/వారందరికీ పింఛన్లు రద్దు చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం..!!

Telangana Govt Schemes: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించడానికి సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తూ.. పొదుపు చర్యలు చేపడుతోంది. మితిమీరిన వ్యయం, రుణ వడ్డీ భారం దృష్ట్యా, పథకాలలోని లోపాలను సరిదిద్దే ప్రయత్నాలను వేగవంతం చేసింది. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, రాష్ట్రంలోని పింఛను లబ్ధిదారుల జాబితాను ప్రక్షాళన చేయడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. క్షేత్రస్థాయి తనిఖీల సందర్భంగా సుమారు 1.28 లక్షల మంది పింఛను లబ్ధిదారులు అనర్హులుగా ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించినట్లు సమాచారం.
అధికారులు సంకలనం చేసిన నివేదికలలో అనేక అవకతవకలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మరణించిన వ్యక్తుల పేర్లతో పింఛన్లు పంపిణీ చేయడం, నకిలీ ధృవపత్రాలతో ఇతర రాష్ట్రాల వారికి ప్రయోజనాలు అందించడం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా ఉండి కూడా పింఛన్లు అందుకోవడం వంటివి వాటిలో ఉన్నాయి. అదనంగా, సుమారు 1,248 మంది లబ్ధిదారులు తమకు పింఛన్లు అవసరం లేదని పేర్కొన్నప్పటికీ, వారి పేర్లు జాబితాలోనే ఉన్నాయి. ఈ అనర్హులైన లబ్ధిదారుల జిల్లా వారీ నివేదికను త్వరలో ముఖ్యమంత్రి పరిశీలన కోసం సమర్పించనున్నారు.
కొత్త పింఛన్ల మంజూరు – బ్యాలెన్స్ ప్లాన్:
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 42 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు పింఛన్లు పొందుతుండగా, ఆగస్టు 15వ తేదీలోగా అదనంగా మరో 2 లక్షల మంది అర్హులకు కొత్త పింఛన్లు అందించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. అనర్హుల పేర్లను తొలగించడం ద్వారా కొత్త పింఛను నిధుల భారాన్ని తగ్గించాలని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది. గతంలో ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డుల విషయంలో కూడా ఇలాంటి చర్యనే తీసుకుని, ఆ తర్వాత కొత్త కార్డులను జారీ చేసింది.అయితే, ఈ తొలగింపు ప్రక్రియ వల్ల నిజంగా అర్హులైన వ్యక్తులకు అన్యాయం జరగకుండా అధికారులు చాలా జాగ్రత్త వహించాలి. ఒకవేళ అర్హులైనప్పటికీ, సాంకేతిక లేదా ఇతర కారణాల వల్ల పింఛన్లు నిలిపివేస్తే, బాధితులు స్థానిక మండల పరిషత్ లేదా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేసి, తమ సమస్యకు పరిష్కారం పొందవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
Also Read: EPF పెన్షనర్లకు షాక్.. నిలిచిపోయిన పింఛన్లు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe