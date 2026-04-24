Paytm Payments Bank: పేటియం కస్టమర్లకు బ్యాడ్ న్యూస్..పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లైసెన్స్ రద్దు చేసిన ఆర్బీఐ..

Paytm Payments Bank License: పేటియం పేమెంట్ బ్యాంక్పై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) బాంబు పేల్చింది. సదరు పేమెంట్ బ్యాంక్ జారీ చేసిన బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ను రద్దు చేసినట్లు ఆర్బీఐ తాజాగా ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ 24 రోజున రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రకటన ప్రకారం.. డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాలకు హాని కలిగించే రీతిలో వ్యాపారం పేటియం పేమెంట్ బ్యాంక్ నిర్వహించిందని ఆర్బీఐ పేర్కొంది. అదే విధంగా పేటీఎం పేమెంట్ బ్యాంక్ లైసెన్స్లో నిర్దేశించిన నిబంధనలను పాటించడంలో సదరు పేమెంట్ బ్యాంక్ విఫలమైందని కూడా ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది.
ఈ క్రమంలో పేటీఎం పేమెంట్ బ్యాంక్ మూసివేత కోసం హైకోర్టులో దరఖాస్తు చేస్తామని కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆ ప్రకటన చేసింది. "భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI), 2026 ఏప్రిల్ 24 నాటి ఉత్తర్వు ద్వారా.. బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ చట్టం, 1949 (BR చట్టం) లోని సెక్షన్ 22(4) కింద పేటీఎం పేమెంట్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ కు జారీ చేసిన బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ను రద్దు చేసింది. ఈ రద్దు ఏప్రిల్ 24, 2026 రోజున బ్యాంకింగ్ పనిచేసే సమయం ముగిసిన సమయం నుండి తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుంది" అని ప్రకటన వచ్చింది.
"ఈ లైసెన్స్ రద్దు కారణంగా పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ ఇకపై 'బ్యాంకింగ్' నియంత్రణ చట్టం, 1949లోని సెక్షన్ 5(b)లో నిర్వచించిన విధంగా 'బ్యాంకింగ్' వ్యాపారాన్ని గానీ, లేదా సెక్షన్ 6 కింద పేర్కొన్న ఏ ఇతర అదనపు వ్యాపారాన్ని గానీ నిర్వహించడంపై తక్షణమే నిషేధం అమలులో ఉంటుంది. ఆ బ్యాంక్ మూసివేత కోసం RBI హైకోర్టులో దరఖాస్తు చేస్తుంది" అని RBI ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ ప్రకటనకు ముందు షేర్ మార్కెట్లో అనగా ఏప్రిల్ 24న సాయంత్రం నాటికి పేటీఎం షేర్లు 0.5% నష్టంతో ఒక్కో షేరు ధర రూ.1,153 వద్ద ముగిశాయి.
గత కొన్ని నెలలుగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్కు అనేక వార్నింగ్లు వచ్చాయి. కేవైసీ(KYC) నిబంధనల్లో లోపాలతో పాటు ఐటీ వ్యవస్థ, డేటా సెక్యూరిటీల్లో భద్రత లేకపోవడం వంటి అంశాలపై ఆర్బీఐ అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు అనేక ప్రకటనల్లో తెలియజేసింది. తగిన మార్పుల కోసం పేటీఎం బ్యాంకుకు ఆర్బీఐ తగిన సమయం ఇచ్చింది. అయినా సదరు బ్యాంక్ యాజమాన్యం ఆశించిన స్థాయిలో మార్పులు చేయకపోవడం వల్ల చివరికి ఆ బ్యాంక్ లైసెన్స్ రద్దు చేసే పరిస్థితి దాపురించింది. ఇది నష్టం కేవలం ఆ సంస్థకి మాత్రమే కాకుండా.. ఫిన్టెక్ రంగంలో రూల్స్ ఎంత కఠినంగా ఉంటాయనే దానికి ఇదొక ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.
పేటీఎం బ్యాంక్ లైసెన్స్ రద్దుతో అందులోని ఖాతాదారుల్లో కొంత ఆందోళన నెలకొనడం సహజం. అయితే ఆ వినియోగదారల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకున్న ఆర్బీఐ కొన్ని కీలక సూచనలు చేసింది. వారివారి ఖాతాల్లో ఉన్న డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోవడంతో పాటు ఇతర బ్యాంకుల ఖాతాల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునేందుకు కొంత సమయాన్ని నిర్దేశించింది. అయితే వినియోగదారులు వారి అకౌంట్లలో కొత్తగా చేసే డిపాజిట్లు లేదా క్రెడిట్ లావాదేవీలను నిర్వహించడం వంటి చర్యలపై నిషేధం అమలులో ఉంది.
