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  • /26 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా పడిపోయిన ముడి చమురు ధరలు.. ఇక పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రూ. 3 నుంచి రూ. 5 తగ్గే ఛాన్స్..!!

26 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా పడిపోయిన ముడి చమురు ధరలు.. ఇక పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రూ. 3 నుంచి రూ. 5 తగ్గే ఛాన్స్..!!

Petrol Diesel Price: దేశంలో పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు త్వరలోనే తగ్గనున్నాయా? అంటే అవుననే సంకేతాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే సౌదీ అరేబియా తన ముడిచమురు ధరల్లో భారీ కోత విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. రష్యా తర్వాత సౌదీ అరేబియా నుంచి చమురును దిగుమతి చేసుకునే రెండవ అతిపెద్ద దేశం భారత్. చమురు ధరల తగ్గింపు వల్ల భారత్ ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరనుంది. అంతేకాదు గత 26 సంవత్సరాల్లో ఎన్నడూ లేని విధంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధఱ ఇప్పుడు బ్యారెల్ కు 72 డాలర్లకు చేరింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 07, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:26 AM IST
26 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా పడిపోయిన ముడి చమురు ధరలు.. ఇక పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రూ. 3 నుంచి రూ. 5 తగ్గే ఛాన్స్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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26 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా పడిపోయిన ముడి చమురు ధరలు.. ఇక పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రూ. 3 నుంచి రూ. 5 తగ్గే ఛాన్స్..!!
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