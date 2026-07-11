muttangi lake soil mining controversy: సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్ చెరు ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి.. తన మార్కు రాజకీయం చేయడంలో సక్సెస్ అయినప్పటికీ.. మైనింగ్ వ్యవహారంలో చెడ్డ పేరును మూటగట్టుకున్నారు. మైనింగ్ విషయంలో మైపాల్ రెడ్డి ఆయన సోదరుడు చేసిన అనాలోచిత పనులతో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ రంగంలోకి దిగి కోట్లలో పెనాల్టీ వేయాల్సి వచ్చింది.. అయితే మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత మళ్ళీ బిఆర్ఎస్ లో చేరి జోష్ మీద ఉన్న మహిపాల్ రెడ్డికి .. తాజాగా మట్టి మరక అంటున్నట్లు కనిపిస్తుంది.
పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలోని ముత్తంగి ఎల్కా చెరువులో నల్లమట్టి తరలింపు వ్యవహారం గూడెం మహిపాల్ రెడ్డికి రాజకీయంగా ఇబ్బందికరంగా మారుతోంది. చెరువు నుంచి నల్లమట్టి తరలింపునకు నీటిపారుదల శాఖ ఇచ్చిన అనుమతుల్లో కనీస నిబంధనలు లేకపోవడం, ఎమ్మెల్యే సిఫారసు మేరకే అనుమతులు మంజూరు చేసినట్లు అధికారులు పేర్కొనడం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఈ వ్యవహారంలో నిబంధనలను పూర్తిగా పక్కనపెట్టి మట్టి వ్యాపారికి అనుకూలంగా వ్యవహరించారని గ్రామస్తులు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు.
గ్రామస్తుల కథనం ప్రకారం, సాధారణంగా చెరువుల నుంచి మట్టి తరలింపునకు ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు మాత్రమే అనుమతి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మట్టి తరలింపు ఎన్ని రోజుల పాటు కొనసాగాలనే కాలపరిమితిని కూడా స్పష్టంగా పేర్కొనాలి.కానీ ముత్తంగి చెరువు విషయంలో జారీ చేసిన అనుమతి పత్రాల్లో ఈ రెండు కీలక అంశాలు ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదని గ్రామస్తులు ఆగ్రహ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా నిరంతరం మట్టి తరలింపు జరుగుతోందని ఆరోపిస్తున్నారు.
ఈ అంశంపై సంబంధిత అధికారులను ప్రశ్నించగా, స్థానిక ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి సిఫారసు చేసిన నేపథ్యంలోనే అనుమతులు జారీ చేసినట్లు జిల్లా స్థాయి అధికారులు పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. అనంతరం అదే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ అంతర్గత సమాచారాన్ని కూడా సంబంధిత అధికారులకు పంపినట్లు తెలిసింది. దీంతో అనుమతుల జారీ ప్రక్రియపై మరిన్ని సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
గ్రామస్తుల ఆరోపణల ప్రకారం, భారీ యంత్రాల సహాయంతో సుమారు 150 టిప్పర్లు నిరంతరం చెరువులో మట్టి లోడింగ్ చేస్తున్నాయి. రోజుకు వెయ్యి టిప్పర్ల వరకు నల్లమట్టి తరలిపోతున్నప్పటికీ సంబంధిత శాఖ అధికారులు పర్యవేక్షణ చేపట్టడం లేదని విమర్శిస్తున్నారు. దీనివల్ల చెరువు సహజ స్వరూపం దెబ్బతింటోందని, భవిష్యత్తులో నీటి నిల్వ సామర్థ్యంపై కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నీటిపారుదల శాఖ నిబంధనల ప్రకారం నాలుగు అడుగుల లోతు వరకు మాత్రమే మట్టి తియ్యాల్సి ఉండగా, క్షేత్రస్థాయిలో అంతకంటే ఎక్కువ లోతులో తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో చెరువు నిర్మాణ భద్రతకే ముప్పు వాటిల్లే పరిస్థితి ఏర్పడిందని పేర్కొంటున్నారు.
ఈ వ్యవహారంపై జిల్లా యంత్రాంగం తక్షణమే విచారణ జరిపి, అనుమతుల జారీ విధానం, నిబంధనల అమలు, మట్టి తరలింపు పరిమాణంపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు చెరువును పరిరక్షించే చర్యలు వెంటనే ప్రారంభించాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు
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