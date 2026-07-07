/26 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా పడిపోయిన ముడి చమురు ధరలు.. ఇక పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రూ. 3 నుంచి రూ. 5 తగ్గే ఛాన్స్..!!

Petrol Diesel Price: పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు, గ్యాస్ కొరతకు దారితీశాయి. ఈ సంక్షోభంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. దీని ప్రభావం నుంచి భారత్ కూడా తప్పించుకోలేకపోయింది. దేశంలో పెట్రోల్, డీజీల్, వంటగ్యాస్ ధరలను భారీగా పెంచాల్సి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు సామాన్యులు త్వరలోనే ఒక గుడ్ న్యూస్ వినబోతున్నారు. యుద్ధ వాతావరణ పరిస్థితులు ముగిసాయి. అమెరికా ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందానికి వచ్చాయి. ప్రపంచ పరిస్థితి క్రమంగా సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ముడి చమురు ధరలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. ప్రస్తుతం బ్యారెల్ ధర 72 డాలర్లుగా ఉంది.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు ఉత్పత్తిదారు అయిన సౌదీ అరేబియా, ఆగస్టు నెలకు ఆసియా వినియోగదారుల కోసం ముడి చమురు ధరలను చారిత్రాత్మకంగా తగ్గించినట్లు ప్రకటించింది. గత 26 ఏళ్లలో ఇదే అతిపెద్ద తగ్గింపు అని చెప్పాలి. ముడి చమురు ధరలలో ఈ రికార్డు స్థాయి తగ్గుదల భారతదేశానికి ఒక ముఖ్యమైన వరమని చెప్పాలి. దీనితో దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మరింత తగ్గుతాయనే ఆశలు పెరుగుతున్నాయి.
11 డాలర్లు తగ్గించిన అరబ్ లైట్:
ఇటీవలి బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం.. సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని చమురు దిగ్గజం, సౌదీ అరామ్కో, ఆగస్టు నుండి ఆసియాకు తన ప్రధాన ఉత్పత్తి అయిన అరబ్ లైట్ క్రూడ్ ధరను బ్యారెల్కు భారీగా 11డాలర్లు తగ్గించాలని నిర్ణయించింది. గత 26 సంవత్సరాలలో సౌదీ అరేబియా ఆసియా దేశాలకు అందించిన అతిపెద్ద తగ్గింపు ఇదే అవడం గమనార్హం. ఈ గణనీయమైన తగ్గింపు తరువాత.. ప్రాంతీయ బెంచ్మార్క్ తో పోలిస్తే అరబ్ లైట్ క్రూడ్ ఇప్పుడు బ్యారెల్కు 1.50డాలర్ల ప్రత్యక్ష తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. భారత్ తన మొత్తం చమురు అవసరాలలో భారీ మొత్తాన్నిసౌదీ అరేబియా నుండి కొనుగోలు చేస్తున్నందున.. ఇది భారతీయ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు ఒక ముఖ్యమైన ఉపశమనమని చెప్పాలి. జూన్ మధ్య నుండి ప్రపంచ ముడి చమురు ధరలు నిలకడగా తక్కువగా ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు ఇప్పుడు బ్యారెల్కు సుమారు 72డాలర్లకు పడిపోయాయి.
ధరలు ఎందుకు తగ్గాయి?
ముడి చమురు ధరలలో ఈ ఆకస్మిక తగ్గుదలకు అతిపెద్ద కారణం అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య జరిగిన కాల్పుల విరమణ అని చెప్పాలి. ఈ రెండు దేశాల మధ్య శత్రుత్వం ముగిసిన తరువాత, సముద్ర వాణిజ్యానికి కీలకమైనదిగా భావించే హోర్ముజ్ జలసంధి, నౌకాయానానికి పూర్తిగా తిరిగి తెరుచుకుంది. యుద్ధ సమయంలో, ఈ మార్గం వాస్తవంగా మూసివేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో నౌకలు సుదీర్ఘ మార్గాలను అనుసరించవలసి వచ్చింది. హోర్ముజ్ జలసంధి తిరిగి తెరుచుకోవడంతో, సౌదీ అరామ్కో తన ప్రధాన రాస్ తానూరా ఓడరేవు నుండి ముడి చమురు రవాణాను వేగంగా పెంచింది. ఇది యుద్ధానికి ముందు స్థాయిలలో 90శాతానికి చేరుకుంది.
హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేసినప్పుడు కంపెనీ తన సరుకును ఎర్ర సముద్రంలోని యాన్బు ఓడరేవు ద్వారా మళ్లించవలసి వచ్చింది. దీనివల్ల రవాణా ఖర్చులు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఇప్పుడు, చమురు సరఫరాలు సాధారణ స్థితికి రావడం.. మధ్యప్రాచ్యం నుండి చమురు ప్రవాహం పెరగడంతో, భారతదేశం వంటి ఆసియా రిఫైనరీలకు వివిధ రకాల సరసమైన చమురు ఎంపికలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ఒపెక్+ దేశాలు ఉత్పత్తిని పెంచనున్నాయి:
సౌదీ అరేబియా, రష్యా నేతృత్వంలోని ప్రధాన చమురు ఉత్పాదక దేశాల సంస్థ అయిన ఒపెక్+, ఆగస్టు నెలకు చమురు ఉత్పత్తి కోటాలను గణనీయంగా పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. గతంలో, ప్రధాన హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేసినప్పుడు.. సకాలంలో సరఫరా అంతరాయాల కారణంగా ఈ ఉత్పత్తి పెరుగుదల మార్కెట్పై పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదు. అయితే, ఇప్పుడు మార్గం స్పష్టంగా ఉండటంతో, సౌదీ అరేబియా, ఇరాక్, కువైట్ వంటి శక్తివంతమైన చమురు ఉత్పాదక దేశాలు తమ పెరిగిన కోటాలను పూర్తిగా వినియోగించుకుంటూ, ప్రపంచ మార్కెట్లోకి భారీగా చమురును విడుదల చేస్తున్నాయి. మార్కెట్లో ముడి చమురు ఈ విధంగా విరివిగా లభించడం ధరలు క్రమంగా తగ్గడానికి దారితీసింది. ఒకవేళ ముడి చమురు ధరలు దీర్ఘకాలం పాటు 72 డాలర్ల వద్ద లేదా అంతకంటే తక్కువగా ఉంటే, భారతీయ చమురు కంపెనీల లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయని.. ఆ తర్వాత వారు పెట్రోల్, డీజిల్ రిటైల్ ధరలను రూ. 3 నుండి రూ. 5 వరకు తగ్గించడం ద్వారా ఈ ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాన్ని వినియోగదారులకు అందించగలరని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
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