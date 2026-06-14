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Peko Kalp Collaboration: చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపారాలకు సరికొత్త భాగస్వామ్యం..మరో డిజిటల్ విప్లవానికి నాంది పలికిన పెకో, కల్ప్!

Peko And Kalp Collaboration: వ్యాపార రంగంలో ఓ సరికొత్త విప్లవానికి పునాది పడింది. యూఏఈలోని దుబాయ్‌‌కి చెందిన పెకో సంస్థ.. డిజిటల్ ఇన్‌ఫాస్ట్రక్చర్ సంస్థ అయిన కల్ప్‌తో చేతులు కలిపింది. ఈ కలయిక వల్ల పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీలకు మాత్రమే పరిమితమైన కృత్రిమ మేథ, స్మార్ట్ పేమెంట్స్ వంటి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీలు ఇకపై చిన్న వ్యాపారులకు కూడా అందుబాటులోకి రానున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 14, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:11 PM IST
Peko Kalp Collaboration: చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపారాలకు సరికొత్త భాగస్వామ్యం..మరో డిజిటల్ విప్లవానికి నాంది పలికిన పెకో, కల్ప్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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