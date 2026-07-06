/ఉద్యోగంలో చేరిన ఏడాది లోపే రిజైన్ చేశారా? మీ PF డబ్బులు ఎక్కడికీ పోవు.. కొత్త రూల్స్ ప్రకారం ఇలా తీసేసుకోండి..!!

EPFO New Rules: చాలా మందికి ఉద్యోగం మారినప్పుడు లేదా జాబ్ పోయినప్పుడు తలెత్తే ప్రశ్న పీఎఫ్ పరిస్థితి ఏంటని. అయితే కొంతమంది ఉద్యోగంలో చేరిన ఏడాదిలోపే కొత్త ఉద్యోగంలో చూసుకోవడం లేదా.. ఇతర కారణాల వల్ల ఉద్యోగాన్ని మానేసినట్లయితే.. పీఎఫ్ నిబంధనల ప్రకారం ఏడాదిలోపు పీఎఫ్ ను విత్ డ్రా చేయరాదు. ఇప్పుడు ఆ టెన్షన్ లేదు. ఎందుకంటే ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకువచ్చిన కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఒక ఏడాదిలోపు ఉద్యోగం మానేసినా పీఎఫ్ డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇందుకు కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టింది ఈపీఎఫ్ఓ. అవేంటో చూద్దాం.
నిజానికి పీఎఫ్ విత్ డ్రాయల్స్ అనేది మీ ఉద్యోగ కాలానికి డైరెక్టుగా లింక్ అయి ఉండదు. కానీ మీ నిరుద్యోగ కాలానికి ముడిపడి ఉంటుంది. ఒక ఉద్యోగి తన ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయిన లేదా రిజైన్ చేసిన వెంటనే మరో ఉద్యోగంలో చేరేందుకు సమయం పట్టినట్లయితే.. ఈపీఎఫ్ఓ పూర్తి విత్ డ్రాయల్స్ కు అనుమతి ఇస్తుంది.
మీరు PF నుండి ఎంత విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు? పూర్తి లెక్కలను అర్థం చేసుకోండి:
మీరు 1 సంవత్సరం లోపు ఉద్యోగం మానేసినట్లయితే:
* 1 నెల వరకు నిరుద్యోగులుగా ఉన్నట్లయితే:
మీరు మీ PF బ్యాలెన్స్లో 75శాతం వరకు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు
* 2 నెలలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం నిరుద్యోగులుగా ఉన్నట్లయితే:
మీరు 100శాతం PF విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు
అంటే.. పూర్తి సంవత్సరం ఉద్యోగం చేయడం తప్పనిసరి కాదు,. కానీ కొంతకాలం ఎలాంటి ఉద్యోగంలో చేరకుండా ఉండాలి. అందుకే చాలా మంది తొందరగా పూర్తి మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకోలేకపోతున్నారు.
కొత్త నిబంధన: 25శాతం బ్యాలెన్స్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది
ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. రిటైర్మెంట్ ఫండ్ ను పూర్తిగా విత్ డ్రా చేయకుండా.. పీఎఫ్ ఖాతాలోని కొంత భాగాన్ని సురక్షితంగా ఉంచుకోవడం తప్పనిసరి చేసింది.
* మొదటి దశలో 75శాతం ఉపసంహరణకు అనుమతి ఉంది.
* మిగిలిన 25శాతం మొత్తాన్ని తర్వాత విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు లేదా బదిలీ చేయడానికి అవకాశం ఉంది
దీని ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే.. సభ్యులు మొత్తం డబ్బును ఒకేసారి ఖర్చు చేయకుండా.. భవిష్యత్తు కోసం కొంత పొదుపు మిగుల్చుకోవాలనేది ఈపీఎప్ఓ ఉద్దేశ్యం.
ఇటీవలి నిబంధనల్లో బిగ్ అప్ డేట్:
ఇటీవల ఈపీఎఫ్ఓ నిబంధనల్లో పెద్ద అప్ డేట్ తీసుకువచ్చింది.
* ఇప్పుడు పీఎఫ్ క్లెయిమ్లను 3 రోజుల్లో పరిష్కరించడమే లక్ష్యం.
* మొత్తం ప్రక్రియను డిజిటల్, సులభతరం చేస్తున్నారు.
* డబ్బు విత్డ్రాయల్ నియమాలను కూడా సరళీకరించారు.
ఇప్పుడు అవసరమైన సమయాల్లో పీఎఫ్ డబ్బును గతంలో కంటే వేగంగా పొందవచ్చు.
పీఎఫ్ ను ముందుగానే విత్ డ్రా చేసుకోవడం వల్ల కలిగే నష్టాలు:
* 5 సంవత్సరాల లోపు PF విత్డ్రా చేస్తే పన్ను విధించదు
* పదవీ విరమణ నిధులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం
* కాంపౌండింగ్ ప్రయోజనం తగ్గుతుంది.
పీఎఫ్ ఖచ్చితంగా అత్యవసర నిధిగా ఉపయోగపడుతుంది. కానీ దానిని తరచుగా విత్డ్రా చేయడం తెలివైన పని కాదు. మీరు కేవలం ఉద్యోగం మారుతున్నట్లయితే... పీఎఫ్ నిధులను విత్డ్రా చేయడం కంటే బదిలీ చేసుకోవడం మంచి ఎంపిక. కొత్త నిబంధనలు పీఎఫ్ విత్డ్రాలను సులభతరం చేశాయి. కానీ సరైన సమాచారం లేకుండా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం నష్టాలకు దారితీయవచ్చు.
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