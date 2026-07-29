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షాకింగ్ రీసెర్చ్: గబ్బిలాలు లేకపోతే పంటలు నాశనం.. మనుషుల ఆరోగ్యం ప్రమాదంలోకి..!!

Osmania University: ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకులు  దేశంలోనే తొలిసారిగా DNA సాంకేతికతను ఉపయోగించి గబ్బిలాల ఆహారపు అలవాట్లను వెలికితీశారు. ఈ పరిశోధనలో తేలిందేమిటంటే, ప్రపంచంలోనే అత్యంత అరుదైన గబ్బిల జాతులలో ఒకదానితో సహా కర్ణాటకలోని కోలార్‌లో ఉన్న ఒక గబ్బిలాల సమూహం, డెంగ్యూ, మలేరియా వంటి వ్యాధులను వ్యాప్తి చేసే, వ్యవసాయ పంటలను దెబ్బతీసే వేలాది కీటకాలను తినడం ద్వారా ఉచితంగా కీటక నివారణ సేవలను అందిస్తోందని పేర్కొంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 29, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:32 AM IST
షాకింగ్ రీసెర్చ్: గబ్బిలాలు లేకపోతే పంటలు నాశనం.. మనుషుల ఆరోగ్యం ప్రమాదంలోకి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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