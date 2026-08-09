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Petrol Price Today: భారీగా తగ్గిన క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు..భారత్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Petrol Diesel Price Today: ప్రపంచ మార్కెట్లలో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు వరుసగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు సద్దుమనుగుతుండటం, హార్ముజ్ జలసంధి తెరుచుకుంటుందనే ఆశలు బలపడటంతో చమురు ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. అయితే, గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో రేట్లు తగ్గుతున్నప్పటికీ దేశీయంగా మాత్రం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 09, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:06 AM IST
Petrol Price Today: భారీగా తగ్గిన క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు..భారత్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Petrol Price Today: భారీగా తగ్గిన క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు..భారత్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
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