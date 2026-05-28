Petrol Diesel Price Today: అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం ప్రభావంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్రో ధరలు భగ్గమంటున్నాయి. భారత్తోపాటు పొరుగు దేశాలు కూడా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను భారీగా పెంచుతున్నాయి. కొన్ని దేశాల్లో ధరలు భారీగా పెంచేయగా.. మరికొన్ని దేశాల్లో ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించేలా అక్కడి ప్రభుత్వాలు ధరలు కాస్త తగ్గించాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు చమురు ధరలను ప్రభావితం చేశాయి. ప్రతి దేశం తమ ఆర్థిక వ్యవస్థ గాడిన పెట్టేందుకు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి. ఏ దేశంలో పెట్రోల్ రేట్లు ఎంత పెరిగాయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
మన దేశంలో ఇలా..
మన దేశంలో గత 15 రోజులుగా ఆయిల్ ధరలు లీటరుకు దాదాపు రూ.7 నుంచి రూ.8 వరకు పెరిగాయి. కేవలం 10 నుంచి 12 రోజుల్లోనే నాలుగు సార్లు ఆయిల్ కంపెనీలు ధరలు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యధికంగా లీటర్ పెట్రోల్ రూ.117.54 ఉండగా.. తెలంగాణలో లీటర్ 115.73 రూపాయలుగా ఉంది. అనేక నగరాల్లో పెట్రోల్ ధరలు రూ.100 నుంచి రూ.110 దాటగా.. డీజిల్ ధరలు అదేస్థాయిలో పెరిగాయి. చమరులు ధరలు పెరగడంతో రవాణా, నిత్యావసర వస్తువుల ధరల్లో కూడా మార్పులు వస్తున్నాయి.
పాకిస్థాన్లో ఎంత పెరిగిందంటే..?
పాకిస్థాన్లో పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. ఇటీవల పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఏకంగా 50 రూపాయల వరకు పెరిగాయి. దీంతో లీటర్ ధర పాకిస్థాన్ రూపాయల్లో 320 కి చేరింది. అయితే అంతర్జాతీయ ఒత్తిడి, దేశీయ ద్రవ్యోల్బణానికి ప్రతిస్పందనగా.. ప్రభుత్వం కాస్త ఉపశమనం కలిగించింది. భారీగా ధరలు పెంచిన తరువాత మళ్లీ కాస్త తగ్గించింది. అయినా ధరలు మాత్రం చమురు ధరలు భారీగానే ఉన్నాయి.
బంగ్లాదేశ్లో ఇలా..
బంగ్లాదేశ్లో గత 15 రోజులుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో పెద్దగా మార్పులు లేకపోయినా.. ఇప్పటికే ఆ దేశంలో ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. లీటర్ పెట్రోల్ 135 బంగ్లాదేశీ టాకాలుగా ఉంది. అంటే మన కరెన్సీలో రూ.105.37. బంగ్లాలో ఇంధన రాయితీలు పరిమితంగా ఉండటంతో ధరలు స్థిరంగా ఉన్నా.. ప్రజలపై మాత్రం భారం ఎక్కువగానే పడుతోంది.
నేపాల్లో స్వల్పంగా..
మనదేశంతో పోలిస్తే నేపాల్ దేశం దిగుమతులపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతోంది. దీంతో ఆ దేశంలో చమురు ధరలు ప్రభావితమవుతున్నాయి. గత 15 రోజులుగా ధరలలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో స్వల్ప పెరుగుదల కనిపించింది. ప్రస్తుతం పెట్రోల్ ధర 217 నేపాలీ రూపీస్ ఉండగా.. మన కరెన్సీలో లీటర్ 135.36 రూపాయలు అవుతుంది. చమురు ధరలను నియంత్రణలోకి తీసుకువచ్చేందుకు అక్కడి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. ఇటీవల ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్న శ్రీలంక.. ప్రస్తుతం చమురు మార్కెట్లో మెల్లగా పుంజుకుంటోంది. ధరలలో పెద్దగా మార్పు రాలేదు. ఇక చైనాలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పూర్తిగా ప్రభుత్వం నియంత్రణలో ఉంటాయి. గత 15 రోజులుగా ఆ దేశంలో చమురు ధరల్లో పెద్దగా మార్పు లేదు. ప్రభుత్వం సబ్సిడీలు, నియంత్రణల ద్వారా స్థిరత్వాన్ని తీసుకువస్తోంది.