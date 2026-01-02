English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Business Ideas: సర్కార్ సబ్సిడీతో.. ఎకరం భూమిలో ఈ పంటలు పండిస్తే.. 10ఏళ్లపాటు ప్రతినెలా రూ. 1లక్ష సంపాదించే అద్భుత అవకాశం..!!

Business Ideas: ఉన్న ఊరిలోనే కాలు  కదపకుండా నెలకు లక్ష రూపాయలు సంపాదించడం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు. కానీ దానికి ఓపిక ఉండాలి. కష్టపడే తత్వం ఉండాలి. మీలో ఓపిక, కష్టపడే తత్వం ఉంటే ప్రభుత్వం కూడా మీకు సహాయం అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. పందిరి వ్యవసాయం సరైన ప్రణాళికతో చేస్తే లాభదాయకంగా మారుతుంది. ప్రభుత్వ సబ్సిడీలతో శాశ్వత రాతి పందిరులు ఏర్పాటు చేసి కూరగాయలు సాగు చేస్తే ప్రతిరోజూ ఆదాయం లభిస్తుంది. ప్రకృతి వైపరీత్యాల ప్రభావం తక్కువగా ఉండి, రైతులకు దీర్ఘకాలికంగా స్థిరమైన లాభాలు అందిస్తాయి.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Jan 2, 2026, 12:30 PM IST

Pandiri Farming Subsidy Business Ideas: వ్యవసాయం అనగానే.  ఆదాయం తక్కువ.. నష్టం ఎక్కువ అనే భావన చాలా మందిలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, వాతావరణ మార్పులు, మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల కారణంగా రైతులు భారీ నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్న ఘటనలు ఇందుకు కారణమని చెప్పాలి.  ఈ కారణాలతోనే యువత సహా చాలా మంది వ్యవసాయ రంగానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. అయితే వ్యవసాయ నిపుణులు చెబుతున్న మాట ఒక్కటే.. సరైన పద్ధతిలో ప్రభుత్వ పథకాలు.. సబ్సిడీలను వినియోగించుకుంటే వ్యవసాయం ద్వారానే ఉన్న ఊరిలోనే మంచి ఆదాయం సంపాదించవచ్చని చెబుతున్నారు.

ప్రస్తుతం అలాంటి లాభదాయకమైన విధానాల్లో ఒకటిగా పందిరి వ్యవసాయం నిలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ సహకారంతో శాశ్వత పందిరి నిర్మాణం చేపట్టి కూరగాయలు లేదా పండ్ల సాగు చేస్తే దీర్ఘకాలికంగా స్థిరమైన ఆదాయం లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయని వ్యవసాయ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సాధారణంగా రైతులు వెదురు బొంగులు లేదా చెక్క స్తంభాలతో తాత్కాలికంగా పందిరులు వేసి దొండ తీగ, బీరకాయ, సొరకాయ, ఆనపకాయ, కాకరకాయ, పొట్లకాయ వంటి పంటలను సాగు చేస్తుంటారు. అయితే గాలివానలు, భారీ వర్షాలు, తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు ఈ తాత్కాలిక పందిళ్లు కూలిపోయే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని వల్ల పంటతో పాటు పెట్టుబడీ నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది.

ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా రాళ్లు లేదా కాంక్రీట్ స్తంభాలతో శాశ్వత పందిరి ఏర్పాటు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఒకసారి సరైన విధంగా నిర్మించిన పందిరి 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల వరకు నిలబడే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వచ్చినా ఈ రాతి పందిళ్లు తట్టుకుని నిలబడతాయి. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో పందిరి వ్యవసాయం కోసం హార్టికల్చర్ శాఖ ద్వారా సబ్సిడీ అందుబాటులో ఉంది. సాధారణంగా ఒక ఎకరానికి రాతి పందిరి ఏర్పాటు చేయడానికి రూ.2 లక్షలకుపైగా ఖర్చవుతుంది. 

అయితే..  ఎస్సీ, ఎస్టీ రైతులకు 75 శాతం వరకు సబ్సిడీ అందిస్తుంది ప్రభుత్వం. ఇతర రైతులకు 40 నుంచి 50 శాతం వరకు సబ్సిడీ లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ సబ్సిడీ పొందాలంటే రైతులు తమ జిల్లాలోని హార్టికల్చర్ శాఖ అధికారులను సంప్రదించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. సరైన మార్గదర్శకంతో ఈ పథకాన్ని వినియోగించుకుంటే పెట్టుబడి భారం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

Also Read: Future Metal: బంగారం, వెండి, ప్లాటినం, రాగి కాదు.. భవిష్యత్ అంతా ఈ లోహానిదే..లాభాలే లాభాలు..!!

పందిరి సాగులో ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే, పంట ఒకేసారి కాకుండా ప్రతిరోజూ కోతకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో రైతులకు రోజువారీ నగదు ఆదాయం లభిస్తుంది. వచ్చిన కూరగాయలను నేరుగా స్థానిక మార్కెట్లు, రైతు బజార్లు లేదా హోల్‌సేల్ మార్కెట్లలో విక్రయించుకోవచ్చు. ఒకే పందిరి వ్యవస్థను ఉపయోగించి 8 రకాల వరకు కూరగాయ పంటలు మార్పిడి పద్ధతిలో సాగు చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా ద్రాక్ష, బొప్పాయి వంటి కొన్ని పండ్ల సాగుకూ ఈ పందిరి విధానం అనుకూలంగా ఉంటుంది.

శాశ్వత పందిరి వ్యవసాయం వల్ల ప్రకృతి విపత్తుల వల్ల నష్టం జరిగే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. పెట్టుబడి ఒక్కసారి పెట్టినా, దీర్ఘకాలం లాభాలు పొందవచ్చు. మార్కెట్ డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండే కూరగాయలను ఎంచుకుని సాగు చేస్తే, సీజన్‌లో మంచి లాభాలు సాధించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. aసంప్రదాయ పద్ధతులకే పరిమితం కాకుండా, ఆధునిక సాగు విధానాలను అవలంబిస్తే వ్యవసాయం కూడా లాభదాయకమైన వ్యాపారంగా మారుతుందన్నది నిజం. సరైన సమాచారం, ప్రభుత్వ మద్దతు, కాస్త ముందస్తు ప్రణాళిక ఉంటే రైతులు తమ భవిష్యత్తును బలంగా నిర్మించుకోవచ్చు.

Also Read:  Pension Scheme: ఈ స్కీములో ఒకసారి పెట్టుబడి పెడితే.. జీవితాంతం రూ. లక్ష పెన్షన్ పొందవచ్చు.. !!

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

pandiri farming subsidytrellis farming Indiaprofitable agriculture ideaspermanent pandiri farmingvegetable farming subsidy

