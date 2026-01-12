English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • PF New Rules: ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్ఓ గుడ్ న్యూస్.. పీఎఫ్ అకౌంట్ అప్డేట్ రూల్స్.. పేరు నుంచి నేషనాలిటీ వరకు అన్నీ ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు..!!

PF New Rules: ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్ఓ గుడ్ న్యూస్.. పీఎఫ్ అకౌంట్ అప్డేట్ రూల్స్.. పేరు నుంచి నేషనాలిటీ వరకు అన్నీ ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు..!!

EPFO Profile Update: ఉద్యోగులకు ఇది చాలా కీలకమైన అప్డేట్ ఇది. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతాలో ఉన్న వ్యక్తిగత వివరాలను మార్చుకోవడం ఒకప్పుడు కాస్త క్లిష్టమైన ప్రక్రియగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ ఈ ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసింది. పేరు నుంచి జాతీయత వరకు పీఎఫ్ ప్రొఫైల్‌లోని అనేక వివరాలను సవరించుకునే అవకాశం కల్పిస్తూ కొత్త మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. కొన్ని మార్పులకు డాక్యుమెంట్లు అవసరం కాగా, మరికొన్ని సందర్భాల్లో ఎలాంటి పత్రాలు లేకుండానే అప్‌డేట్ చేసుకోవచ్చు. మరి పీఎఫ్ ఖాతాలో ఏయే వివరాలను మార్చుకోవచ్చు? ఎలా మార్చుకోవాలి? అన్న పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Jan 12, 2026, 09:10 AM IST

Trending Photos

Somnath Drone Show: ఓంకార మంత్ర పఠనం.. ఆధ్యాత్మిక వైభవం.. సోమనాథుని చెంత మోదీ, గ్రాండ్‌ డ్రోన్‌ షో ఫోటోలు..!
8
PM Modi Somnath Visit
Somnath Drone Show: ఓంకార మంత్ర పఠనం.. ఆధ్యాత్మిక వైభవం.. సోమనాథుని చెంత మోదీ, గ్రాండ్‌ డ్రోన్‌ షో ఫోటోలు..!
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి కానుక..58 శాతం డీఏ పెంపు..!!
5
Chhattisgarh
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి కానుక..58 శాతం డీఏ పెంపు..!!
Indian Railways: పెళ్లికాని అమ్మాయిలు.. ఈ రైల్వే ఆఫర్ మీ కోసం! పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రయాణం!
5
Indian Railways latest news
Indian Railways: పెళ్లికాని అమ్మాయిలు.. ఈ రైల్వే ఆఫర్ మీ కోసం! పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రయాణం!
Prasar Bharati Jobs 2026: రూ. 50 వేల జీతంతో ప్రసార్ భారతిలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!
5
Prasar Bharati Recruitment 2026
Prasar Bharati Jobs 2026: రూ. 50 వేల జీతంతో ప్రసార్ భారతిలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!
PF New Rules: ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్ఓ గుడ్ న్యూస్.. పీఎఫ్ అకౌంట్ అప్డేట్ రూల్స్.. పేరు నుంచి నేషనాలిటీ వరకు అన్నీ ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు..!!

EPFO Profile Update: ఉద్యోగులకు ఇది చాలా కీలకమైన అప్డేట్ ఇది. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతాలో ఉన్న వ్యక్తిగత వివరాలను మార్చుకోవడం ఒకప్పుడు కాస్త క్లిష్టమైన ప్రక్రియగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ ఈ ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసింది. పేరు నుంచి జాతీయత వరకు పీఎఫ్ ప్రొఫైల్‌లోని అనేక వివరాలను సవరించుకునే అవకాశం కల్పిస్తూ కొత్త మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. కొన్ని మార్పులకు డాక్యుమెంట్లు అవసరం కాగా, మరికొన్ని సందర్భాల్లో ఎలాంటి పత్రాలు లేకుండానే అప్‌డేట్ చేసుకోవచ్చు. మరి పీఎఫ్ ఖాతాలో ఏయే వివరాలను మార్చుకోవచ్చు? ఎలా మార్చుకోవాలి? అన్న పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈపీఎఫ్‌ఓ తాజా నిబంధనల ప్రకారం ఉద్యోగులు తమ యూఏఎన్  ప్రొఫైల్‌లో పలు ముఖ్యమైన వ్యక్తిగత వివరాలను సవరించుకోవచ్చు. ఇందులో ఖాతాదారుడి పేరు, తండ్రి లేదా తల్లి పేరు, పుట్టిన తేదీ, వివాహ స్థితి, జాతీయతతో పాటు ఉద్యోగంలో చేరిన తేదీ, ఉద్యోగం మానేసిన తేదీ వంటి సమాచారం కూడా ఉంది. చాలా మంది ఉద్యోగుల పీఎఫ్ ఖాతాల్లో ఈ వివరాలు తప్పుగా నమోదై ఉండటం వల్ల భవిష్యత్తులో క్లెయిమ్స్ సమయంలో సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఈ మార్పులు ముందుగానే చేసుకోవాలని ఈపీఎఫ్‌ఓ సూచిస్తోంది.

