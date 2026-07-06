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వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్.. OPEC+ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో త్వరలోనే పెట్రోల్-డీజీల్ ధరలు తగ్గే ఛాన్స్..!!

Petrol and diesel prices: ఆగస్టు నుంచి ముడి చమురు ఉత్పత్తిని పెంచడానికి ఒపెక్+ దేశాలు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలను స్థిరీకరించడమే ఈ నిర్ణయం వెనకున్న లక్ష్యం. ప్రస్తుతం.. బ్రెంట్ ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు 72 డాలర్లుగా ఉన్నాయి. చమురు ధరలలో ఈ తగ్గుదల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు.. అలాగే సాధారణ వినియోగదారులకు ఉపశమనం లభిస్తుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 06, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:02 AM IST
వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్.. OPEC+ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో త్వరలోనే పెట్రోల్-డీజీల్ ధరలు తగ్గే ఛాన్స్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్.. OPEC+ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో త్వరలోనే పెట్రోల్-డీజీల్ ధరలు తగ్గే ఛాన్స్..!!
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