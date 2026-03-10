Personal Loan: జీతం తక్కువున్నా లక్షల్లో లోన్ పొందే అవకాశం.. ఈ చిన్న చిట్కా తెలిస్తే చాలు..!!

Personal Loan: చాలామంది తక్కువ జీతం ఉన్నవారికి పెద్ద మొత్తంలో రుణం లభించదని భావిస్తుంటారు. కానీ బ్యాంకులు లోన్ మంజూరు చేసే విధానం కేవలం జీతం పరిమాణంపై మాత్రమే ఆధారపడదు. ఆదాయం, క్రెడిట్ చరిత్ర, ఉద్యోగ స్థిరత్వం వంటి పలు అంశాలను పరిశీలించి రుణ అర్హతను నిర్ణయిస్తాయి. అందువల్ల నెలకు రూ.30 వేల కంటే తక్కువ జీతం పొందుతున్న ఉద్యోగులు కూడా కొన్ని పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటే రూ.1.5 లక్షల నుండి రూ.4.5 లక్షల వరకు పర్సనల్ లోన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. బ్యాంకులు లోన్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగించే ముఖ్యమైన ప్రమాణాలు ఏమిటి? అలాగే మంచి రుణం పొందడానికి సిబిల్ స్కోర్ ఎంత ఉండాలి? వంటి విషయాలను తెలుసుకోవడం అవసరం.
FOIR అంటే ఏమిటి?
బ్యాంకులు లేదా ఇతర రుణ సంస్థలు రుణదాతలు తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి FOIR (Fixed Obligation to Income Ratio) అనే ప్రమాణాన్ని ఉపయోగిస్తాయి. దీని అర్థం మీ నెలవారీ ఆదాయంలో ఎంత భాగం ఇప్పటికే ఉన్న అప్పులు లేదా ఈఎంఐల కోసం వెళ్తుందో అంచనా వేయడం. సాధారణంగా బ్యాంకులు మీ జీతంలో సుమారు 40 నుండి 50 శాతం వరకు మాత్రమే EMIగా చెల్లించేందుకు అనుమతిస్తాయి.
ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి నెలకు రూ.30,000 జీతం పొందుతున్నాడనుకుందాం. FOIR ప్రకారం అతను నెలకు సుమారు రూ.12,000 నుండి రూ.15,000 వరకు EMI చెల్లించగలడని బ్యాంకులు భావిస్తాయి. ఈ లెక్కల ఆధారంగా అతనికి సుమారు రూ.3 లక్షల నుండి రూ.4.5 లక్షల వరకు పర్సనల్ లోన్ లభించే అవకాశం ఉంటుంది. అదే విధంగా నెలకు రూ.25,000 జీతం ఉన్నవారికి సుమారు రూ.2 లక్షల నుండి రూ.3 లక్షల వరకు రుణం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. నెలకు రూ.20,000 జీతం పొందేవారికి సుమారు రూ.1.5 లక్షల నుండి రూ.2 లక్షల వరకు లోన్ రావచ్చు.
సిబిల్ స్కోర్ ప్రాధాన్యం
కేవలం జీతం ఉన్నంత మాత్రాన రుణం సులభంగా లభించదు. మీ క్రెడిట్ చరిత్రను సూచించే CIBIL స్కోర్ కూడా చాలా కీలకంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా 750 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్కోర్ ఉన్నవారికి బ్యాంకులు త్వరగా రుణం మంజూరు చేస్తాయి. అంతేకాకుండా తక్కువ వడ్డీ రేటుతో లోన్ పొందే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. 700 నుండి 750 మధ్య స్కోర్ ఉన్నవారికి కూడా లోన్ లభించే అవకాశం ఉంది, కానీ వడ్డీ రేటు కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ఒకవేళ స్కోర్ 650 కంటే తక్కువగా ఉంటే సాధారణ బ్యాంకుల నుంచి రుణం పొందడం కష్టమవుతుంది. అప్పుడు కొన్ని నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సంస్థలు (NBFCలు) ద్వారా రుణం పొందవచ్చు, కానీ అక్కడ వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
అర్హతలు, అవసరమైన పత్రాలు
పర్సనల్ లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసే వ్యక్తి వయస్సు సాధారణంగా 21 నుండి 60 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. అలాగే కనీసం ఆరు నెలల నుండి ఒకటి లేదా రెండు సంవత్సరాల వరకు ఒకే సంస్థలో పనిచేసిన అనుభవం ఉంటే రుణం ఆమోదం పొందే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. లోన్ అప్లికేషన్ సమయంలో పాన్ కార్డ్, ఆధార్ కార్డ్, గత మూడు నెలల జీత స్లిప్లు మరియు గత ఆరు నెలల బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ వంటి పత్రాలు సమర్పించాలి.
ఎక్కువ లోన్ పొందేందుకు సూచనలు
కొత్త రుణం కోసం దరఖాస్తు చేయడానికి ముందు మీ పాత EMIలు లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలను క్లియర్ చేయడం మంచిది. ఇలా చేస్తే మీ FOIR మెరుగవుతుంది మరియు ఎక్కువ లోన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే లోన్ టెన్యూర్ను కొంచెం ఎక్కువగా ఎంచుకుంటే నెలవారీ EMI తగ్గుతుంది, దీనివల్ల బ్యాంకులు ఎక్కువ మొత్తం రుణం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండవచ్చు. ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, మీ జీతం జమ అయ్యే బ్యాంకులోనే మొదట రుణం కోసం దరఖాస్తు చేయడం మంచిది. ఆ బ్యాంకుకు ఇప్పటికే మీ ఆర్థిక వివరాలు తెలిసి ఉండటం వల్ల లోన్ ప్రాసెస్ వేగంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
అదేవిధంగా తక్కువ వడ్డీ రేట్లు ఇస్తామని చెప్పే తక్షణ లోన్ యాప్ల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒకేసారి అనేక బ్యాంకుల్లో లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేయడం కూడా మంచిది కాదు. ఎందుకంటే ప్రతి అప్లికేషన్ మీ క్రెడిట్ రిపోర్ట్లో నమోదు అవుతుంది. ఒకవేళ అనేక చోట్ల రిజెక్ట్ అయితే అది మీ సిబిల్ స్కోర్పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపవచ్చు. కాబట్టి లోన్ తీసుకునే ముందు ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, ముందస్తు చెల్లింపు ఛార్జీలు వంటి అంశాలను కూడా పూర్తిగా తెలుసుకోవడం అవసరం.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
