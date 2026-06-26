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RBI Rule: పెన్షనర్లకు RBI గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై బ్యాంకులు మీ డబ్బులు కట్ చేయలేవు..!!

RBI Rule: ప్రభుత్వ పెన్షనర్లకు ఆర్బిఐ గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది. పెన్షన్ దారుల ఖాతాల నుంచి వారికి తెలియకుండా ఒక్క రూపాయి కూడా  కట్ చేయకూడదని బ్యాంకులకు ఆర్బిఐ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 26, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:50 PM IST
RBI Rule: పెన్షనర్లకు RBI గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై బ్యాంకులు మీ డబ్బులు కట్ చేయలేవు..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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