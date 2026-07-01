Nayara Energy Petrol and Diesel Prices: దేశంలోని ప్రముఖ ప్రైవేట్ ఇంధన సంస్థ నయారా వాహనదారులకు ఊరటనిచ్చే వార్త చెప్పింది. పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్ ధరను లీటర్ కు రూ. 5, డీజీల్ ధరను లీటర్ కు రూ. 3తగ్గించినట్లు ప్రకటించింది. ఈ కొత్త ధరలు జూలై 1 నుంచి అంటే నేటి నుంచి తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని తెలిపింది. గత రెండేళ్లకు పైగా కాలంలో ఏ కంపెనీ అయినా రిటైల్ ఇంధన ధరలను ఇంత భారీగా తగ్గించడం ఇదే మొదటిసారి అని చెప్పాలి.
పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గిన నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు పడిపోయాయి. ఈ తరుణంలోనే కంపెనీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రధాన సముద్ర మార్గాలు తిరిగి తెరుచుకోవడంతో ముడి చమురు, ఎల్ఎన్జి సరఫరాలు సాధారణ స్థితికి వచ్చాయి. ఇది ప్రపంచవ్యాప్త సరఫరా ఆందోళనలను తగ్గించి, చమురు ధరలను మరింత తగ్గించిందని చెప్పాలి. కాగా నయారా ఎనర్జీ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తన 7,000కు పైగా పెట్రోల్ పంపులలో ఈ తగ్గింపును అమలు చేసింది. అయితే, వివిధ రాష్ట్రాల్లోని వ్యాట్, ఇతర స్థానిక పన్నుల కారణంగా తుద ధరలలో స్వల్ప వ్యత్యాసం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
అటు ప్రభుత్వ రంగ చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలైన ఇండియన్ ఆయిల్ , భారత్ పెట్రోలియం, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. దేశంలోని 90 శాతానికి పైగా పెట్రోల్ పంపులు ఈ కంపెనీల యాజమాన్యంలోనే ఉన్నాయి. ఢిల్లీలోని ఇండియన్ ఆయిల్ పంపులలో పెట్రోల్ లీటరుకు రూ. 102.12కు, డీజిల్ లీటరుకు రూ. 95.20కు లభిస్తున్నాయి.
ఇరాన్ సంక్షోభం.. అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల నేపథ్యంలో, నయారా ఎనర్జీ మార్చి 26న పెట్రోల్ ధరలను లీటరుకు రూ. 5, డీజిల్ ధరలను లీటరుకు రూ. 3 పెంచింది. ఇప్పుడు ఆ సంస్థ ఆ పెంపులను పూర్తిగా వెనక్కి తీసుకుంది. తదనంతరం, మే నెల రెండవ భాగంలో, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కూడా పలు దశల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచాయి. ఈ పెంపుల మొత్తం లీటరుకు రూ. 7.50కి చేరింది.
అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు ప్రస్తుత స్థాయిలోనే కొనసాగి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరాలు సాధారణంగా ఉంటే, రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు కూడా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను తగ్గించే విషయాన్ని పరిశీలించవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అయితే.. దీనిపై ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. రిఫైనరీ నిర్వహణ పనులు పూర్తయిన తర్వాత నయారా ఎనర్జీ ఇప్పుడు పూర్తి సామర్థ్యంతో ఇంధన డిమాండ్ను తీర్చడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ కంపెనీ గుజరాత్లోని వడినార్లో సంవత్సరానికి 20 మిలియన్ టన్నుల సామర్థ్యం గల రిఫైనరీని నిర్వహిస్తోంది.
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