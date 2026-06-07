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Petro Price Hike: వాహనదారులకు మరోసారి కోలుకోలేని షాక్.. లీటరుపై రూ. 5 పెరగనున్న పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు..!!

Petro Price Hike: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరగడంతో చమురు కంపెనీలు నష్టాల్లో కూరుకుపోతున్నాయి. ఆ నష్టాలను భర్తీ చేసుకునేందుకు  పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలను పెంచుతున్నాయి. తాజాగా మరోసారి దేశంలో పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు పెంచేందుకు చమురు కంపెనీలు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. దీంతో లీటర్ ధరపై రూ. 5 నుంచి రూ. 10 వరకు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 07, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:24 AM IST
Petro Price Hike: వాహనదారులకు మరోసారి కోలుకోలేని షాక్.. లీటరుపై రూ. 5 పెరగనున్న పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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వాహనదారులకు మరోసారి కోలుకోలేని షాక్.. లీటరుపై రూ. 5 పెరగనున్న పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు.
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