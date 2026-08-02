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వారందరికీ పింఛన్లు రద్దు చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం..!!

Revanth Reddy Pension News: తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగానే పొదుపు చర్యలు చేపడుతోంది. సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తూనే.. మితిమీరిన వ్యయాన్ని తగ్గించుకునే ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్రంలో సుమారు 1.28లక్షల మంది పెన్షన్ దారులను అనర్హులుగా గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 02, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:17 PM IST
వారందరికీ పింఛన్లు రద్దు చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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వారందరికీ పింఛన్లు రద్దు చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం..!!
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