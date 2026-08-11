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UPI ద్వారా PF విత్ డ్రా.. EPFO లేటెస్ట్ రూల్స్ ఇవే..!

PF Withdrawal Via UPI: యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్‌ విత్ డ్రా ఆప్షన్ కోసం ఖాతాదారులు చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ నెల నుంచి ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇందుకు ఎలాంటి రూల్స్ ఉంటాయి..? నేరుగా డబ్బులు డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందా..? పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 11, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:15 PM IST
UPI ద్వారా PF విత్ డ్రా.. EPFO లేటెస్ట్ రూల్స్ ఇవే..!
Image Credit: EPFO 2026 (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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UPI ద్వారా PF విత్ డ్రా.. EPFO లేటెస్ట్ రూల్స్ ఇవే..!
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