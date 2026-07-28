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పెన్షనర్లకు ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్..మెడికల్ రీయింబర్స్‌మెంట్ మరో ఏడాది పొడిగింపు..!!

Pensioners Health Scheme: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఏపి ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది. మెడికల్ రీయింబర్స్ మెంట్ స్కీమును మరో ఏడాది పాటు పొడిగించినట్లు ప్రకటించింది.  ఈ వెసులుబాటు 2026 ఏప్రిల్ మొదటి తేది నుంచి 2027 మార్చి 31 వరకు వర్తిస్తుందని తాజా ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 28, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:04 PM IST
పెన్షనర్లకు ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్..మెడికల్ రీయింబర్స్‌మెంట్ మరో ఏడాది పొడిగింపు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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