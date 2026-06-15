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Petrol Diesel Price: భారీగా తగ్గనున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు..ట్రంప్ ప్రకటనతో ఒక్కసారి పడిపోయిన ఇంధన ధరలు!

Petrol Diesel Price News: పశ్చిమాసియాలో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతకు ఇప్పుడు స్వస్తి పలికారు. ఇరుదేశాల శాంతి ఒప్పందానికి రాగా.. ఈ క్రమంలో ప్రపంచ వాణిజ్యానికి కీలకంగా మారిన హార్మూజ్ జలసంధిని శాశ్వతంగా తెరిచి, ఎలాంటి టోల్ వసూలు చేయకుండా నౌకలను అనుమతించనున్నారు. దీంతో ఇంధన ధరలు భారీగా పడిపోయాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 15, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:07 PM IST
Petrol Diesel Price: భారీగా తగ్గనున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు..ట్రంప్ ప్రకటనతో ఒక్కసారి పడిపోయిన ఇంధన ధరలు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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భారీగా తగ్గనున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు..ట్రంప్ ప్రకటనతో ఒక్కసారి పడిపోయిన ఇంధన ధరలు!
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