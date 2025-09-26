English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Paytm Gift: పేటీఎం వినియోగదారులకు బంపర్ ఆఫర్..ప్రతి లావాదేవీకి ఓ బంగారు నాణెం!

Paytm gold Coin Gift: మీరు పేటీఎం యూజర్ అయితే, మీకు ఒక గుడ్‌న్యూస్ ఉంది. పేటీఎం యాప్ ద్వారా జరిగే లావాదేవీలకు బంగారు నాణేలను బహుమతులుగా పొందుతారని పేటీఎం సంస్థ ప్రకటించింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 26, 2025, 01:15 PM IST

Paytm gold Coin Gift: మీరు పేటీఎం యూజర్ అయితే, మీకు ఒక గుడ్‌న్యూస్ ఉంది. పేటీఎం యాప్ ద్వారా జరిగే లావాదేవీలకు బంగారు నాణేలను బహుమతులుగా పొందుతారని పేటీఎం సంస్థ ప్రకటించింది. ఈ ఫీచర్ స్కాన్ అండ్ పే, ఆన్‌లైన్ షాపింగ్, డబ్బు బదిలీలు, రీఛార్జ్‌లు, బిల్లు చెల్లింపులు వంటి వివిధ రకాల లావాదేవీలకు వర్తిస్తుందని వెల్లడించింది.  

పేటీఎం వన్ 97 కమ్యూనికేషన్స్ లిమిటెడ్.. 
పేటీఎం యూజర్ల కోసం ఆ యాప్ యాజమాన్య సంస్థ అయిన వన్ 97 కమ్యూనికేషన్స్ లిమిటెడ్ కొత్త ఫీచర్‌ను ప్రారంభించింది. ఇకపై ప్రతి లావాదేవీకి వినియోగదారులకు బంగారు నాణేలను బహుమతిగా ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ నాణేలను డిజిటల్ బంగారంగా మార్చుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది. స్కాన్, పే, ఆన్‌లైన్ షాపింగ్, డబ్బు బదిలీలు, రీఛార్జ్‌లు, బిల్లు చెల్లింపులు వంటి వివిధ రకాల లావాదేవీలకు ఈ ఫీచర్ వర్తిస్తుందని తెలియజేసింది. 

ఈ ఫీచర్ అన్ని వినియోగదారులకు వర్తిస్తుంది. వారు UPI ద్వారా చెల్లింపులు చేసినా, డెబిట్ కార్డులు, క్రెడిట్ కార్డులు లేదా Paytm ద్వారా నెట్ బ్యాంకింగ్ చేసినా ఈ ఆఫర్ వర్తింపజేయనున్నారు. క్రెడిట్ కార్డులు, RuPay క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించి చేసిన UPI చెల్లింపులకు డబుల్ బంగారు నాణేలు బహుమతిగా ఇవ్వబడతాయి.

బంగారు నాణేలను ఎలా పొందాలి? :  
పేటీఎం వినియోగదారుడు చేసే ప్రతి లావాదేవీకి, వినియోగదారుడు లావాదేవీ మొత్తంలో 1% బంగారు నాణేల రూపంలో పొందుతారని కంపెనీ తెలిపింది.
- ఉదాహరణకు 10,000 ఖర్చు చేయడం వల్ల రూ. 100 బంగారు నాణేలను పొందవచ్చు.
- ఇది ప్రాథమికంగా 0.01% క్యాష్‌బ్యాక్.
- కానీ డబ్బుకు బదులుగా, డిజిటల్ బంగారం ఇవ్వనున్నారు.

ఈ ఫీచర్ ఎందుకు ప్రారంభించబడింది? : 
భారతదేశంలో బంగారం డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండే పండుగ సీజన్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఫీచర్‌ను ప్రారంభించినట్లు పేరెంటింగ్ కంపెనీ చెబుతోంది. వినియోగదారులు డిజిటల్ బంగారాన్ని క్రమంగా సేకరించడంలో, వారి ఖర్చులను పొదుపు, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులుగా మార్చడంలో సహాయపడటం దీని లక్ష్యం.

ఇతర కొత్త ఫీచర్లు:
ఇటీవల Paytm యాప్‌కి అనేక ఫీచర్లను జోడించింది. వీటిలో ఆటోమేటిక్ పేమెంట్స్ రిమైండర్‌లు, నెలవారీ ఖర్చు స్టేట్మెంట్, UPI IDలు, డౌన్‌లోడ్ చేయదలిచే UPI
స్టేట్‌మెంట్‌లు. అన్ని బ్యాంక్ ఖాతా సమాచారం లభించేందుకు వీటిని ప్రవేశపెట్టారు.

