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పటాన్‌చెరు ఎమ్మెల్యేకు 'మట్టి' మరక?.. ముత్తంగి చెరువు తవ్వకాలకు మహిపాల్ రెడ్డి సిఫార్సు అంటూ ఉత్తర్వులు..!!

muttangi lake soil mining controversy: పటాన్‌చెరు ముత్తంగి చెరువులో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రోజుకు వెయ్యి టిప్పర్ల నల్లమట్టి తరలిపోతోంది. ఎమ్మెల్యే సిఫారసుతోనే సమయ పరిమితి, లోతు నిబంధనలు లేకుండా నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు అనుమతులిచ్చారని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. నాలుగు అడుగుల కంటే ఎక్కువ లోతు తవ్వకాలతో చెరువు భద్రత ప్రమాదంలో పడిందని, తక్షణమే విచారణ జరపాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 11, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:12 PM IST
పటాన్‌చెరు ఎమ్మెల్యేకు 'మట్టి' మరక?.. ముత్తంగి చెరువు తవ్వకాలకు మహిపాల్ రెడ్డి సిఫార్సు అంటూ ఉత్తర్వులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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