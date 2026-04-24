English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • బిజినెస్
  Paytm Payments Bank: పేటియం కస్టమర్లకు బ్యాడ్ న్యూస్..పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లైసెన్స్ రద్దు చేసిన ఆర్బీఐ..

Paytm Payments Bank: పేటియం కస్టమర్లకు బ్యాడ్ న్యూస్..పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లైసెన్స్ రద్దు చేసిన ఆర్బీఐ..

Paytm Payments Bank License: పేటియం పేమెంట్ బ్యాంక్‌పై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) బాంబు పేల్చింది. సదరు పేమెంట్ బ్యాంక్ జారీ చేసిన బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్‌ను రద్దు చేసినట్లు ఆర్బీఐ తాజాగా ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ 24 రోజున రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రకటన ప్రకారం.. డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాలకు హాని కలిగించే రీతిలో వ్యాపారం పేటియం పేమెంట్ బ్యాంక్ నిర్వహించిందని ఆర్బీఐ పేర్కొంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 24, 2026, 09:45 PM IST

Trending Photos

Paytm Payments Bank License: పేటియం పేమెంట్ బ్యాంక్‌పై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) బాంబు పేల్చింది. సదరు పేమెంట్ బ్యాంక్ జారీ చేసిన బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్‌ను రద్దు చేసినట్లు ఆర్బీఐ తాజాగా ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ 24 రోజున రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రకటన ప్రకారం.. డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాలకు హాని కలిగించే రీతిలో వ్యాపారం పేటియం పేమెంట్ బ్యాంక్ నిర్వహించిందని ఆర్బీఐ పేర్కొంది. అదే విధంగా పేటీఎం పేమెంట్ బ్యాంక్  లైసెన్స్‌లో నిర్దేశించిన నిబంధనలను పాటించడంలో సదరు పేమెంట్ బ్యాంక్ విఫలమైందని కూడా ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో పేటీఎం పేమెంట్ బ్యాంక్ మూసివేత కోసం హైకోర్టులో దరఖాస్తు చేస్తామని కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆ ప్రకటన చేసింది. "భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI), 2026 ఏప్రిల్ 24 నాటి ఉత్తర్వు ద్వారా.. బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ చట్టం, 1949 (BR చట్టం) లోని సెక్షన్ 22(4) కింద పేటీఎం పేమెంట్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ కు జారీ చేసిన బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్‌ను రద్దు చేసింది. ఈ రద్దు ఏప్రిల్ 24, 2026 రోజున బ్యాంకింగ్ పనిచేసే సమయం ముగిసిన సమయం నుండి తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుంది" అని ప్రకటన వచ్చింది.

"ఈ లైసెన్స్ రద్దు కారణంగా పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ ఇకపై 'బ్యాంకింగ్' నియంత్రణ చట్టం, 1949లోని సెక్షన్ 5(b)లో నిర్వచించిన విధంగా 'బ్యాంకింగ్' వ్యాపారాన్ని గానీ, లేదా సెక్షన్ 6 కింద పేర్కొన్న ఏ ఇతర అదనపు వ్యాపారాన్ని గానీ నిర్వహించడంపై తక్షణమే నిషేధం అమలులో ఉంటుంది. ఆ బ్యాంక్ మూసివేత కోసం RBI హైకోర్టులో దరఖాస్తు చేస్తుంది" అని RBI ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ ప్రకటనకు ముందు షేర్ మార్కెట్లో అనగా ఏప్రిల్ 24న సాయంత్రం నాటికి పేటీఎం షేర్లు 0.5% నష్టంతో ఒక్కో షేరు ధర రూ.1,153 వద్ద ముగిశాయి.

గత కొన్ని నెలలుగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్‌కు అనేక వార్నింగ్‌లు వచ్చాయి. కేవైసీ(KYC) నిబంధనల్లో లోపాలతో పాటు ఐటీ వ్యవస్థ, డేటా సెక్యూరిటీల్లో భద్రత లేకపోవడం వంటి అంశాలపై ఆర్బీఐ అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు అనేక ప్రకటనల్లో తెలియజేసింది. తగిన మార్పుల కోసం పేటీఎం బ్యాంకుకు ఆర్బీఐ తగిన సమయం ఇచ్చింది. అయినా సదరు బ్యాంక్ యాజమాన్యం ఆశించిన స్థాయిలో మార్పులు చేయకపోవడం వల్ల చివరికి ఆ బ్యాంక్ లైసెన్స్ రద్దు చేసే పరిస్థితి దాపురించింది. ఇది నష్టం కేవలం ఆ సంస్థకి మాత్రమే కాకుండా.. ఫిన్‌టెక్ రంగంలో రూల్స్ ఎంత కఠినంగా ఉంటాయనే దానికి ఇదొక ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. 

పేటీఎం బ్యాంక్ లైసెన్స్ రద్దుతో అందులోని ఖాతాదారుల్లో కొంత ఆందోళన నెలకొనడం సహజం. అయితే ఆ వినియోగదారల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకున్న ఆర్బీఐ కొన్ని కీలక సూచనలు చేసింది. వారివారి ఖాతాల్లో ఉన్న డబ్బును విత్‌ డ్రా చేసుకోవడంతో పాటు ఇతర బ్యాంకుల ఖాతాల్లోకి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసుకునేందుకు కొంత సమయాన్ని నిర్దేశించింది. అయితే వినియోగదారులు వారి అకౌంట్లలో కొత్తగా చేసే డిపాజిట్లు లేదా క్రెడిట్ లావాదేవీలను నిర్వహించడం వంటి చర్యలపై నిషేధం అమలులో ఉంది. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Paytm Payments BankRBIbanking licencePaytm Payments Bank LicenseRBI Action on Paytm

Trending News