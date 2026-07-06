/వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్.. OPEC+ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో త్వరలోనే పెట్రోల్-డీజీల్ ధరలు తగ్గే ఛాన్స్..!!

Petrol and diesel prices: ఆగస్టు నుంచి ముడి చమురు ఉత్పత్తిని పెంచడానికి ఒపెక్+ దేశాలు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలను స్థిరీకరించడమే ఈ చర్య లక్ష్యమని చెప్పాలి. ప్రస్తుతం, బ్రెంట్ ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు 72 డాలర్లుగా ఉన్నాయి. చమురు ధరలలో ఈ తగ్గుదల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు, అలాగే సాధారణ వినియోగదారులకు ఒక పెద్ద ఉపశమనంగా మారనుంది.
భారతదేశం తన చమురు అవసరాలలో 80శాతం కంటే ఎక్కువ దిగుమతులపై ఆధారపడి ఉంది. అంతర్జాతీయ ధరలు తగ్గినట్లయితే.. అమెరికన్ డాలర్కు డిమాండ్ తగ్గుతుంది. ఇది ప్రపంచ కరెన్సీలతో పోలిస్తే భారత రూపాయి విలువను స్థిరీకరించడంలో సహాయపడుతుంది. రూపాయి బలపడితే దిగుమతి వస్తువుల ధరలు తగ్గి.. ద్రవ్యోల్బణం అదుపులో ఉంటుంది. ఫలితంగా.. సాధారణ ప్రజల కొనుగోలు శక్తిని పెంచుతుంది.
అయితే దేశంలో ఇంధన ధరలపై ఒపెక్+ నిర్ణయ ప్రభావాన్ని భారత్ పెట్రోలియం వంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు పరిశీలిస్తున్నాయి. రిలయన్స్, నయారా వంటి ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఇప్పటికే ధరలను కొద్దిగా తగ్గించాయి. అయితే.. ప్రభుత్వ రంగ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు గత నష్టాలను పూడ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అందుకే పెట్రోల్, డీజిల్ రిటైల్ ధరలను తగ్గించాలని తీసుకునే నిర్ణయం కొంచెం ఆలస్యం అవకాశం ఉంది. ముడి చమురు ధరల తగ్గుదల ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్ ధరలను కూడా తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల త్వరలో విమాన ఛార్జీల భారం తగ్గే అవకాశం ఉంది. అదనంగా పెయింట్, లాజిస్టిక్స్ కంపెనీలు మెరుగైన లాభాలను చూస్తాయి. ఎందుకంటే వాటి ముడి పదార్థాలు, రవాణా ఖర్చులు నేరుగా అంతర్జాతీయ చమురు ధరలతో ముడిపడి ఉంటాయి.
రూపాయి విలువ, విమాన ఛార్జీల భవిష్యత్తు:
ఇదిలా ఉండగా.. హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు సరఫరాను పెట్టుబడిదారులు నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. ఒకవేళ అంతరాయం ఏర్పడితే, పెరిగిన ఉత్పత్తి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. అదనంగా, స్థానిక ధరలను నియంత్రించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్సైజ్ సుంకం విధానాన్ని సమీక్షించవచ్చు. ఈ పరిణామాలన్నీ కలిసి సామాన్యుడికి కలిగే ప్రయోజనాలను నిర్ణయిస్తాయి. ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్ క్రమంగా సమతుల్యత వైపు కదులుతోంది. తక్కువ దిగుమతి బిల్లు, స్థిరమైన రిటైల్ ధరల వల్ల భారతదేశం ఎంతగానో ప్రయోజనం పొందుతుంది. మధ్యప్రాచ్యంలో భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గితే, దేశ ఆర్థిక వృద్ధి వేగవంతమవుతుంది. రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంలో ధరలు తగ్గి, ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుందని అంచనా.
ఏ దేశాలు ఉత్పత్తిని ఎంత మేర పెంచుతాయి?
సౌదీ అరేబియా, రష్యా, ఇరాక్, కువైట్, కజకిస్తాన్, అల్జీరియా, ఒమన్ వంటి శక్తివంతమైన దేశాలు 2026 జూలై 5న జరిగిన ఒపెక్+ సమావేశంలో ఉత్పత్తిని పెంచడానికి ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించాయి. ఈ దేశాలు 2026 ఆగస్టు నుండి రోజుకు మొత్తం 1,88,000 బ్యారెళ్ల (188,000 బ్యారెళ్ల) అదనపు ముడి చమురును ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇది ఆకస్మికంగా తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు. 2023 ఏప్రిల్లో ఈ దేశాలు ప్రకటించిన స్వచ్ఛంద ఉత్పత్తి కోతల విధానాన్ని క్రమంగా సడలించడంలో ఇది ఒక భాగమని చెప్పాలి. ఆ సమయంలో, చమురు ధరలు తీవ్రంగా పడిపోవడం వల్ల, ధరలను స్థిరంగా ఉంచడానికి ఈ దేశాలు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉత్పత్తిని తగ్గించాయి. అయితే, మార్కెట్ డిమాండ్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రపంచ మార్కెట్లో డిమాండ్ సరఫరా మధ్య సరైన సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి, అనవసరమైన ధరల హెచ్చుతగ్గులను నివారించడానికి ముడి చమురు సరఫరాను పెంచడం చాలా అవసరమని ఒపెక్+ దేశాలు ఇప్పుడు భావిస్తున్నాయి.
ఈ కొత్త నిర్ణయం ప్రకారం, అదనపు ఉత్పత్తి బాధ్యతను వివిధ దేశాలకు అప్పగించారు. ఇందులో సౌదీ అరేబియా, రష్యా ముందున్నాయి. ఈ రెండు ప్రధాన దేశాలు ఆగస్టు నుండి ప్రతిరోజూ అదనంగా 62,000 బ్యారెళ్ల చమురును ఉత్పత్తి చేస్తాయి. దీనికి అదనంగా, ఇరాక్ 26,000 బ్యారెళ్లు, కువైట్ 16,000 బ్యారెళ్లు, కజకిస్తాన్ 10,000 బ్యారెళ్లు, అల్జీరియా 6,000 బ్యారెళ్లు, ఒమన్ 5,000 బ్యారెళ్లను రోజుకు ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ కొత్త లక్ష్యం అమలుతో, ఆగష్టు 2026 నాటికి సౌదీ అరేబియా మొత్తం చమురు ఉత్పత్తి ఒక్కటే రోజుకు 10.4 మిలియన్ బ్యారెళ్లకు చేరుకుంటుంది. అదే సమయంలో రష్యా ఉత్పత్తి రోజుకు 9.887 మిలియన్ బ్యారెళ్లకు చేరుకుంటుంది. మార్కెట్లోకి ఈ భారీ ముడి చమురు ప్రవాహం సరఫరా సంక్షోభాన్ని నిస్సందేహంగా తగ్గిస్తుంది. దీంతో చమురు ధరలు తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి