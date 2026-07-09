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కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు వడ్డీ పండగ.. మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్‌పై రూ. 8.25శాతం చొప్పున ఎంత వడ్డీ జమ అవుతుందో చెక్ చేసుకోండి..!!

PF Interest 2026: 3.4కోట్ల ఖాతాల్లో 2025-26 సంవత్సరానికి గాను 8.25శాతం వడ్డీని జులై 15 నుంచి జమ చేసే ప్రక్రియను ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ ప్రారంభించింది. ఈ విషయాన్ని బుధవారం కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయా తెలిపారు. ఖాతాదారులు జులై 15 నుంచి తమ పీఎఫ్ అకౌంట్స్ లో వడ్డీ ఏ మేరకు జమ అయ్యిందో చెక్ చేసుకోవచ్చన్నారు. రూ. 5 లక్షలు, రూ. 10లక్షలు, రూ. 50 లక్షల నుంచి రూ. 1 కోటి వరకు ఉన్న పీఎఫ్ పై ఎంత వడ్డీ లభిస్తుందో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 09, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:57 PM IST
కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు వడ్డీ పండగ.. మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్‌పై రూ. 8.25శాతం చొప్పున ఎంత వడ్డీ జమ అవుతుందో చెక్ చేసుకోండి..!!
Image Credit: google

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు వడ్డీ పండగ.. మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్‌పై రూ. 8.25శాతం చొప్పున ఎంత వడ్డీ జమ అవుతుందో చెక్ చేసుకోండి..!!
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