Pakistan Stock Market: వామ్మో.. ఇది షాకింగే భయ్యా.. ఇండియన్‌ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ను బీట్‌ చేసిన పాక్‌.. దిస్ ఈజ్ వండర్ బ్రో..!!

Pakistan Stock Market: సెన్సెక్స్ గురువారం 1శాతం పెరిగినప్పటికీ..గతేడాది కాలంగ చూస్తే ప్రపంచమార్కెట్లో చివరి స్థానంలోనే ఉందని చెప్పవచ్చు. పాకిస్తాన్ మార్కెట్ ఏడాది కాలంలో 95శాతం వృద్ధి రేటు నమోదు చేయగా.. సెన్సెక్స్ 2శాతం క్షీణించింది. అటు చైనా మార్కెట్ కూడా 34శాతం ర్యాలీ చేయగా..అమెరికా, జపాన్, యూకే, హాంగ్ కాంగ్ మార్కెట్లన్నీ భారత మార్కెట్ల కంటే అధిక రాబడులను అందించాయి. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 5, 2025, 09:30 AM IST

Global Economy 2025 Trends : భారత స్టాక్ మార్కెట్లు గురువారం ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నాయి. ముఖ్యంగా జీఎస్టీ రేట్లలో తగ్గింపులు రావడంతో ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకం పెరిగి, సెన్సెక్స్ దాదాపు 1 శాతం పెరుగుదల సాధించింది. అయితే గతేడాది కాలం ప్రదర్శనను పరిశీలిస్తే భారత మార్కెట్లు అంతంతమాత్రంగానే ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. సెన్సెక్స్ ఈ కాలంలో 2 శాతం క్షీణించింది.  దీంతో ప్రపంచ మార్కెట్లలో దాదాపు చివరి స్థానంలో నిలిచింది. కానీ ఇదే సమయంలో పొరుగు దేశమైన పాకిస్తాన్ స్టాక్ మార్కెట్ మాత్రం భారీ వృద్ధి నమోదు చేసింది. ఏకంగా 95శాతం రాబడులను అందించి..ప్రపంచ మార్కెట్లో మంచి పనితీరును కబర్చింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

భారత్‌తో పోలిస్తే పాకిస్తాన్ స్టాక్ మార్కెట్ మాత్రం పూర్తిగా విభిన్న దిశలో పయనించింది. కరాచీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ 100 సూచీ 95 శాతం వృద్ధి సాధించి ప్రపంచ మార్కెట్లలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. బ్లూమ్‌బర్గ్ డేటా ప్రకారం, పాకిస్తాన్ మార్కెట్ పరిమాణం తక్కువగా ఉండటం వల్లే అక్కడికి వచ్చిన విదేశీ పెట్టుబడులు భారీ ప్రభావం చూపాయని చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఐఎంఎఫ్ మద్దతు, వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు, అమెరికా, చైనా పెట్టుబడులు పెరగడం పాకిస్తాన్ మార్కెట్ ర్యాలీకి తోడ్పడ్డాయి.

ఇక చైనా మార్కెట్ గత ఏడాదిలో 34 శాతం వృద్ధి సాధించింది. డాలర్ బలహీనత, ఫెడ్ రేట్లు తగ్గుతాయనే అంచనాలు, అలాగే యూఎస్ ట్రెజరీల తక్కువ రాబడులు ఇన్వెస్టర్లను ఇతర ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ల వైపు మళ్లించాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో చైనా షాంఘై సూచీ బలమైన పెరుగుదల సాధించింది. అమెరికా మార్కెట్ కూడా బలంగా నిలిచి 16 శాతం పెరుగుదల సాధించి ఆల్‌టైమ్ హైకు చేరుకుంది. హాంగ్ కాంగ్ హ్యాంగ్ సెంగ్ సూచీ 44 శాతం ఉండగా, కెనడా టీఎస్ఎక్స్ 25, జపాన్ నిక్కి 15, బ్రిటన్ ఎఫ్‌టీఎస్ఈ 11, బ్రెజిల్ బొవెస్పా 3 శాతం పెరిగాయని చెప్పవచ్చు. ఇవన్నీ భారత మార్కెట్ కంటే చాలా మెరుగైన రాబడులను ఇన్వెస్టర్లకు అందించాయి.

భారత మార్కెట్లు వెనుకబడటానికి ప్రధాన కారణం కంపెనీల ఆదాయాలు అంచనాలను అందుకోకపోవడం  అని చెప్పవచ్చు. వృద్ధి నెమ్మదించడంతో పాటు, ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్లు పెట్టుబడులు వెనక్కి తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే అమెరికా విధించిన ట్రంప్ టారిఫ్‌లు కూడా భారత మార్కెట్లపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపినప్పటికీ రెండో విడతలో 50శాతానికి పెంచిన తర్వాత ఎక్కువగా మన మార్కెట్లు ప్రభావితం అయ్యాయి. దీంతో సూచీలు భారీ ర్యాలీ చేయలేకపోయాయి. అయితే ఇప్పుడు జీఎస్టీ రేట్లు తగ్గించిన తర్వాత డిమాండ్ పెరిగి రాబోయే రోజుల్లో మార్కెట్లు మంచి పనితీరు కనబరిచే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో భారత మార్కెట్లు తిరిగి గట్టి ప్రదర్శన చేయగలవని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

