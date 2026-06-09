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  • /Petrol Diesel Rates Today: వాహనదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. త్వరలోనే భారీగా తగ్గనున్న Petrol Diesel Rates.. కేంద్ర మంత్రి కీలక ప్రకటన..!!

Petrol Diesel Rates Today: వాహనదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. త్వరలోనే భారీగా తగ్గనున్న Petrol Diesel Rates.. కేంద్ర మంత్రి కీలక ప్రకటన..!!

Petrol Diesel Rates Today: ఇటీవల పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు భారీగా పెరగడంతో సామాన్యుడికి కోలుకోని దెబ్బతగిలింది. భవిష్యత్తులో ఇంకా ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందన్న వార్తలు సగటు సామాన్య ప్రజలను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి చేసిన వ్యాఖ్యలు కాస్త ఊరటనిస్తున్నాయి. కాగా నేడు జూన్ 9వ తేదీ మంగళవారం ఇంధన ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. కొత్తగా ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు లేనప్పటికీ.. పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు ఇప్పటికే గరిష్ట ధరలకే అమ్ముడవుతున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 09, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:34 AM IST
Petrol Diesel Rates Today: వాహనదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. త్వరలోనే భారీగా తగ్గనున్న Petrol Diesel Rates.. కేంద్ర మంత్రి కీలక ప్రకటన..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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