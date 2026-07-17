Murshidabad Train Accident: పశ్చిమ బెంగాల్లోని ముర్షిదాబాద్ జిల్లాలో శుక్రవారం ఉదయం జరిగిన ఘోర ప్రమాదంలో ఇద్దరు చిన్నారులతో సహా ముగ్గురు మృతి చెందారు. పిల్లలతో ప్రయాణిస్తున్న స్కూల్ వ్యాన్ను ప్యాసింజర్ రైలు ఢీకొట్టింది. పలువురు ఇతర పిల్లలు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
ఈ ప్రమాదం బెర్హంపూర్ సమీపంలోని కర్ణసువర్ణ రైల్వే క్రాసింగ్ వద్ద ఉదయం 7 గంటల ప్రాంతంలో జరిగింది. వ్యాన్ పట్టాలు దాటుతుండగా, వేగంగా వస్తున్న నిమ్తితా-కట్వా ప్యాసింజర్ రైలు దానిని ఢీకొట్టింది. ఈ ధాటికి వ్యాన్ పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జు అయింది. ఈ ప్రమాద దృశ్యం ఎంత భయంకరంగా ఉందంటే, ఆ ప్రదేశం కూడా దిగ్భ్రాంతికరంగా ఉంది.
స్థానికులు, ప్రత్యక్ష సాక్షుల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో రైల్వే గేటు తెరిచే ఉంది. అదే సమయంలో వ్యాన్ పట్టాల వద్దకు చేరుకుందని, కానీ రైలు సమీపిస్తున్నప్పటికీ గేటు మూసివేయలేదని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. గేటు సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగిందని స్థానికులు భావిస్తున్నారు.
ప్రమాదంలో గాయపడిన విద్యార్థులను వెంటనే ముర్షిదాబాద్ మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రికి తరలించి, ప్రస్తుతం అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు. అయితే, గాయపడిన వారి పరిస్థితిపై అధికారులు ఇంకా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు.
ఈ ఘటన రైల్వే గేట్కీపర్ నిర్లక్ష్యంపై తీవ్ర అనుమానాలను రేకెత్తించింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పోలీసులు, ఉన్నతాధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని అంచనా వేశారు. గేట్కీపర్ అప్రమత్తతపై విచారణతో సహా సమగ్ర దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
#WATCH | West Bengal | Injured school students rushed to a local hospital after a vehicle carrying them was hit by a train at a railway level crossing at Karnasuvarna in Murshidabad's Berhampore pic.twitter.com/cKEfn5Dvr3
— ANI (@ANI) July 17, 2026
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