింత కనిపించే అవకాశం ఉంది.
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