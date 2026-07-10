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వాహనదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. రూ. 20 చౌకగా పెట్రోల్.. కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ పూరి సంచలన ప్రకటన..!!

E20 Petrol: ఇథనాల్ మిక్స్ చేసిన పెట్రోల్ గురించి ఈ మధ్యకాలంలో జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది. కొందరు దీన్ని సమర్థిస్తుంటే.. మరికొందరు మాత్రం వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ విషయంపై కేంద్ర మంత్రి హర్దిప్ సింగ్ పూరి ఒక ప్రకటన చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 10, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:36 PM IST
వాహనదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. రూ. 20 చౌకగా పెట్రోల్.. కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ పూరి సంచలన ప్రకటన..!!
Image Credit: Petrol News

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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