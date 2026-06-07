/Petro Price Hike: వాహనదారులకు మరోసారి కోలుకోలేని షాక్.. లీటరుపై రూ. 5 పెరగనున్న పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు..!!

Petro Price Hike: దేశంలో వాహనదారులకు మరోసారి బిగ్ షాక్ తగేలేలా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే భారీగా పెరుగుతున్న నిత్యావసరాల ధరలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలకు.. మరోసారి ఇంధన ధరలు షాక్ ఇవ్వబోతున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు లీటరుకు మరో 5 నుంచి 10 రూపాయల వరకు పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. మే నెలలో ఇంధన ధరలు దాదాపు 8శాతం పెరిగాయి. అయినా కూడా ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీల ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఇంకా తొలగిపోకపోవడంతో మరోసారి ఇంధనలు ధరలు పెంచేందుకు ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది.
గత మూడు వారాలుగా పలుమార్లు ధరలు పెంచినప్పటికీ, ప్రభుత్వ రంగ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు పెరిగిన ముడి చమురు ధరలు, పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభం వల్ల కలిగిన ఇంధన నష్టాల మధ్య ప్రతిరోజూ సుమారు రూ. 610 కోట్ల మేర నష్టాలను చవిచూస్తుండటంతో, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను లీటరుకు మరో రూ. 5 పెంచే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. గత మే 15వ తేదీన పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు లీటరుకు దాదాపు 7.5 మేర పెరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అయినా కూడా కంపెనీలకు లీటర్ పెట్రోల్ కు రూ. 5.5, డీజీల్ లీటర్ కు 4.5 చొప్పున నష్టాలు వస్తున్నాయి. ఈ నష్టాలను పూడ్చుకునేందుకు ఇంధన ధరలను పెంచాల్సి వస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు లీటరుకు రూ. 7.5 పెరిగితే వినియోగదారుల ద్రవ్యోల్బణానికి సుమారు 36 బేసిస్ పాయింట్లు అదనంగా చేరవచ్చని, అదే మొత్తం మీద లీటరుకు రూ. 10 పెరిగితే ఈ ప్రభావం 48 బేసిస్ పాయింట్లకు చేరవచ్చని క్రిసిల్ రేటింగ్స్ ఏజెన్సీ అంచనా వేస్తోంది. రవాణా ఖర్చులే ప్రధాన ప్రసార మార్గంగా ఉంటాయని అంచనా. భారతదేశ లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులలో సరుకు రవాణా వాటా 54శాతం కాగా, మొత్తం సరుకు రవాణాలో దాదాపు 71శాతం రోడ్డు రవాణా ద్వారానే జరుగుతుందని క్రిసిల్ పేర్కొంది. రోడ్డు రవాణా ఖర్చులలో కేవలం ఇంధనానికే సుమారు 42శాతం కేటాయిస్తోంది. దీనివల్ల ఇంధన ధరల పెరుగుదల సరఫరా గొలుసులను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
ఫలితంగా, రవాణాపై ఆధారపడిన రంగాలు అధిక వ్యయాలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుందని అంచనా. పెరుగుతున్న రవాణా ఖర్చులు చిల్లర ధరలపై ప్రభావం చూపడం వల్ల, పాల ఉత్పత్తులు, పండ్లు, పప్పుధాన్యాలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, టీ, కాఫీ, గుడ్లు, మాంసం, చేపలు వంటి వర్గాలలో ధరల బదిలీ బలంగా ఉండవచ్చని క్రిసిల్ పేర్కొంది.పెరిగిన ముడి చమురు ఆధారిత ముడిసరుకులు, అధిక రవాణా ఖర్చుల వల్ల తయారీదారులు కూడా ద్వంద్వ వ్యయ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇది లాభాల మార్జిన్లు, వినియోగదారుల ధరలపై ఒత్తిడిని పెంచుతోంది.
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి రెండు నెలల్లో ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు సగటున సుమారు $112గా ఉన్నాయి. ఇది క్రిసిల్ పూర్తి సంవత్సర ప్రాథమిక అంచనా అయిన బ్యారెల్కు $95 కంటే గణనీయంగా ఎక్కువ అని పెర్కొంది. ఇటీవలి ధరల పెంపు తర్వాత కూడా ఇంధన రిటైలర్లు గణనీయమైన నష్టాలను చవిచూస్తున్నందున, ఓఎంసీ ఆర్థిక వనరులు, ద్రవ్యోల్బణ నిర్వహణ, వినియోగదారుల కొనుగోలు శక్తిని సమతుల్యం చేయడంపై చర్చ రాబోయే వారాల్లో తీవ్రతరం కానుంది.
ముడి చమురు ధరలు రానున్న కాలంలో తగ్గుతాయా లేదా అనేది పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంది. ఇరాన్ తో అమెరికా జరుపుతున్న చర్చలు తుది అంకానికి చేరి.. ఇజ్రాయెల్ వైపు నుంచి ఎలాంటి దాడులు జరగనట్లయితే.. ముడి చమురు ధరలు పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ ప్రస్తుతానికి మధ్య ప్రాచ్యంలో ఘర్షణలు ఇంకా సద్ధుమణగడం లేదు. హర్మూజ్ జల సంధి వేదికగా జరుగుతున్న ఆధిపత్య పోరు, లెబనాన్ పై జరుగుతున్న దాడులు ఇంధన మార్కెట్ ను శాసిస్తున్నాయి. ఈ సంక్షోభం ఈవిధంగానే కొనసాగినట్లయితే భారతీయ వినియోగదారులకు ఇంధన మంటలు తప్పదు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook