Personal Finance: ఇలా చేస్తే.. మీరు 5ఏళ్లలో కోటి రూపాయలు సంపాదించడం చాలా సులభం..!!

Personal Finance:  5 సంవత్సరాలలో ఒక కోటి రూపాయలు సంపాదించడం అనేది సరైన వ్యూహాలు  క్రమశిక్షణతో సాధ్యమయ్యే లక్ష్యం. అయితే ఇది సులభం కాదు. దీనికి బలమైన ఆర్థిక ప్రణాళిక, తెలివైన పెట్టుబడులు  స్థిరమైన కృషి అవసరం. వివిధ ఆస్తుల ద్వారా ఈ లక్ష్యాన్ని ఎలా చేరుకోవాలో చూద్దాం.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 13, 2025, 09:16 AM IST

మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడులు: మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి పెట్టుబడులకు ఒక ఉత్తమ సాధనం. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టికి సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ (SIP) ద్వారా క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల మీరు అధిక రాబడిని పొందవచ్చు. ఒక కోటి రూపాయల లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే, ప్రతి నెలా సుమారుగా రూ. 80,000 నుంచి రూ. 1,00,000 వరకు అధిక రాబడినిచ్చే ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో SIP చేయాల్సి ఉంటుంది. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు తట్టుకునేలా, వివిధ రంగాలలో పెట్టుబడి పెట్టే డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్‌ను ఎంచుకోవడం మంచిది.

లాభాలు: నిపుణుల నిర్వహణ, వైవిధ్యీకరణ, తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించే అవకాశం.
నష్టాలు: మార్కెట్ రిస్క్ ఉంటుంది, రాబడి గ్యారంటీ కాదు.

2. రియల్ ఎస్టేట్‌లో పెట్టుబడులు:
రియల్ ఎస్టేట్ అనేది తరతరాలుగా సంపద సృష్టికి ఉపయోగపడుతున్న ఒక ఆస్తి. భూమి, ఇల్లు లేదా వాణిజ్య ఆస్తులను కొనుగోలు చేసి వాటి విలువ పెరిగిన తర్వాత అమ్మడం ద్వారా లేదా అద్దె ద్వారా ఆదాయం పొందవచ్చు. అయితే 5 సంవత్సరాలలో కోటి రూపాయలు సంపాదించాలంటే.. పెట్టుబడి పెట్టే ప్రాంతం  భవిష్యత్తును అంచనా వేయడం ముఖ్యం. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాలకు సమీపంలో ఉన్న భూమి లేదా గృహాలను కొనుగోలు చేయడం అధిక లాభాలకు దారితీస్తుంది.

లాభాలు: స్థిరమైన ఆస్తి, అద్దె ద్వారా ఆదాయం, దీర్ఘకాలంలో అధిక రాబడి.
నష్టాలు: అధిక పెట్టుబడి అవసరం, లిక్విడిటీ తక్కువ, నిర్వహణ ఖర్చులు ఉంటాయి.

3. స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు:

స్టాక్ మార్కెట్ అనేది వేగంగా సంపదను పెంచే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఇది అధిక రిస్క్‌తో కూడుకున్నది. దీర్ఘకాలికంగా బలమైన ఆర్థిక పునాదులు ఉన్న కంపెనీల షేర్లను ఎంచుకోవడం తెలివైన నిర్ణయం. బ్లూ-చిప్ కంపెనీలు (పెద్ద  స్థిరమైన కంపెనీలు)  వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాలలోని షేర్లను ఎంచుకోవడం మంచిది. అయితే, కేవలం 5 సంవత్సరాలలో ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే మార్కెట్ గురించి లోతైన అవగాహన, తరచుగా విశ్లేషణ  క్రమశిక్షణతో కూడిన పెట్టుబడి వ్యూహం అవసరం.

Also Read: Pension Rules: ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఫ్యామిలీ పెన్షన్ రూల్స్ మార్చిన కేంద్రం.. ఆ పనిచేస్తేనే పెన్షన్..!!

లాభాలు: అధిక రాబడి, లిక్విడిటీ ఎక్కువ.
నష్టాలు: అధిక రిస్క్, మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు, నష్టపోయే అవకాశం ఎక్కువ.

 4. వ్యాపారం
ఒక స్వంత వ్యాపారం ప్రారంభించడం ద్వారా మీ సంపాదనను గణనీయంగా పెంచుకోవచ్చు. మీ ప్రస్తుత ఉద్యోగానికి అదనంగా ఏదైనా పార్ట్ టైం సేవలు  అందించడం (ఉదాహరణకు, కన్సల్టింగ్, ఫ్రీలాన్సింగ్), ఆన్‌లైన్ వ్యాపారం, లేదా ఏదైనా వస్తువులను అమ్మడం ద్వారా అదనపు ఆదాయం సంపాదించవచ్చు. ఈ అదనపు ఆదాయాన్ని పైన పేర్కొన్న పెట్టుబడి మార్గాలలో పెట్టడం ద్వారా లక్ష్యాన్ని వేగంగా చేరుకోవచ్చు.

లాభాలు: సంపాదనకు పరిమితి ఉండదు, మీ నైపుణ్యాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
నష్టాలు: చాలా కష్టపడాలి, సమయం, కృషి  రిస్క్ అవసరం.

Also Read: Business Ideas: చలికాలంలో ఈ పంట సాగు చేస్తే.. ఎండాకాలం వరకు మంచి లాభాలు మీ సొంతం..!!

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

