Petrol Bunk Scams: పెట్రోల్ బంకుల్లో భారీగా పెరిగిన మోసాలు..ఆయిల్ కొట్టించే ముందు ఇవి సరిచూసుకోండి..జాగ్రత్త!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 26, 2026, 02:05 PM IST

Petrol Bunk Scams In India: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా దేశంలో ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. పెట్రోల్, డీజిల్ కోసం ప్రజలకు బంకుల వెంట బారులు తీరుతున్నారు. అయితే ఇదే అదునుగా తీసుకొని కొందరు పెట్రోల్ పంపు యజమానులు స్కామ్స్‌కు పాల్పడుతున్నారు. తక్కువ క్వాలిటీ కలిగిన పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ను ప్రజలకు విక్రయిస్తున్నట్లు పలు ప్రాంతాల్లో బయటపడింది. ఇదే అనుమానం మనలో చాలా మందికి ఉంటుంది. మన వాహనాలకు కొట్టించేది మంచిదా? లేదా కల్తీదా? అని తరచూ డౌట్ వస్తుంటుంది. అయితే అలాంటి మోసాలను ఇప్పుడు ఎలా పసిగట్టాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

మనలో చాలామంది వాహనదారులు భరోసాకు వెళ్తారు. మనకు తెలిసిన పెట్రోల్ బంకు అని రూ.100, 200, 500 లాంటి రౌండ్ ఫిగర్ నంబర్స్ విలువైన ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేస్తారు. అయితే అందుకు బదులుగా రూ. 110, 210, 310 లేదా 510 లాంటి బేసి సంఖ్యలు కలిగిన నంబర్స్‌ విలువైన పెట్రోల్, డీజిల్ పొందడం ఉత్తమం. ఈ విధంగా ఇంధనం కొట్టిస్తే మిషన్లలో సెట్ చేసిన ముందస్తు మోసాల నుంచి వినియోగదారులు తప్పించుకునే అవకాశం ఉంది. 

అయితే, ఇప్పుడు అలాంటి కొన్ని జాగ్రత్తలు చెబుతూ ఓ పెట్రోల్ బంక్‌లో పనిచేసే వ్యక్తి విడుదల చేసిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. ప్రజలు తామెంతో తెలివైన వాళ్లు అనుకొని కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తున్నారని అతను వెల్లడించాడు. అయితే రౌండప్ నంబర్స్‌తో పెట్రోల్, డీజిల్ కొట్టించుకోవడం వల్ల కొంతమేర వ్యత్యాసం ఉంటే అవకాశం ఉందని చెప్పాడు. అదే విధంగా పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ వంటి ఇంధనాల క్వాలిటీని చెక్ చేసుకున్న తర్వాతే తమ వాహనాల్లో నింపుకోవాలని సూచించాడు. 

క్వాలిటీ ఇలా తెలుసుకోవాలి!
పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ స్వచ్ఛతను కొలవడానికి అత్యంత నమ్మదగిన మార్గం పంపు మిషెన్‌పై ఉన్న 'డెన్సిటీ'. ఇది పెట్రోల్‌ కోసం 720 నుండి 775 మధ్య డెన్సిటీ ఉండాలి. అదే విధంగా డీజిల్ డెన్సిటీ కూడా 820 నుండి 860 మధ్య ఉండాల్సి ఉంది. అయితే ఆ రెండు విలువల మధ్య ఉంటేనే ఆ ఇంధనాలు స్వచ్ఛతగా ఉన్నట్లు అర్థం. ఆ విలువల కంటే ఎక్కువ లేదా తక్కువ చూపించినా.. అందులో క్వాలిటీ కోల్పోయిందన్న మాట. ప్రతిరోజూ పెట్రోల్ బంక్ యజమానులు ఈ డెన్సిటీ పరీక్షలు నిర్వహించి వాటి విలువలు అప్‌డేట్ చేయాల్సిఉంది.

అదే విధంగా పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ కొట్టించే ముందు తప్పనిసరిగా జీరో వాల్యూ ఉందో లేదో చెక్‌ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా పెట్రోల్ కొట్టించే ముందు మీటర్ రీడింగ్ 0, 1, 2, 3.. అలా ఆరోహణ క్రమంలో వెళ్తూ ఉండాలి. ఒకవేళ మీటర్ రీడింగ్ 5 నుంచి 10 అలా వ్యత్యాసం లేకుండా వెళ్తుంటే ఆ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ఏదైనా ట్యాంపరింగ్ జరిగిందని నిర్ధారించుకోవాలి. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

