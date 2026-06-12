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Fuel Prices: మోదీ సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం.. Petrol, Diesel అమ్మకాలపై ఆంక్షలు.. రోజుకు ఎన్ని లీటర్లు అంటే..?

Diesel Sales Limit: దేశంలో పెట్రోల్, డీజీల్ విక్రయాలపై కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం కీలక ఆంక్షలు విధించింది. పారిశ్రామిక, వాణిజ్య, సంస్థాగత వినియోగదారులు సాధారణ పెట్రోల్ బంకుల నుంచి ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేయకుండా కేంద్రం నిరోధించింది. వీరంతా తమకు కావాల్సిన ఇంధనాన్ని కేవలం బల్క్ సేల్ పాయింట్ల నుంచే సేకరించాలని అధికారిక ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది ప్రభుత్వం. ప్రాథమికంగా 90 రోజులు పాటు అమల్లో ఉండే ఈ ఆంక్షలు తక్షణమే వర్తిస్తాయని సర్కార్ పేర్కొంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 12, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:17 AM IST
Fuel Prices: మోదీ సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం.. Petrol, Diesel అమ్మకాలపై ఆంక్షలు.. రోజుకు ఎన్ని లీటర్లు అంటే..?
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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