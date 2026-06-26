/Petrol Diesel Rates: ముడి చమురు ధరలు భారీ పతనం.. నేడు జూన్ 26వ తేదీ పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Petrol Diesel Rates: అంతర్జాతీయంగా నెలకున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు సద్ధుమణిగిన నేపథ్యంలో గ్లోబల్ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు భారీగా పతనం అయ్యాయి. అమెరికా, ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడినప్పుడు చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఇప్పుడు ఆ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదరడంతో అదే చమురు ధర ఇప్పుడు 72 డాలర్లకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం గ్లోబల్ మార్కెట్లో బెంచ్ మార్క్ బ్రెంట్ క్రూడాయిల్ బ్యారెల్ ధర 72 నుంచి 73 డాలర్ల మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుంది. అమెరికా క్రూడ్ ధర ఏకంగా 70 డాలర్ల కంటే కిందికి పడిపోయింది.
ఫిబ్రవరి నెలాఖరులో.. యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు 120 డాలర్లను దాటాయి. ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ మార్కటె్లో మళ్లీ ధరలు సాధారణ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. దీంతో భారత్ వంటి అగ్ర దేశాలకు భారీ ఉపశమనం లభించిందని చెప్పాలి. ముడి చమురు ధరలు తగ్గితే భారత్ ఇతర దేశాల నుంచి కొనుగోలు చేసే ఇంధనం దిగుమతి బిల్లుకూడా భారీగా తగ్గుతుంది. దీంతో ప్రభుత్వ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడి.. దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం ఒత్తిడి తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు భారీగా పతనం అయినప్పటికీ.. దేశంలోని ప్రభుత్వ రంగ చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు పెట్రోల్ బంకులు ధరలు తగ్గించకపోవడం వాహనదారులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది.
గతంలో క్రూడాయిల్ ధరలు పెరిగినప్పుడు దేశీయంగా లీటర్ పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలను 7.50 వరకు పెంచారు. కానీ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా ధరలు తగ్గినప్పుడు ఆ ప్రయోజనాన్ని ఎందుకు సామాన్యులకు బదిలీ చేయడం లేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చమురు కంపెనీలు పెట్రోల్ విక్రయాలపై మంచి మార్కెట్ మార్జిన్ ను ఆర్జిస్తున్నాయి. డీజిల్ విక్రయాలపై ఇంకా స్వల్ప నష్టాలే వస్తున్నాయని పరిశ్రమల వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పతన ప్రయోజనం భారతీయ వినియోగాదారులకు అందాలంటే కొంత సమయం పడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలు స్థిరంగానే కొనసాగుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రధాన నగరాల్లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ. 115.73 వద్ద విక్రయిస్తున్నారు. డీజీల్ ధర లీటర్ కు రూ. 103.82 వద్ద స్థిరంగానే కొనసాగుతోంది.
అటు పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న సంక్షోభ సమయంలో దేశీయ ఎల్పిజి ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు ప్రభుత్వం నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం కింద ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందని పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ జూన్ 25న జారీ చేసిన ఒక పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొంది. దీని ప్రకారం పెట్రోకెమికల్, ఇతర పరిశ్రమల నుండి సి3-సి4 స్ట్రీమ్లను కేవలం ఎల్పిజి ఉత్పత్తి కోసమే మళ్లించడం జరుగుతోంది.
ఇప్పుడు.. పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో, ఎల్పిజి కోసం సి3-సి4 స్ట్రీమ్ల మళ్లింపును తగ్గించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దేశీయ ఎల్పిజి ఉత్పత్తి మెరుగుపడిందని, దిగుమతి చేసుకున్న ఎల్పిజి కార్గోలు త్వరలో రానున్నాయని మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. అందువల్ల, ఎల్పిజియేతర అవసరాల కోసం సి3-సి4 స్ట్రీమ్ల సరఫరాను పెంచనున్నారు. అయితే.. దేశీయ మార్కెట్లో ఎల్పీజీ లభ్యతపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. దేశంలో మొత్తం రోజువారీ ఎల్పీజీ ఉత్పత్తి 40,000 మెట్రిక్ టన్నుల కంటే తక్కువకు పడిపోకూడదు. మెరుగైన సరఫరా ప్రణాళికను సులభతరం చేయడానికి వాణిజ్య, పారిశ్రామిక ఎల్పీజీ వినియోగదారులపై పూర్తి డేటాను నిర్వహించాలని మంత్రిత్వ శాఖ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలను ఆదేశించింది. పర్యవేక్షణ, సమన్వయాన్ని బలోపేతం చేయడానికి అన్ని ఓఎంసీలలో ఒక ఏకీకృత డేటాబేస్ కూడా నమోదు చేస్తుంది.
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