/UAN KYC update: ఓ సారి Aadhaar-PAN ఈ విధంగా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి.. లేదంటే PF డబ్బులు ఆగిపోతాయ్..!!

EPF KYC update: మీరు మీ పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి ఆన్ లైన్ ద్వారా డబ్బులు విత్ డ్రా లేదా ట్రాన్స్ ఫర్ కోసం అడిగినప్పుడు ఈపీఎఫ్ఓ సిస్టమ్ మొదటగా మీ యూఏఎన్ చెక్ చేస్తుంది. యూఏఎన్ఈ-కేవైసీ మీ ఆధార్, పాన్ కార్డు డేటా బేస్ లతో డేటాను పోల్చి చూస్తుంది. మీ ఆధార్ కార్డుపై ఉన్న పేరు, మీ ఫీఎఫ్ రికార్డుల్లో ఉన్న పేరు తేడా ఉన్నా.. లేదా మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో ఏమాత్రం తేడా ఉన్నా...సేఫ్టీ పేరుతో సిస్టమ్ మీ వివరాలను ధ్రువీకరించదు. ఈ టెక్నికల్ గ్యాప్ మీ ఈకేవైసీని డియాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఫలితంగా మీరు ఎమర్జెన్సీ సమయంలో మీ సొంత డబ్బును కూడా విత్ డ్రా చేసుకోలేరు. అంతేకాదు మీ క్లెయిమ్ పదే పదే రిజక్ట్ అవుతుంది.
ఇలాంటి సమస్యను మీరు కూడా ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే.. డిజిటల్ గా పరిష్కరించేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ తన సభ్యుల సేవా పోర్టల్ లో ఆన్ లైన్ జాయింట్ డిక్లరేషన్ అనే సదుపాయాన్ని ప్రారంభించింది. మీకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సరిచేసుకునేందుకు ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి.
-ముందుగా అధికారిక EPFO సభ్యుల పోర్టల్కు వెళ్లండి. అక్కడ మీ 12 అంకెల UANను నమోదు చేయండి. పాస్వర్డ్, క్యాప్చా కోడ్ ఉపయోగించి లాగిన్ చేయండి.
-లాగిన్ అయిన తర్వాత పైన ఉన్న మెనూ బార్లోని Manage ట్యాబ్పై క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు Modify Basic Details లేదా Joint Declaration అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయండి.
-మీ ప్రస్తుత PF ఖాతా వివరాలు (తప్పుగా ఉన్నవి) స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి. దీని పక్కన (మీ ఆధార్/పాన్ కార్డు ప్రకారం) సరైన సమాచారాన్ని నమోదు చేయడానికి ఒక కాలమ్ ఉంటుంది. మీ సరైన పేరు, పుట్టిన తేదీ, లింగం లేదా ఇతర అవసరమైన వివరాలను జాగ్రత్తగా నమోదు చేయండి.
- సవరణ క్లెయిమ్ను నిరూపించడానికి.. మీరు ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్ లేదా జనన ధృవీకరణ పత్రం వంటి మీ చెల్లుబాటు అయ్యే పత్రం యొక్ స్కాన్ చేసిన కాపీని (PDF ఫార్మాట్లో) అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- అన్ని వివరాలను నింపి, పత్రాలను అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత, ఆధార్ ఆధారిత OTP ద్వారా అభ్యర్థనను సమర్పించండి.
కేవలం ఆన్లైన్లో రిక్వెస్ట్ పెట్టినంత మాత్రాన మీ రికార్డు వెంటనే మారిపోదు. మీరు పెట్టిన రిక్వెస్ట్ మొదట డిజిటల్ ఆమోదం కోసం మీ ప్రస్తుత లేదా మునుపటి యజమాని వద్దకు వెళుతుంది. మీ కంపెనీ మీ పత్రాలను దాని రికార్డులతో సరిపోల్చి ఆమోదిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆ అభ్యర్థన సంబంధిత EPFO ఫీల్డ్ ఆఫీస్కు వెళుతుంది. EPFO అధికారులు పత్రాల ప్రామాణికతను ధృవీకరించి, ఆపై తుది ఆమోదం ఇస్తారు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు సాధారణంగా కొన్ని రోజుల నుండి కొన్ని వారాల వరకు సమయం పడుతుంది.
మీ PF రికార్డులోని పుట్టిన తేదీకి, మీ ఆధార్లోని పుట్టిన తేదీకి మధ్య 3 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వ్యత్యాసం ఉంటే.. లేదా పేరు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటే, ఆన్లైన్ సిస్టమ్ తరచుగా దానిని అంగీకరించదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు EPFO వెబ్సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోగల ఆఫ్లైన్ జాయింట్ డిక్లరేషన్ ఫారం ను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఫారంలో సరైన సమాచారాన్ని నింపి, మీ కంపెనీలోని అధీకృత అధికారి చేత దానిపై సంతకం, స్టాంప్ వేయించుకోండి. ఆ తర్వాత, ఈ ఫారంతో పాటు అవసరమైన మీ గుర్తింపు పత్రాల PAN, ఆధార్, పాస్పోర్ట్, లేదా స్కూల్ సర్టిఫికేట్ వంటివి కాపీలను జతచేసి, సమీపంలోని PF కార్యాలయంలో స్వయంగా సమర్పించండి.
