Petrol Price: పెట్రోల్ ధరలకు రెక్కలు విరుగుతాయా? యుద్ధం ఆపేందుకు ట్రంప్ మాస్టర్ ప్లాన్.. జెడి వాన్స్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

Petrol Price: అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జె.డి. వాన్స్ ఇరాన్ యుద్ధంపై కీలక ప్రకటన చేశారు. పెట్రోల్ ధరల తగ్గింపే లక్ష్యంగా ట్రంప్ సర్కార్  పని ముగించు.. బయటకు వచ్చేయ్ అనే వ్యూహంతో ఉందన్న ఆయన.. ఇరాన్ నౌకాదళాన్ని శక్తిహీనం చేయడమే ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలిపారు. యుద్ధం ముగియగానే అంతర్జాతీయంగా చమురు సరఫరా పునరుద్ధరించి.. ఇంధన ధరలు తగ్గుతాయని వాన్స్ హామీ ఇచ్చారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 29, 2026, 09:44 AM IST

Petrol Price:  ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సంక్షోభం ముదురుతున్న వేళ, అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జె.డి. వాన్స్ ఇంధన ధరల విషయంలో కొంత ఆశాజనకమైన వార్తను పంచుకున్నారు. ఇరాన్-అమెరికా మధ్య సాగుతున్న పోరు వల్ల ఆకాశాన్నంటిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు త్వరలోనే అదుపులోకి వస్తాయని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అయితే, ఇది జరగాలంటే ఇరాన్ సముద్ర మార్గాల్లో చేస్తున్న దురాక్రమణకు ముగింపు పలకడమే ఏకైక మార్గమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు - వాన్స్ విశ్లేషణ:
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలు ఇంధన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయి. అమెరికా వంటి శక్తివంతమైన దేశాల్లో సైతం గ్యాస్ ధరలు సామాన్యుడికి భారంగా మారాయి. దీనిపై స్పందించిన జె.డి. వాన్స్, అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఉద్దేశం ఇరాన్‌తో దశాబ్దాల పాటు యుద్ధం చేయడం కాదని పేర్కొన్నారు. "మా లక్ష్యం స్పష్టం.. పని పూర్తి చేయడం మరియు త్వరగా బయటకు వచ్చేయడం (Get the job done and get out). ఇరాన్ నావికాదళం అంతర్జాతీయ వాణిజ్య నౌకలకు సవాలు విసరలేనంతగా దానిని శక్తిహీనంగా మార్చడమే మా ఆపరేషన్ ప్రధాన ఉద్దేశం" అని ఆయన వివరించారు. ఈ సైనిక చర్య విజయవంతం కాగానే చమురు సరఫరా పునరుద్ధరించబడి, ధరలు మళ్లీ సాధారణ స్థితికి వస్తాయని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

ఇరాన్ నౌకాదళంపై తుది పోరు:
ఇరాన్ సైనిక స్థావరాలు మరియు నౌకాదళ నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిపిన క్షిపణి దాడుల తాలూకు దృశ్యాలను అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) విడుదల చేసింది. దశాబ్దాలుగా అంతర్జాతీయ జలాల్లో ఇరాన్ కొనసాగిస్తున్న ఆధిపత్యానికి ముగింపు పలికామని అమెరికా ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలకు ఆటంకం కలిగిస్తున్న ఇరాన్ క్షిపణి కేంద్రాలను అమెరికా సేనలు ధ్వంసం చేశాయి.

పరస్పర విరుద్ధ నివేదికలు - యుద్ధ క్షేత్రంలో అసలేం జరుగుతోంది?
అమెరికా తాను విజయం సాధించానని చెప్తుంటే, ఇరాన్ మీడియా మాత్రం మరో భయంకరమైన కథనాన్ని వినిపిస్తోంది. దుబాయ్‌లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై ఇరాన్ డ్రోన్లు, బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో భీకరంగా విరుచుకుపడిందని అక్కడి మీడియా సంస్థలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ దాడిలో వందలాది మంది అమెరికా సైనికులు మరణించారని, క్షతగాత్రులను తరలించడానికి అంబులెన్సులు గంటల తరబడి శ్రమించాయని ఇరాన్ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ పరస్పర విరుద్ధమైన ప్రకటనలు అంతర్జాతీయ సమాజంలో మరింత ఆందోళనను పెంచుతున్నాయి.

యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుంది? ధరలు ఎప్పుడు తగ్గుతాయి? అన్న సామాన్యుడి ప్రశ్నకు సమాధానం ప్రస్తుతం యుద్ధ క్షేత్రంలోనే దాగి ఉంది. అమెరికా తన 'క్విక్ ఎగ్జిట్' ప్లాన్ అమలు చేసి ధరలను అదుపులోకి తెస్తుందా లేక ఇరాన్ ప్రతిఘటనతో ఈ సంక్షోభం మరిన్ని రోజులు కొనసాగుతుందా అనేది వేచి చూడాలి.

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Fuel CrisisJD VanceDonald TrumpIran Warpetrol price

