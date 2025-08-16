Personal Loan: పర్సనల్ లోన్ vs గోల్డ్ లోన్: రెండింటిలో ఏది మంచిది?

Personal Loan vs Gold Loan: ఈ డిజిటల్ యుగంలో రుణాలు తీసుకునే వాళ్లు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సమయంలో లోన్ తీసుకుంటూనే ఉంటున్నారు. ఈ డిమాండ్తో అనేక రకాలైన లోన్లు మార్కెట్లోకి వచ్చాయి. అందులో ప్రధానంగా మనకు తెలిసిన పర్సనల్ లోన్, గోల్డ్ లోన్.. వీటిలో ఏది ఉత్తమమైనది. పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకోండి.
డబ్బు అవసరం వచ్చినప్పుడు ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది రుణం. దేశంలో రుణాలు తీసుకోని వారు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. వ్యాపారవేత్తల నుండి సామాన్యుల వరకు ఏదో ఒక సమయంలో రుణాలు తీసుకుంటారు. ప్రజల డిమాండ్లను బట్టి బ్యాంకులు కూడా వివిధ రుణాలను పెట్టి వడ్డీలను వసూలు చేస్తున్నాయి. వ్యక్తిగత రుణం, బంగారు రుణం, గృహ రుణం వంటి వివిధ రకాల రుణాలను అందిస్తాయి. వ్యక్తిగత రుణం CIBIL (సిబిల్) స్కోరు ఆధారంగా ఇస్తుండగా.. CIBIL స్కోరుతో సంబంధం లేకుండా బంగారు రుణం ఇస్తున్నారు. జీవితంలో ఊహించని ఖర్చులు తలెత్తినప్పుడు లేదా వ్యక్తిగత రుణం లేదా బంగారు రుణం అవసరమైనప్పుడు ప్రజలు దీనిని సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. ఈ రెండు రకాల రుణాల మధ్య తేడాలు ఏమిటి? ఏ రుణం తీసుకోవడం మంచిదో తెలుసుకోండి...
పర్సనల్ లోన్..
వ్యక్తిగత రుణం లేదా పర్సనల్ లోన్ అనేది భద్రత హామీ లేని రుణం. అంటే ఈ రుణం పొందడానికి మీరు మీ ఆస్తులను తాకట్టు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. బ్యాంకులు లేదా ఆర్థిక సంస్థలు మీ క్రెడిట్ స్కోరు.. ఆదాయం, రుణాలను తిరిగి చెల్లించిన గత చరిత్ర ఆధారంగా ఈ రుణాన్ని అందిస్తాయి. ఈ రుణం ద్వారా పొందిన డబ్బును వైద్య ఖర్చుల నుండి ఇంటి మరమ్మతులు, వివాహాలు, వ్యాపారాలు వరకు దేనికైనా ఉపయోగించవచ్చు.
లోన్ మొత్తం: రూ. 50,000 నుండి రూ. 50 లక్షల వరకు.. (మీ ప్రొఫైల్ ఆధారంగా..)
తిరిగి చెల్లించే కాలం: 1 నుండి 8 సంవత్సరాలు (మీ ఎంపికని బట్టి)
వడ్డీ రేటు: సాధారణంగా సంవత్సరానికి 10% నుండి 24% వరకు ఉంటుంది.
అర్హత: మంచి CIBIL స్కోరు, స్థిరమైన ఆదాయం.
ప్రయోజనాలు: ఆస్తులను తాకట్టు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. నిధుల వినియోగంలో స్వేచ్ఛ. చాలా కాలం పాటు తిరిగి చెల్లించవచ్చు.
ప్రతికూలతలు: మీకు మంచి క్రెడిట్ స్కోరు లేకపోతే అధిక వడ్డీ రేట్లు, కఠినమైన అర్హత ప్రమాణాలు.
గోల్డ్ లోన్స్..
బంగారు రుణాలు అనేవి సెక్యూర్డ్ రుణాలు. మీరు మీ బంగారు ఆభరణాలు లేదా నాణేలను (18-22 క్యారెట్లు) పూచీకత్తుగా తాకట్టు పెట్టాలి. బంగారం ఇందులో ఉంటుంది కాబట్టి.. బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు మీ క్రెడిట్ చరిత్రపై పెద్దగా పరిమితులు విధించవు. మీకు తక్కువ సమయంలో అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరమైనప్పుడు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
రుణ మొత్తం: బంగారం మార్కెట్ విలువలో 75 శాతం వరకు.
తిరిగి చెల్లించే కాలం: సాధారణంగా 3 నెలల నుండి 1 సంవత్సర కాలం వరకు.
వడ్డీ రేటు: సంవత్సరానికి 8 శాతం నుండి 29 శాతం వరకు ఉంటుంది.
అర్హత: 18 ఏళ్లు పైబడిన ఏ భారతీయ పౌరుడైనా అర్హులు.
ప్రయోజనాలు: తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, తక్కువ సమయంలో నిధుల లభ్యత. క్రెడిట్ స్కోరు పెద్దగా ప్రభావితం చేయదు.
ప్రతికూలతలు: మీరు రుణం తిరిగి చెల్లించకపోతే మీ బంగారాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. తిరిగి చెల్లించే కాలం తక్కువగా ఉంటుంది.
ఏది ఉత్తమం?
పర్సనల్ లోన్, గోల్డ్ లోన్ వాటి స్వంత ప్రయోజనాలు, నష్టాలు ఉన్నాయి. మీకు అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరమైతే.. మీ క్రెడిట్ స్కోరు బాగా లేకుంటే, మీరు బంగారు రుణం తీసుకోవచ్చు. తక్కువ వడ్డీ రేటుతో స్వల్పకాలిక రుణం కోసం చూస్తున్న వారికి ఏది ఉత్తమమో అది తీసుకోండి.
