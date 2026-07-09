PF Interest 2026: కోట్లాది మంది పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది ఈపీఎఫ్ఓ. జులై 15వ తేదీ నుంచి ఖాతాల్లో వడ్డీ జమ చేయనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. అయితే మీరు కూడా పీఎఫ్ సభ్యులైతే .. మీ ఈపీఎఫ్ అకౌంట్లో వడ్డీ జమ కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లయితే మీకు గుడ్ న్యూస్. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను 8.25శాతం వడ్డీని జులై 15నుంచి సుమారు 34కోట్ల ఖాతాల్లో జమ కానుంది. అయితే ఈ సారి వడ్డీ చెల్లింపులు గతంలో కంటే చాలా త్వరగా జరుగుతున్నాయి. గతంలో ఈ ప్రక్రియకు అక్టోబర్-నవంబర్ వరకు సమయం పట్టేది.
అయితే ఈసారి ఈపీఎఫ్ఓ తన కొత్త కేంద్రీక్రుత ఐటీ వ్యవస్థ ద్వారా ఖాతాలకు రూ. 1.44 లక్షల కోట్లకు పైగా వడ్డీ బదిలీ చేయనుంది. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ 8.25శాతం వడ్డీ రేటు కూడా ఆమోదించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇదే వడ్డీరేటును వరుసగా మూడో ఏడాది కూడా కొనసాగిస్తోంది.
5 లక్షలు, 10లక్షలు, 50 లక్షలు, 1 కోటి రూపాయలపై ఎంత వడ్డీ లభిస్తుంది?
మీ ఖాతాలో రూ. 5 లక్షలు రూ. 10 లక్షలు రూ. 50 లక్షలు లేదా రూ. 1 కోటి ఉంటే.. మీకు ఎంత వడ్డీ జమ అవుతుంది. పూర్తి లెక్కను చూద్దాం.
ఆర్థిక సంవత్సరం పొడవునా మీ PF బ్యాలెన్స్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే లెక్క కేవలం ఊహాజనీతమని గుర్తించుకోవాలి. నెలవారీ రన్నింగ్ బ్యాలెన్స్, నెలవారీ కాంట్రిబ్యూషన్లు, విత్డ్రాయల్స్, బదిలీల ఆధారంగా అసలు వడ్డీని నిర్ణయిస్తారు.
వడ్డీని ఎలా లెక్కిస్తారు?
*EPFO ప్రకారం, మీ EPF ఖాతాలోని నెలవారీ రన్నింగ్ బ్యాలెన్స్పై వడ్డీని లెక్కిస్తారు.
*ఉద్యోగి, కంపెనీ ప్రతి నెలా జమ చేసే మొత్తం కూడా ఇందులో చేర్చుతుంది.
*సంవత్సరంలో ఉపసంహరణలు లేదా బదిలీలు జరిగితే వడ్డీ మొత్తం మారే అవకాశం ఉంటుంది.
*2026 మార్చి 31 నాటి నిల్వ ఆధారంగా 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి వడ్డీ జమ అవుతుంది. అది ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ లో కనిపిస్తుంది.
మీ వడ్డీ జమ అయ్యిందో లేదో ఇలా చెక్ చేసుకోండి:
మీ ఖాతాకు వడ్డీ జమ అయిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే.. ముందుగా మీ UAN యాక్టివ్గా ఉండాలి.
దశ 1: EPFO మెంబర్ పాస్బుక్ పోర్టల్ను సందర్శించండి.
దశ 2: UAN, పాస్వర్డ్, క్యాప్చాను నమోదు చేసి లాగిన్ చేయండి.
దశ 3: మీ ఆధార్ అనుసంధానిత మొబైల్ నంబర్కు వచ్చిన OTPని ఉపయోగించి మీ గుర్తింపును ధృవీకరించుకోండి.
దశ 4: కొత్త బ్యాలెన్స్, వడ్డీ ఎంట్రీని వీక్షించడానికి వ్యూ పాస్బుక్ పై క్లిక్ చేయండి.
మీ వడ్డీ జమ కాకపోతే.. ఆందోళన చెందకండి. అలాగే.. మీ KYC వివరాలు అప్డేట్గా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోండి. ఎందుకంటే కేవైసీ అప్ డేట్ లేనట్లయితే వడ్డీ క్రెడిట్, క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్ ఆలస్యం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
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