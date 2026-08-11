/UPI ద్వారా PF విత్ డ్రా.. EPFO లేటెస్ట్ రూల్స్ ఇవే..!

PF Withdrawal Via UPI: పీఎఫ్ (PF) ఖాతాదారుల నిరీక్షణకు త్వరలోనే తెరపడనుంది. డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ తరహాలో పీఎఫ్ విత్ డ్రాను సులభతరం చేసేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ కృషి చేస్తోంది. సెప్టెంబర్ నుంచి యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ అమౌంట్ క్లైయిమ్ చేసుకునే ప్రక్రియను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. BHIM UPI ద్వారా పీఎఫ్ ఫండ్స్ను యూపీఐకి లింక్ చేసిన ఖాతాల నుంచి నేరుగా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే యూపీఐ ద్వారా PF విత్డ్రాయల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చినా.. పాత EPFO నిబంధనలు మాత్రం కొనసాగుతాయి. PF విత్డ్రా చేసుకోవడానికి గతంలో మాదిరి నిబంధనలను పాటించాల్సి ఉంటుంది.
ఇప్పటివరకు పీఎఫ్ విత్డ్రా లేదా ఇతర సేవలకు యూఎంఏఎన్జీ (UMANNG) యాప్ లేదా ఈపీఎఫ్ఓ (EPFO) అధికారిక వెబ్సైట్పైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. ఆన్లైన్లో EPFO సిస్టమ్ ద్వారా క్లెయిమ్ రిక్వెస్ట్ పంపించిన తరువాత.. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా సభ్యుడి అకౌంట్లో డబ్బులు జమ అవుతున్నాయి. ఇందుకోసం కొన్ని రోజుల సమయం పడుతుంది. అయితే ప్రతిపాదిత UPI వ్యవస్థ కింద.. పీఎఫ్ విత్ డ్రా ప్రక్రియ వేగవంతం కానుంది. క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ చేసి.. ఆమోదం పొందిన తర్వాత డబ్బు నేరుగా UPI ద్వారా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈ సేవలు మొదట్లో BHIM యాప్ ద్వారా ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
BHIM UPI ద్వారా PF విత్డ్రా ఎలా..?
UPI ద్వారా ఎంత PF విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు..?
UPI ప్రవేశపెట్టడం వల్ల పరిమితి మారుతుందా అని పీఎఫ్ ఖాతాదారుల మదిలో ఓ ప్రశ్న మెదులుతోంది. UPI ద్వారా విత్డ్రా కోసం ప్రత్యేకమైన లేదా కొత్త పరిమితిని నిర్దేశిస్తారా లేదా అనే విషయంపై ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు. ఒక సభ్యుడు విత్డ్రా చేసుకోగల మొత్తం పూర్తిగా పాత EPFO నిబంధనలు, విత్డ్రా కారణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
పీఎఫ్ ఎప్పుడు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు..?
ఉద్యోగం విడిచిపెట్టిన తర్వాత (కొన్ని షరతులకు లోబడి)
తక్షణమే డబ్బులు ఖాతాలో జమ అవుతుందా..?
క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ సమయాన్ని తగ్గించేందుకు UPI వ్యవస్థ ద్వారా విత్ డ్రా సిస్టమ్ను ఈపీఎఫ్ఓ తీసుకువస్తోంది. ఇప్పటికే ఈపీఎఫ్ఓ 'ఆటో-సెటిల్మెంట్' పరిధిని విస్తరించడంతో చాలా క్లెయిమ్లు వేగంగా క్లియర్ అవుతున్నాయి. క్లెయిమ్ ఆమోదం పొందిన వెంటనే యూపీఐ ద్వారా చివరి దశ త్వరగా పూర్తవుతుంది. అయితే ప్రతి PF క్లెయిమ్ తక్షణమే ఖాతాలో జమ అవ్వదు. క్లెయిమ్ వెరిఫికేషన్, అర్హత వెరిఫికేషన్, ఆమోద ప్రక్రియ తరువాత ఖాతాలోకి జమ అవుతుంది.
ప్రయోజనాలు ఇవే..