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Oracle కంపెనీలో మరోసారి ఉద్యోగాల కోత.. AI పెట్టుబడుల మధ్య పెరుగుతున్న ఆందోళన!

Oracle Layoffs 2026: ప్రముఖ టెక్నాలజీ సంస్థ Oracleలో మరోసారి ఉద్యోగాల కోతలు జరిగే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నెలలోనే కొత్తగా ఉద్యోగులను తగ్గించే చర్యలు ప్రారంభం కావచ్చని సమాచారం. సెప్టెంబర్ 1న Oracle కొత్త ఆర్థిక త్రైమాసికం ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో మేనేజర్లను ప్రభావితమయ్యే ఉద్యోగుల జాబితాను సిద్ధం చేయాలని కోరినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 12, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:50 PM IST
Oracle కంపెనీలో మరోసారి ఉద్యోగాల కోత.. AI పెట్టుబడుల మధ్య పెరుగుతున్న ఆందోళన!
Image Credit: Oracle layoffs(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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