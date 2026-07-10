Hardeep Singh Puri E20 Petrol: ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ గురించి భారత మార్కెట్లో జోరుగా చర్చ నడుస్తోంది. ప్రభుత్వం దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంటే చాలా మంది వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ ఇంధనాన్ని ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఇందులో అనేక లోపాలు ఉన్నాయని ఎత్తి చూపారు. ఈ20 ఇంధనం గురించి వస్తున్న వదంతులను ప్రభుత్వం కొట్టిపారేసింది. తాజాగా కేంద్రమంత్రి హార్దిప్ సింగ్ పూరి కూడా ఒక ప్రకటన చేశారు.
పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి ఏమంటున్నారంటే.. 20శాతం ఇథనాల్ కలిగిన పెట్రోల్ అయినా ఈ20 గురించి ప్రజలు ఆందోళన అనేది పూర్తి నిరాధారమైందని కొట్టిపారేశారు. E20 పెట్రోల్ వల్ల ఇంజిన్కు నష్టం జరుగుతోందన్న వార్తల్లో నిజం లేదు. పర్యావరణాన్ని మెరుగుపరచడానికి చమురు దిగుమతులపై దేశం ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించినట్లు స్పష్టం చేశారు.
E85ను ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తుందని మంత్రి తెలిపారు. ప్రభుత్వం E85 పెట్రోల్ను ప్రవేశపెట్టడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో 85శాతం వరకు ఇథనాల్ ఉంటుంది. దీని ధర E20 పెట్రోల్ కంటే లీటరుకు సుమారు 20 రూపాయలు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే.. దీనిని కేవలం ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనాలలో మాత్రమే ఉపయోగిస్తారని తెలిపారు.
అంతేకాదు.. E25 పెట్రోల్ ప్రస్తుతం కేవలం పరీక్షల దశలోనే ఉందని మంత్రి హర్దిర్ సింగ్ పూరి స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి గందరగోళం ఉండకూడదు. శాస్త్రీయ పరీక్షలు జరిపిన తర్వాతే ప్రభుత్వం తదుపరి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు (EVs) ప్రభుత్వం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. అంటే భవిష్యత్తులో భారతదేశంలో ఇథనాల్ మిశ్రమ ఇంధనం, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు రెండూ కలిసి పురోగమిస్తాయని చెప్పాలి. భవిష్యత్తులో భారతదేశ ఇంధన విధానం బయోఫ్యూయల్స్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ రెండింటినీ చేర్చాలని యోచిస్తోంది.
E20 ఇంజిన్ను దెబ్బతీస్తుందా?
పెట్రోల్లో ఇథనాల్ కలపడం వల్ల ఇంజన్లు దెబ్బతింటాయని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. అటువంటి వాదనలకు వాస్తవాలపై ఆధారపడలేదని పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. E20 కారణంగా ఇంజన్కు పెద్దగా నష్టం వాటిల్లినట్లు వాహన తయారీదారులు నివేదించలేదని ఆయన తెలిపారు. లక్షలాది వాహనాలకు సర్వీసింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా, E20 వల్ల విస్తృతమైన ఇంజన్ సమస్యలు తలెత్తినట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లభించలేదు. E20కి సంబంధించిన వారంటీ.. బీమాపై ఉన్న ఆందోళనలను కూడా పరిష్కరించినట్లు ఆయన తెలిపారు.
E85 , ఇథనాల్ మిశ్రమం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు:
*ఇది ఇంధన ధరలను తక్కువగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
*విదేశాల నుండి ముడి చమురు దిగుమతులను తగ్గించడం సులభతరం అవుతుంది.
*విదేశీ మారకం ఆదా అవుతుంది.
*ఇథనాల్కు పెరిగిన డిమాండ్ వల్ల రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
*దేశ ఇంధన భద్రత బలోపేతం అవుతుంది.
*స్వచ్ఛమైన ఇంధన వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది.
*ఈ చొరవ ఆత్మనిర్భర భారత్ లక్ష్యాన్ని కూడా బలోపేతం చేస్తుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి