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Petrol Diesel: వాహనదారులకు బిగ్ రిలీఫ్.. Petrol, Diesel అమ్మకాలపై ఆంక్షలు ఎత్తేసిన ప్రభుత్వం..!!

Petrol Diesel: వాహనదారులకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పెట్రోల్ బంకుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ కమర్షియల్ కొనుగోళ్లపై ఆంక్షలను ఎత్తివేసింది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో జూన్ 12వ తేదీన జారీ చేసిన తాత్కాలిక నియంత్రణ ఉత్తర్వులను కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ ఉపసంహరించుకుంది. వచ్చేనెల జూలై 1వ తేదీ నుంచి ఈ నిబంధనలు అమల్లోకి వస్తాయని స్పష్టం చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 29, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:23 PM IST
Petrol Diesel: వాహనదారులకు బిగ్ రిలీఫ్.. Petrol, Diesel అమ్మకాలపై ఆంక్షలు ఎత్తేసిన ప్రభుత్వం..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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