Teachers Salary: బతకలేక బడిపంతుళ్లు..శాలరీలు తక్కువ, పని ఎక్కువ.. టీచర్ల బాధను అర్థం చేసుకునేదెవరు?

Part-Time Teachers of Telangana Social Welfare Gurukuls: తరగతి గదుల్లో విద్యార్థుల భవిష్యత్తు నిర్మాణంలో నిత్యం తలమునకలై ఉన్నా, గురుకుల పార్ట్టైమ్ ఉపాధ్యాయుల జీవితం మాత్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. పగలు పూట పాఠాలు చెప్పి, రాత్రివేళ విద్యార్థుల స్టడీ అవర్స్ పర్యవేక్షించే ఈ గురువులు ఇప్పుడు తమ జీవన పోరాటంలోనే నిలబడ్డారు. కుటుంబానికి దూరంగా.. ఉదయం 8 గంటల నుంచీ రాత్రి 9 గంటల వరకు పాఠశాలకే పరిమితమవుతున్నా.. వారికి అందుతున్న జీతాలు మాత్రం అంతంత మాత్రమే. దురదృష్టవశాత్తు ఆ తక్కువ జీతాలు కూడా సమయానికి రాకపోవడం వల్ల పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారింది.
ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాసంస్థల్లో దాదాపు 4 వేల మంది తాత్కాలిక ఉపాధ్యాయులు పని చేస్తున్నారు. వీరిలో 3,733 మంది పార్ట్టైమ్ టీచర్లు కాగా, మిగిలిన వారు గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా ఉన్నారు. ఈ విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై నాలుగు నెలలు గడిచినా, ఇప్పటి వరకు వీరికి జూన్ నెలలో 15 రోజుల జీతం మాత్రమే అందింది. జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల జీతాలు ఇంకా రావడం లేదు.
ఈ కారణంగా చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయారు. దసరా పండుగ సందర్భంలో పిల్లలకైనా కొత్త బట్టలు కొనలేకపోయామని, పండుగ రోజు కూడా ఇల్లు పండుగ వాతావరణం లేకుండా గడిచిందని వాపోతున్నారు. కొందరు అయితే బైకులకు పెట్రోల్ వేసుకునే డబ్బు కూడా లేని దీనపరిస్థితుల్లో జీవితాన్ని నెట్టుకొస్తున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అప్పు తీసుకున్న డబ్బులతో ఏదోలా రోజులు గడుపుతున్నామని, ఇప్పుడు అప్పుదారులే మీకు జీతం రాదు అంటూ ఎగతాళి చేస్తున్నారని బాధపడుతున్నారు.
జీతాల అసమానత కూడా వీరికి మరో గాయమని చెప్పాలి. రాష్ట్రంలో ఉన్న ఐదు రకాల గురుకుల సొసైటీలలో సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల ఉపాధ్యాయులకే తక్కువ వేతనం ఉంది. ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటే.. మైనారిటీ గురుకుల జూనియర్ లెక్చరర్కి నెలకు రూ.36,000, పీజీటీకి రూ.29,000 జీతం చెల్లిస్తే, సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులల్లో అదే పదవులకు వరుసగా రూ.23,000, రూ.18,000 మాత్రమే ఇస్తున్నారు. సమానమైన పని, సమానమైన సమయపాలన ఉన్నా ఇంతటి వ్యత్యాసం ఎందుకు? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఇక పనివేళల గురించి మాట్లాడుకుంటే.. ఉదయం 8 గంటలకు పాఠశాలకు చేరి, రాత్రి 9 గంటలకు ఇంటికి చేరే వరకూ 15 గంటలు పూర్తిగా విద్యార్థులతోనే గడుపుతున్నారు. వారానికి ఒకరోజు రాత్రిపూట స్టే కూడా తప్పనిసరి. రికార్డులు, రిపోర్టులు, సూపర్విజన్ పనులు అంతా కలిపి నిత్యం ఒత్తిడి జీవితమవుతోంది. ఇంత కష్టపడుతున్నా, తగిన గౌరవం కానీ, భద్రత కానీ లేకపోవడం ఈ ఉద్యోగులను విసిగిస్తోంది.
మేము కూడా విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం మనసు పెట్టి పనిచేస్తున్నాం. కానీ మా భవిష్యత్తు మాత్రం చీకట్లోనే ఉంది అంటున్నారు కొందరు ఉపాధ్యాయులు. పార్ట్టైమ్ టీచర్లు ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు. నెలవారీ జీతాలను ప్రిన్సిపాల్ ఖాతాల ద్వారా కాకుండా నేరుగా ఉపాధ్యాయుల ఖాతాల్లో జమ చేయాలని, జీతాలు ఆలస్యం కాకుండా చూడాలని. అలాగే పనివేళలను విద్యార్థుల మానసికాభివృద్ధికి అనుగుణంగా పునర్వ్యవస్థీకరించాలని కోరుతున్నారు.
ప్రస్తుతం పార్ట్టైమ్ టీచర్లు బోధనలోనే కాకుండా పరీక్షల నిర్వహణ, ప్రత్యేక తరగతుల పర్యవేక్షణ వంటి బాధ్యతలు కూడా తీసుకుంటున్నారు. వీరు లేకుండా ఈ విద్యా సంవత్సరం సజావుగా సాగడం కష్టమే. అందుకే, వీరి గోడు ఆలకించి తగిన చర్యలు తీసుకోవడం ప్రభుత్వ ధర్మం. మా బతుకులు ప్రశ్నార్థకంగా మిగిలిపోకుండా, మా సేవలకు సరైన గుర్తింపు ఇవ్వాలని కోరుతూ పార్ట్టైమ్ టీచర్లు ప్రభుత్వాన్ని ఆశాజనకంగా చూస్తున్నారు.
