/Petrol Diesel Price Hike: ముడి చమురు ఎఫెక్ట్.. దేశంలో మళ్లీ పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్.. కొత్త ధరలివే..!!

Petrol Diesel Price Hike: :పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల ప్రభావం భారత దేశంపై కూడా కనిపిస్తోంది. పెరుగుతున్న చమురు ధరల కారణంగా దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు అంతకంతకూ పెరుగుతున్నాయి. మంగళవారం నాడు చమురు కంపెనీలు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను మరోసారి పెంచాయి. ఈసారి పెట్రోల్ ధరను లీటరుకు 87 పైసలు, డీజిల్ ధరను లీటరుకు 91 పైసలు పెంచాయి. కొత్త ధరల అమలు నేపథ్యంలో... రాజధాని ఢిల్లీలో పెట్రోల్ ధర లీటరుకు రూ. 98.64కు చేరగా, డీజిల్ ధర లీటరుకు రూ. 91.58గా ఉంది. చమురు కంపెనీలు సోమవారం అర్ధరాత్రి పెట్రోల్ పంప్ ఆపరేటర్లకు కొత్త ధరల సమాచారాన్ని పంపగా.. మంగళవారం ఉదయం ఈ కొత్త ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి. నిరంతరం పెరుగుతున్న ధరలు ప్రజల్లో ఆందోళనను పెంచాయి.
4 రోజుల క్రితం కూడా ధరలు పెరిగాయి:
అంతకుముందు నాలుగు రోజుల క్రితం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి. ఆ రోజు.. పెట్రోల్ ధర లీటరుకు రూ. 3.14 పెరిగి లీటరుకు రూ. 97.77కు చేరింది. డీజిల్ ధరలు కూడా రూ. 3.11 పెరిగి లీటరుకు రూ. 90.67కు చేరుకున్నాయి. ఇప్పుడు కేవలం కొద్ది రోజుల్లోనే ఇది రెండవ సారి ధరల పెంపు అని చెప్పాలి. ఈ ధరల పెంపు ప్రభావం ప్రజలపై అదనపు ఆర్థిక భారాన్ని మోపింది.
సామాన్య ప్రజల జేబులపై ప్రభావం:
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల నిరంతర పెరుగుదల సాధారణ ప్రజలను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తోంది. ముఖ్యంగా రోజూ వాహనాల్లో ప్రయాణించేవారు, రవాణా వ్యాపారంలో ఉన్నవారు, చిన్న వ్యాపారాలు ఎక్కువగా ప్రభావితం అవుతున్నారు. ఇంధన ధరల పెరుగుదల బస్సు, టాక్సీ, రవాణా ఖర్చులను పెంచుతుంది. ఇది ఇతర నిత్యావసర వస్తువుల ధరలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు ఇలాగే పెరుగుతూ ఉంటే, రాబోయే రోజుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మరింత పెరగవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. దీనివల్ల ద్రవ్యోల్బణం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
#BREAKING: Fuel prices have increased, with petrol prices rising by 0.86 paise and diesel prices going up by 0.83 paise pic.twitter.com/CiaOUohkOj
— IANS (@ians_india) May 19, 2026
యుద్ధం.. ప్రపంచ మార్కెట్ కారణం:
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ ప్రపంచ ముడి చమురు సరఫరాలను ప్రభావితం చేస్తోంది. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ చమురు ధరలలో హెచ్చుతగ్గులు ఏర్పడుతున్నాయి. భారతదేశం తన చమురు అవసరాలలో గణనీయమైన భాగాన్ని విదేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకుంటుంది. కాబట్టి ప్రపంచ మార్కెట్లోని మార్పులు దేశంలోని ఇంధన ధరలను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తాయి.
ప్రభుత్వం, చమురు కంపెనీలు పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. కానీ ప్రస్తుతానికి, అధిక పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల నుండి ఉపశమనం లభించే ఆశ తక్కువగా కనిపిస్తోంది. పెరుగుతున్న ధరలు గృహ బడ్జెట్లపై మరింత భారం మోపుతున్నాయి. దీంతో సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రానున్న కాలంలో మరిన్ని చెడు రోజులను ఎదుర్కొవల్సిన పరిస్థితి ఉందని విశ్లేషకులు సైతం చెబుతున్నారు.
