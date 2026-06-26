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Petrol Diesel Rates: ముడి చమురు ధరలు భారీ పతనం.. నేడు జూన్ 26వ తేదీ పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Petrol Diesel Rates: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరిన నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు భారీగా తగ్గాయి. దాదాపు 72 డాలర్ల వరకు పడిపోయాయి. క్రూడాయిల్ ధరలు భారీగా పతనమైన దేశంలో పెట్రోల్, డీజీల్ ధరల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదు. హైదరాబాద్ లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 115.73గా ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 26, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:19 AM IST
Petrol Diesel Rates: ముడి చమురు ధరలు భారీ పతనం.. నేడు జూన్ 26వ తేదీ పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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