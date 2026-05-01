Parag Agrawal: ఎలాన్ మస్క్ ఇంటికి పంపిస్తే ఏంటంట? 19 వేల కోట్లతో సామ్రాజ్యం కట్టేశాడు..!!

Parag Agrawal: మీకు గుర్తుందా... ఆ మధ్య ఒకాయన 44 బిలియన్ డాలర్లు పెట్టి ట్విట్టర్ను కొని.. అందులోకి ఎంటర్ అవ్వగానే.. మొట్టమొదట చేసిన పని ఏంటో తెలుసా? అప్పటి సీఈఓ పరాగ్ అగర్వాల్ను ఇంటికి సాగనంపడం. నీ సేవలు మాకు ఇక చాలు అని ఎలాన్ మాస్క్ అప్పట్లో పరాగ్ను అగౌరవంగా బయటకు పంపినప్పుడు.. ప్రపంచమంతా మాస్క్ పవర్ చూసి నోరెళ్లబెట్టింది. కానీ.. సైలెంట్గా వెళ్ళిపోయిన ఆ దేశీ టెక్కీ...ఇప్పుడ మాస్క్ ఫేవరెట్ రంగమైన AI తోనే దెబ్బ అదుర్స్ అనే విధంగా రివెంజ్ తీర్చుకున్నాడు. ఏకంగా 19వేల కోట్లతో సామ్రాజ్యాన్ని కట్టేశాడు.
ట్విట్టర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన పరాగ్ అగర్వాల్.. చేతులు కట్టుకుని కూర్చోలేదు. సరిగ్గా ఏడాది క్రితం 'Parallel Web Systems' అంటే ఒక AI స్టార్టప్ను మొదలుపెట్టాడు. తాజాగా ఈ కంపెనీ సుమారు 100 మిలియన్ల అంటే సుమారు రూ. 840 కోట్లు నిధులను సేకరించింది. దీనితో ఈ కంపెనీ మొత్తం విలువ ఇప్పుడు 2 బిలియన్ డాలర్లు చేరింది. అంటే మన భారతీయ కరెన్సీలో అక్షరాలా రూ. 19,020 కోట్లు అన్నమాట. మాస్క్ మామ తన కంపెనీ X ని నిలబెట్టుకోవడానికి తలకిందులు అవుతుంటే.. పరాగ్ మాత్రం కేవలం ఏడాదిలో యూనికార్న్ స్థాయిని దాటి డబుల్ యూనికాన్ అయిపోయాడు. మాస్క్ గారు ఫైర్ చేసింది ఒక పరాగ్ ను కాదు.. ఒక అపర కుబేరుడిని అని ఇప్పుడు అందరికీ అర్థమవుతోంది.
అసలు ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? ఎందుకు ఇన్వెస్టర్లు ఒప్పందం కోట్ల రూపాయలు కుమ్మరిస్తున్నారు? మనం వాడే సాదాసీదా చాట్ బాట్లకు, పరాగ్ తయారు చేసిన AI ఏజెంట్లకు చాలా తేడా ఉంది. పాత డేటాతో కాకుండా, ఇంటర్నెట్లో ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుని పనులు పూర్తి చేస్తాయి. లీగల్ రీసెర్చ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనాలిసిస్, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్లు.. ఇలా గంటల కొద్దీ మనుషులు చేసే పనిని ఈ సాఫ్ట్వేర్ చిటికెలో చేస్తుంది. ఇప్పటికే నోషన్ , ఓపెన్ డోర్ వంటి దిగ్గజ కంపెనీలతో పాటు కొన్ని ఫోర్ట్యూన్ 100 బ్యాంకులు కూడా పరాగ్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నాయి.
పరాగ్ ఐడియా ఎంత బాగుందంటే... సెకోయా క్యాపిటల్ వంటి దిగ్గజ ఇన్వెస్టర్లు పోటీ పడి మరీ డబ్బులు పెట్టారు. ఇప్పటివరకు ఈ కంపెనీ మొత్తం 230 మిలియన్ డాలర్ల నిధులను పోగుచేసింది. ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీలో కేవలం 50 మంది ఉద్యోగులు మాత్రమే ఉన్నారు. అంటే ఒక్కో ఉద్యోగి విలువ వందల కోట్లలో ఉందన్నమాట. ఎలోన్ మాస్క్ ట్విట్టర్ లోగోను పిట్ట నుంచి X కి మార్చవచ్చు కానీ.. టాలెంట్ ఉన్న మనిషిని మార్చలేరు అని పరాగ్ నిరూపించాడు. అప్పట్లో మాస్క్ ఇచ్చిన ఎగ్జిట్ డోర్.. పరాగ్ అగర్వాల్ పాలిట సక్సెస్ డోర్ అయ్యింది. మొత్తానికి తీసేసిన సీఈఓ కాస్త ' తడబడని టైకూన్ అయిపోయాడు. మస్క్ గారు.. వింటున్నారా?
