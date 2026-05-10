/Petrol Diesel Price Hike: మే 15 నుంచి భారీగా పెరగనున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు.. లీటరుకు రూ.4 నుంచి రూ.5 వరకు పెంపు?

Petrol Diesel Price Hike News: పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలు మే 15 తర్వాత భారీగా పెరుగుతున్నాయని వార్తలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. చమురు కంపెనీలు ఆయిల్ ధరలను పెంచేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవలే 5 రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఫలితాల తర్వాత ఇంధన ధరలు పెరుగుతాయని ఎప్పటినుంచో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఇదే విషయంపై గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖండించింది.
ఎందుకంటే ఇప్పటికే నెలకు రూ.30,000 కోట్ల నష్టాల్లో ఉన్న ఈ కంపెనీలు మే 15 నుంచి ధరలను సవరించే అవకాశం ఉందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలు ఏమాత్రం పెరగనున్నాయి. దీని వల్ల సామాన్యుడిపై భారం ఎంత మోపనున్నారు? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దేశ ప్రజలు మరోసారి ఇంధన ధరల పెంపు భయాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భారతదేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. నివేదికల ప్రకారం.. చమురు కంపెనీలు మే 15వ తేదీలోగా కొత్త ధరలను సవరించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి అనుమతి లభించిన వెంటనే వాటిని ప్రకటించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇది సామాన్యుడిపై ఎంతో భారం పడనుంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం ఒక్క బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర 120 డాలర్ల మార్కును దాటింది . పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ వాతావరణం, హోర్మూజ్ జలసంధిలో ముడిచమురు రవాణాలో జాప్యం వంటి కారణాలతో ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో భారతదేశంలోనూ దీని ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపనుంది. దీంతో ఇంధన ధరల పెంపు అనివార్యం అని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ఇప్పటికే పెరిగిన ముడిచమురు ధరల నేపథ్యంలో ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, భారత్ పెట్రోలియం, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం వంటి ప్రభుత్వ రంగ చమురు ఉత్పత్తి సంస్థలు భారీ నష్టాలను చవిచూస్తున్నాయి. నివేదికల ప్రకారం.. ఈ కంపెనీలు ప్రతి నెలా సుమారు రూ.30,000 కోట్ల నష్టాలను భరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నష్టాన్ని అరికట్టేందుకు ఇంధన ధరల పెంపు ఉండబోతోందని తెలుస్తోంది.
ఒకవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆమోదం లభిస్తే.. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు లీటర్కు రూ.4 నుంచి రూ.5 వరకు పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అలాగే గృహ వినియోగం కోసం ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధర రూ.40 నుంచి రూ.50 వరకు పెరగవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధర ఇప్పటికే భారీగా పెరిగింది. స్థానికంగా ఇప్పటికే ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ.993కి చేరింది. దీని ప్రభావం హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లతో పాటు చిరుతిండి వ్యాపారస్తులపై తీవ్ర భారం పడుతోంది. అయితే ఇంధన ధరల పెంపుపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ధరల పెంపు ఉండబోతుందనే ఊహాగానాల నేపథ్యంలో ఈ చర్చకు మరింత బలం చేకూరుతోంది.
