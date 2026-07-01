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వాహనదారులకు ఊరట.. పెట్రోల్‌పై రూ. 5, డీజిల్‌పై రూ. 3 తగ్గించిన నయారా..!!

Nayara Energy Petrol and Diesel Prices: భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు తగ్గాయి. దీంతో అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు కూడా తగ్గాయి. దీంతో నయారా ఎనర్జీ దేశంలో పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు తగ్గించింది. పెట్రోల్ పై లీటర్ కు రూ. 5, డీజీల్ పై లీటర్ కు రూ. 3 మేర తగ్గించింది. నయారా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో వాహనదారులకు భారీ లభించిందని చెప్పాలి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 01, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:29 AM IST
వాహనదారులకు ఊరట.. పెట్రోల్‌పై రూ. 5, డీజిల్‌పై రూ. 3 తగ్గించిన నయారా..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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వాహనదారులకు ఊరట.. పెట్రోల్‌పై రూ. 5, డీజిల్‌పై రూ. 3 తగ్గించిన నయారా..!!
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