/RBI Rule: పెన్షనర్లకు RBI గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై బ్యాంకులు మీ డబ్బులు కట్ చేయలేవు..!!

RBI Rule: రిటైర్మెంట్ తర్వాత చాలా మందికి వారి పెన్షన్ ఆదాయ వనరుగా ఉంటుంది. తమ రోజువారీ ఖర్చులతోపాటు.. వైద్య అవసరాల కోసం ఈ పెన్షన్ను ఉపయోగించుకుంటారు. అయితే వారి పెన్షన్ అకౌంట్ నుంచి వారికి తెలియకుండా బ్యాంకులు కొన్ని సందర్భాల్లో డబ్బులను కట్ చేస్తుంటాయి. అలా డబ్బులను కట్ చేయడం పెన్షనర్లకు పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తూ.. పెన్షనర్లకు శుభవార్త చెప్పింది రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. పెన్షనర్ల అకౌంట్ల నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా కట్ చేయకూడదని బ్యాంకులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పెన్షనర్లకు విత్ డ్రా సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా ఉండేందుకు ఆర్బిఐ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
చాలా సమయాల్లో టెక్నికల్ ఇష్యూ లేదా రికార్డ్ అప్ డేట్స్ లో జాప్యం వల్ల పెన్షన్ దారుల అకౌంట్లో ఎక్కువగా డబ్బు జమ అవుతుంది. ఇలా జమ అయిన డబ్బును బ్యాంకు నేరుగా వారి అకౌంట్ల నుంచి కట్ చేసి వారికి ఫైన్ వేసేది. అయితే ఇప్పుడు అలాంటి రికవరీ చేపట్టే ముందు బ్యాంకుకు సమాచారం ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని ఆర్బిఐ స్పష్టం చేసింది. దీనికి పెన్షన్ దారులు అంగీకరిస్తేనే.. తదుపరి చర్యలు తీసుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.
ఎవరి అకౌంట్లో అయితే అదనపు పెన్షన్ జమ అయ్యిందో.. దాన్ని రికవరీ చేసుకునేందుకు ముందుగా కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు చేయాల్సి ఉంటుందని ఆర్బిఐ స్పష్టం చేసింది. అదనపు పెన్షన్ జమ అయిన పెన్షనర్ కు బ్యాంకులు ముందుగా నోటీసు జారీ చేయాలి. ఆ నోటీసులో రికవరీ గురించి సంబంధించిన కారణాలు.. ఎంత డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారో దాని వివరాలు.. బ్యాంకు పూర్తి సమాచారం అందించాలి. ఇలా బ్యాంకు ముందస్తు సమాచారం అందించినట్లయితే.. తన బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బు ఎందుకు, ఎప్పుడు కట్ అవుతుందో పెన్షన్ దారునికి తెలుస్తుంది. అంతేకాదు పెన్షన్ అకౌంట్ తీసుకునేటప్పుడు వారి నుంచి లిఖితపూర్వక హామీ తీసుకోవాలని ఆర్బిఐ బ్యాంకులను ఆదేశించింది. భవిష్యత్తులో పొరపాటున కూడా అధిక పెన్షన్ చెల్లించినట్లయితే.. ఆ సమాచారం అందిన తర్వాత పెన్షన్ దారుడు ఆ డబ్బును తిరిగి బ్యాంకు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉంటాడని ఆ పత్రంలో స్పష్టంగా పేర్కొనాలని ఆర్బిఐ తెలిపింది. ఎందుకంటే వారి అకౌంట్లో ఎక్కువ డబ్బు జమ అయిన తర్వాత ఎందుకు ఇలా జరిగిందన్న పూర్తి అవగాహన వారికి ఉంటుందని ఆర్బిఐ ఉద్దేశ్యం.
అయితే పెన్షన్ దారులు ఈ విషయాలపై ఎక్కువగా శ్రద్ధ వహించాలి. మీ బ్యాంకు స్టేట్ మెంట్ ను ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. బ్యాంకు నుంచి వచ్చే ఏ నోటీసు లేదా మెసేజ్ ను విస్మరించకూడదు. మీ పత్రాలన్నింటినీ సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలి. పెన్షన్ కు సంబంధించిన ఏ సమస్యకైనా వెంటనే బ్యాంకును సంప్రదించాలి. బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బు కట్ అవ్వగానే వెంటనే ఆ విషయాన్ని బ్యాంక్ కు తెలియజేయాలి. ఈ విషయాలను గుర్తుంచుకుంటే మీకు భవిష్యత్తులో ఎలాంటి సమస్య ఎదురుకాదు.
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