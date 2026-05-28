Pakistan Economy: ప్రపంచ వాణిజ్యంలో ప్రతి దేశం తన వస్తు సేవల ఎగుమతులకు ప్రసిద్ది చెందింది. భారత్ ఐటీ సేవలకు పేరుగాంచగా.. పొరుగు దేశమైన పాకిస్తాన్, దుస్తువులతోపాటు గాడిదల ఎగుమతులకు కూడా ప్రసిద్ధి చెందుతోంది. గాడిదలే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ గ్రామీణ ఆర్ధిక వ్యవస్థకు కీలకంగా మారాయి. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో వాటి ఎగుమతుల కారణంగా గాడిదలు పాకిస్తాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాయి.
పాకిస్తాన్లో సమర్పించిన ఆర్థిక సర్వేలో గాడిదల ప్రస్తావన ఉండటమే.. ఆ దేశంలో గాడిదల ప్రాముఖ్యతను, గాడిదల పరిశ్రమ ప్రాముఖ్యతను అంచనా వేయడానికి నిదర్శనమని చెప్పాలి. 2024లో పాకిస్థాన్ తన ఆర్థిక సర్వేను విడుదల చేసినప్పుడు.. దేశంలో గాడిదల జనాభా పెరిగిందని పేర్కొంది. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, వాటి జనాభా 1.72శాతం పెరిగి, 59 లక్షలకు చేరుకుంది. వాటి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోందని గణాంకాలు చూపిస్తున్నాయి. 2019-20లో 55 లక్షలు, 2020-21లో 56 లక్షలు, 2021-22లో 57 లక్షలు, 2022-23లో 58 లక్షలు, 2023-24 నాటికి 59 లక్షలకు చేరుకుంది. ఇవి పాకిస్థాన్లోని గాడిదల సంఖ్యకు సంబంధించిన గణాంకాలు. అయితే ఇప్పుడు, పాకిస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు గాడిదలు అందించిన సహకారం గురించి తెలుసుకుందాం.
80లక్షల కుటుంబాలకు గాడిదలు జీవనోపాధి:
భారత్ వలే.. పాకిస్తాన్ కూడా ఒక వ్యవసాయ దేశం. ఇక్కడ పశు సంపద కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇథియోపియా, చైనా తర్వాత.. ప్రపంచంలో అత్యధిక గాడిదల జనాభా ఉన్న దేశాలలో పాకిస్తాన్ మూడవ స్థానంలో ఉంది. గాడిద అంటే ఒక హాస్యాస్పదంగా వాడుతున్నప్పటికీ.. అవి పాకిస్తాన్ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు, విదేశీ మారక నిల్వలకు ఒక కీలకమైన ఆస్తిగా మారుతున్నాయని చెప్పాలి. పాకిస్తాన్లోని గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలలో గాడిదలు అత్యంత చౌకైన, సులభంగా అందుబాటులో ఉండే రవాణా సాధనంగా మారాయి. వీటిని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, నిర్మాణ సామాగ్రి, ఇతర సరుకులను రవాణా చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఫలితంగా.. పశుపోషణలో నిమగ్నమై ఉన్న 80 లక్షల గ్రామీణ కుటుంబాలకు గాడిదలు ఒక మంచి జీవనోపాధి వనరుగా ఉన్నాయి.
గాడిదల డిమాండ్,ఎగుమతి:
అయితే ఇటీవలి కాలంలో.. పాకిస్తాన్ నుండి విదేశాలకు జరిగే ఎగుమతులలో గాడిదలు ఒక ముఖ్యమైన వనరుగా మారాయి. వీటిలో చైనా అతిపెద్ద కొనుగోలుదారుగా ఉంది. గాడిద చర్మం నుండి తీసిన కొల్లాజెన్ను ఎజియావో అనే సాంప్రదాయ వైద్యంలో, సౌందర్య సాధనాలలో ఉపయోగిస్తారు. అందుకే చైనాలో గాడిదలకు అధిక గిరాకీ ఉందని చెప్పాలి. అయితే చైనాలో గాడిదల జనాభా తగ్గుతుండటంతో పాకిస్తాన్ నుండి గాడిదల ఎగుమతి చేసుకుంటుంది. దీంతో చైనాకు పాకిస్తాన్ గాడిదల ఎగుమతి పెరిగింది. గతంలో చైనా, నైజర్, బుర్కినా ఫాసో నుండి గాడిదలను దిగుమతి చేసుకునేది. కానీ ఈ రెండు పశ్చిమ ఆఫ్రికా దేశాలు ఎగుమతి ఆంక్షలు విధించిన తర్వాత.. అది పాకిస్తాన్ నుండి గాడిదలను దిగుమతి చేసుకుంటుంది.
గాడిదల వల్ల ఏటా 25బిలియన్ రూపాయల ఆదాయం:
ఇక గాడిదల ఎగుమతులను ప్రోత్సహించేందుకు.. పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని ఒకారా జిల్లాలో 3,000 ఎకరాలకు పైగా విస్తీర్ణంలో ఒక ఫామ్ను ఏర్పాటు చేసిందట. అక్కడ అమెరికన్ జాతితో సహా ఉన్నత జాతుల గాడిదలను పెంచుతున్నారని చైనాఫైల్కు చెందిన ఒక పాకిస్తానీ జర్నలిస్ట్ పేర్కొన్నారు. విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని సంపాదించడానికి, పాకిస్తాన్ ప్రత్యేకంగా గాడిదల పెంపక క్షేత్రాలను, వధశాలలను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రభుత్వ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గాడిద మాంసం.. తోళ్ల ఎగుమతి ద్వారా ఏటా సుమారు 25 బిలియన్ రూపాయల ఆదాయం సమకూరుతుందట.
