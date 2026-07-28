Pensioners Health Scheme: ఏపీలోని ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ గుడ్ న్యూస్ అందించింది. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన మెడికల్ రీయింబర్స్ మెంట్ స్కీమును మరో ఏడాది పాటు పొడిగించినట్లు ప్రభుత్వం అధికారికంగా తెలిపింది. ఏపీ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఈ వెసులుబాటు 2026 ఏప్రిల్ మొదటి తేది నుంచి 2027 మార్చి 31 వరకు వర్తిస్తుందని పేర్కొంది. ఎంప్లాయిస్ హెల్త్ స్కీముతోపాటుగా ఈ మెడికల్ రీయింబర్స్ మెంట్ సదుపాయం కూడా సమాంతరంగా కొనసాగుతుందని తెలిపింది.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పన్నెండు లక్షల ముప్పైవేల మందికి పైగా ఉద్యోగులు అలాగే పెన్షనర్లు నేరుగా లబ్ది పొందుతారు. అనారోగ్య సమయాల్లో వైద్య ఖర్చుల భారాన్ని తగ్గించుకోనేందుకు ఈ పథకం ఎంతగానో సహకరిస్తుందని చెప్పాలి. ఉద్యోగ సంఘాల విజ్నప్తిని పరిగణలోనికి తీసుకున్న ప్రభుత్వం సకాలంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం పట్ల సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తం అవుతోంది. వైద్య చికిత్సల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈ పొడిగింపు గడువు పెద్ద ఊరటనిస్తుందని చెప్పాలి. ఎంప్లాయిస్ హెల్త్ స్కీముల్లో అమల్లో ఉన్నప్పటికీ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మెడికల్ రీయింబర్స్ మెంట్ ద్వారా ఖర్చులను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని మెరుగైన వైద్య సేవలను పొందాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
గత కొన్ని రోజులుగా ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘాలు ఈ పథకం గడువును పొడిగించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ వచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆర్థిక శాఖ సానుకూలంగా స్పందించి తక్షణమే పొడిగింపు ఆదేశాలు జారీ చేయడం గమనార్హం. ఎంప్లాయిస్ హెల్త్ స్కీమ్ (EHS) నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల్లో కొన్ని చోట్ల సాంకేతిక కారణాల వల్ల వైద్య సేవలు అందడంలో ఆలస్యం జరుగుతోందని, ఇలాంటి సమయంలో మెడికల్ రీయింబర్స్మెంట్ సదుపాయం తక్షణ నివారణగా పనిచేస్తుందని ఉద్యోగులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, కిడ్నీ సమస్యలు వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు వైద్య చికిత్స పొందే వారికి ఈ పథకం పొడిగింపు ఎంతో ఊరటనిస్తుంది. తమ వైద్య బిల్లులకు సంబంధించిన సరైన ఆధారాలు, ఆసుపత్రి రశీదులను నిబంధనల ప్రకారం సమర్పించి లబ్ధిదారులు ఈ రీయింబర్స్మెంట్ మొత్తాన్ని త్వరగా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
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