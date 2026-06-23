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Pension: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. నిరుద్యోగులకు నెలకు రూ. 3,000.. జర్నలిస్టులకు రూ. 5,000 పెన్షన్..!!

West Bengal Budget 2026: పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ రాష్ట్ర ప్రధాన బడ్జెట్ ప్రకటనలో భాగంగా భరోసా పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ స్కీమ్ కింద రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు నెలకు రూ. 3,000 , రిటైర్డ్ జర్నలిస్టులకు నెలకు రూ. 5,000 పెన్షన్ ప్రకటించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 23, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:13 PM IST
Pension: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. నిరుద్యోగులకు నెలకు రూ. 3,000.. జర్నలిస్టులకు రూ. 5,000 పెన్షన్..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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నిరుద్యోగులకు నెలకు రూ. 3,000.. జర్నలిస్టులకు రూ. 5,000 పెన్షన్..!!
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