జాతీయత మార్పు విషయంలో ఈపీఎఫ్‌ఓ కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనలు పెట్టింది. ఒకవేళ మీ పీఎఫ్ ప్రొఫైల్‌లో జాతీయత కాలమ్ ఖాళీగా ఉండి, దానిని  ఇండియన్ గా నమోదు చేయాలనుకుంటే.. ఎలాంటి సమస్య లేకుండా సులభంగా మార్చుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పటికే  ఇండియన్ గా ఉన్న జాతీయతను విదేశీ పౌరసత్వంగా మార్చుకోవాలంటే మాత్రం అది ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లోనే అనుమతిస్తారు. అంటే భారత పౌరసత్వం నుంచి నిజంగా విదేశీ పౌరసత్వం పొందిన సందర్భాల్లో మాత్రమే ఈ మార్పు చేయడానికి వీలుంటుంది.

Also Read: GOVT Health Insurance Schemes: రెండు కప్పుల టీ ధర కంటే తక్కువ.. ఈ ఐదు పథకాలు సామాన్యులకు లక్షల విలువైన బీమాను అందిస్తున్నాయ్..!!

కొన్ని సందర్భాల్లో ఉద్యోగులు ఎలాంటి డాక్యుమెంట్లు అప్‌లోడ్ చేయకుండానే వివరాలను సవరించుకోవచ్చు. మీ యూఏఎన్ అక్టోబర్ 1, 2017కి ముందు యాక్టివేట్ అయి ఉండాలి. అలాగే మీ పీఎఫ్ ఖాతా వివరాలు ఆధార్‌తో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా వెరిఫై అయి ఉండాలి. ఈ రెండు షరతులు నెరవేరితే, పేరు, తల్లిదండ్రుల పేరు, జాతీయత వంటి వివరాలను ఆన్‌లైన్‌లోనే సులభంగా మార్చుకోవచ్చు. అయితే యూఏఎన్ పాతదైనా, జాయింట్ డిక్లరేషన్‌కు యాజమాన్యం ఆమోదం తప్పనిసరిగా అవసరం అవుతుంది.

ఒకవేళ మీ యూఏఎన్ ఆధార్‌తో లింక్ కాలేదా? లేదా యూఏఎన్ నంబర్ అసలే లేకపోయినా? అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆన్‌లైన్‌లో మార్పులు చేసుకునే అవకాశం ఉండదు. అలాంటి వారు ఫిజికల్ జాయింట్ డిక్లరేషన్ ఫామ్‌ను నింపి తమ కంపెనీ హెచ్‌ఆర్ లేదా యాజమాన్యానికి సమర్పించాలి. యాజమాన్యం ఆ వివరాలను ధృవీకరించి ఈపీఎఫ్‌ఓ పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత సంబంధిత ఈపీఎఫ్‌ఓ కార్యాలయం పరిశీలించి అవసరమైన మార్పులు చేస్తుంది.

పీఎఫ్ ఖాతాలో ఉన్న చిన్న పొరపాట్లు కూడా భవిష్యత్తులో పెద్ద సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా పీఎఫ్ నగదు విత్‌డ్రా చేసే సమయంలో, పెన్షన్ క్లెయిమ్ చేసే వేళ పేరు, పుట్టిన తేదీ లేదా జాతీయతలో తేడాలు ఉంటే క్లెయిమ్ నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ఉద్యోగులు తమ పీఎఫ్ ప్రొఫైల్‌ను తరచుగా ఒకసారి పరిశీలించుకుని, ఏవైనా తప్పులు కనిపిస్తే వెంటనే ఈపీఎఫ్‌ఓ నిబంధనల ప్రకారం సవరించుకోవడం చాలా అవసరం. ఇప్పుడే చెక్ చేసుకుంటే, రేపటి ఇబ్బందులు తప్పుతాయి.

Also Read:  Budget 2026: పన్ను చెల్లింపుదారులకు నిర్మలమ్మ గుడ్‌ న్యూస్.. బడ్జెట్‌లో ఈ 5 పెద్ద ప్రకటనలు..?

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

PERSONAL FINANCEEPFEmployees Provident FundEPFOchanges in profile

Trending News