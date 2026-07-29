/షాకింగ్ రీసెర్చ్: గబ్బిలాలు లేకపోతే పంటలు నాశనం.. మనుషుల ఆరోగ్యం ప్రమాదంలోకి..!!

Osmania University: గబ్బిలాలు.. ఈ పేరు వినగానే చాలా మంది అపశకునంగా భావిస్తుంటారు. కానీ ఆ గబ్బిలాలు మన ఆరోగ్యానికి, పంటలకు మేలు చేసే సూపర్ హీరోలు అని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు తేల్చారు. ఒక్క గబ్బిలం వేలాది కీటకాలను తిని రైతులకు కోట్లు రూపాయలు ఆదా చేస్తున్నాయని ఈ పరిశోధనలో తేలింది. కర్నాటకలోని కోలార్ జిల్లాలో ఉన్న గబ్బిలాలపై ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వైల్డ్ లైఫ్ బయాలజీ బ్రుందం నిర్వహించిన ఈ పరిశోధన వివరాలు ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ త్రెటెన్డ్ టాక్సాలో ప్రచురితం అయ్యాయి.
దేశంలోనే మొదటిసారిగా గబ్బిలాలు ఏం తింటాయి అనే విషయాన్ని తెలుసుకునేందుకు డీఎన్ఏ మెటబార్ కోడింగ్ అనే అత్యాధునిక సాంకేతికతను పరిశోధకులు ఉపయోగించారు. కోలార్ జిల్లా హనుమనహళ్లి గుహలో ఉంటున్న లక్షలాది గబ్బిలాల విసర్జితాలను విశ్లేషించి వాటి ఆహారపు అలవాట్లను గుర్తించారు. ఈ గుహల్లో ప్రపంచంలోనే అత్యంత అరుదైన కోలార్ రౌండ్ లీఫ్ గబ్బిలం జాతి నివసిస్తోంది. వీటి సంఖ్య 300 కంటే తక్కువగానే ఉంది.అయితే ఈ గబ్బిలాల జాతి పూర్తిగా అంతరించిపోయినట్లయితే.. పర్యావరణానికి భారీ నష్టం తప్పదని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
కాగా ఒక్క కోలార్ రౌండ్ లీఫ్ గబ్బిలం ఏకంగా 4,100 రకాల కీటకాలను తింటుందట. మిగిలిన జాతులు కూడా 1200 నుంచి 2,400 వరకు రకరకాల కీటకాలను ఆహారంగా తీసుకుంటున్నాయి. డెంగ్యూ, మలేరియా వ్యాప్తికి కారణమయ్యే దోమలతోపాటు బ్యాక్టీరియాను మోసుకెళ్లే బొద్దింకలను సైతం ఇవి వేటాడి తింటున్నాయి. టమాటో పంటను నాశనం చేసే లీఫ్ మైనర్ చిమ్మటలు వంటి వ్యవసాయ తెగుళ్లను ఇవి పెద్ద సంఖ్యలో ఆరగిస్తున్నట్లు పరిశోధనలో వెల్లడయ్యింది.
గబ్బిలాలు కేవలం కీటకాలను మాత్రమే తినడం కాదు.. అవి ప్రత్యేకంగా ప్రధాన తెగుళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నాయని రీసెర్చర్ డాక్టర్ భార్గవి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. గబ్బిలాల ఎన్నో అపోహలున్నాయనీ..కానీ మన ఆరోగ్య భద్రతకు చాలా ముఖ్యమైనవని చెప్పారు. అధ్యయన కో రీసెర్చర్ డాక్టర్ ఆదిత్య శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ.. గబ్బిలాలు ఏం తింటాయో.. అర్థం చేసుకునేందుకు వాటి పరిరక్షణ చాలా కీలకమని.. ఈ జ్నానం లేకుండా మనం వాటిని..అవి అందించే ముఖ్యమైన పర్యావరణ సేవలను సమర్థవంతంగా రక్షించలేమని తెలిపారు.
వైల్డ్ లైఫ్ బయోలజీ ల్యాబ్ హెడ్ ప్రొఫెసర్ చెల్మల శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ.. గబ్బిలాల సంరక్షణ కేవలం ఒక ప్రాణాని కాపాడటమే కాదని.. అది మానవ ఆరోగ్యం, ఆహార భద్రతను రక్షించుకోవడమే అని అన్నారు. ఈ అద్బుత పరిశోధన చేసిన బ్రుందాన్ని ఉస్మానియా వర్సిటీ వీసీ ప్రొఫెసర్ కుమార్ మొలుగరం అభినందించారు.
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