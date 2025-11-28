SIP: మీకు నెలకు 1లక్ష జీతం ఉంటే.. 10 ఏళ్లలో రూ. కోటి సంపాదించాలనుకుంటే ప్రతి నెలా ఎంత పొదుపు చేయాలో తెలుసా?

Power Of SIP: నేటి కాలంలో నెలకు రూ. 1 లక్ష జీతం అందుకోవడం చాలా మందికి కలగానే అనిపించినా, మహానగరాలు, అభివృద్ధి చెందిన పట్టణాల్లో ఇది సాధారణమవుతోంది. ఇలాంటి ఆదాయం ఉన్నవారు ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉన్న భావన కలిగినప్పటికీ, వారు సరైన ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటిస్తే కేవలం ఒక దశాబ్దంలోనే పెద్ద మొత్తంలో సంపదను సృష్టించే అవకాశం ఉంది. 10 సంవత్సరాల్లో రూ. 1 కోటి మూలధనాన్ని నిర్మించడం పూర్తిగా సాధ్యమే అవుతుంది. అది క్రమమైన పెట్టుబడులు, మంచి ప్రణాళికపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
1. మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు..లక్ష్యానికి వేగవంతమైన మార్గం:
రూ. 1 కోటి సంపదను సృష్టించాలంటే, దీర్ఘకాలికంగా మంచి రాబడులు ఇచ్చే మార్గాలను ఎంచుకోవాలి. ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు వాటిలో ఒకటి. ఈక్విటీ ఫండ్లు సగటున 12శాతం వరకు వార్షిక రాబడి ఇవ్వగలవు.
మీరు ప్రతి నెలా సుమారు రూ. 44,000 SIP చేయాలి:
ఇది నెల జీతంలో సగానికి సమానం కావడం వల్ల కొంత కష్టమని అనిపించినప్పటికీ, ఖర్చులను తగ్గిస్తే.. సాధ్యం అవుతుంది. ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారు తమ ఆర్థిక అలవాట్లపై కొంత శ్రద్ధ పెడితే, ఈ లక్ష్యాన్ని సులభంగా చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
2. జీతాన్ని ఎలా ఖర్చు చేయాలి?
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మీరు ఎంత జీతం పొందినా, 40%-50% మాత్రమే అవసరమైన ఖర్చులకు వినియోగించాలి.
మిగతా వాటిని ఇలా విభజించాలి:
10% ఎమర్జెన్సీ ఫండ్గా సేవ్ చేయాలి:
మిగిలిన మొత్తాన్ని పెట్టుబడుల వైపు మళ్లించాలి. అధిక జీతం పొందేటప్పుడు చాలా మంది ఫుడ్, ట్రావెల్, షాపింగ్ వంటి సందర్భోచిత ఖర్చుల్లో ఎక్కువగా ఖర్చు చేస్తారు. కానీ ఈ రోజు మీరు చేసే చిన్న పొదుపు భవిష్యత్తులో పెద్ద ఆర్థిక భద్రతను కల్పిస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
3. జీతం పెరిగినప్పుడు SIP కూడా పెంచాలి:
వయసు పెరిగేకొద్దీ జీతం కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి మీ ఆదాయం పెరిగినట్లే మీ పెట్టుబడి మొత్తాన్ని కూడా పెంచడం తప్పనిసరి.
ఉదాహరణకు: మీ జీతం ప్రతి సంవత్సరం 10% పెరుగుతుందనుకుందాం. అలాంటప్పుడు మీ SIP మొత్తాన్ని కూడా 10% పెంచాలి. ఈ చిన్న పెంపు కూడా దీర్ఘకాలంలో భారీ కాంపౌండింగ్ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
4. మార్కెట్ పడిపోయినప్పుడు భయపడొద్దు:
చిన్న పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ పడిపోయిన వెంటనే ఆందోళన చెందుతారు. కానీ మార్కెట్లో హెచ్చుతగ్గులు సహజం. డౌన్ట్రెండ్ సమయంలో పెట్టుబడులను ఉపసంహరించడం తప్పు, ఎందుకంటే ఆ సమయం మంచి ఫండ్ యూనిట్లు తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఇస్తుంది.
నెలకు రూ. 1 లక్ష జీతం ఉన్నవారు సరైన ప్రణాళిక, క్రమశిక్షణతో పెట్టుబడి చేస్తే 10 సంవత్సరాల్లో రూ. 1 కోటి నిధిని నిర్మించుకోవడం సాధ్యమే. ముఖ్యమైనది:
*క్రమమైన SIP
*ఖర్చుల నియంత్రణ
*జీతం పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడి పెంపు
*మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను గమనించడం
*సరైన ఆర్థిక పద్ధతులను అనుసరిస్తే, ఈ లక్ష్యం చేరుకోవడం చాలా సులభం.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
