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  • /ఉద్యోగంలో చేరిన ఏడాది లోపే రిజైన్ చేశారా? మీ PF డబ్బులు ఎక్కడికీ పోవు.. కొత్త రూల్స్ ప్రకారం ఇలా తీసేసుకోండి..!!

ఉద్యోగంలో చేరిన ఏడాది లోపే రిజైన్ చేశారా? మీ PF డబ్బులు ఎక్కడికీ పోవు.. కొత్త రూల్స్ ప్రకారం ఇలా తీసేసుకోండి..!!

EPFO New Rules: ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. ఉద్యోగంలో చేరిన ఏడాది లోపే రిజైన్ చేసి వేరే ఉద్యోగంలో చేరినట్లయితే.. ఏడాది లోపే పీఎఫ్ డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. కొత్త రూల్స్ ప్రకారం ఎలా విత్ డ్రా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 06, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:09 PM IST
ఉద్యోగంలో చేరిన ఏడాది లోపే రిజైన్ చేశారా? మీ PF డబ్బులు ఎక్కడికీ పోవు.. కొత్త రూల్స్ ప్రకారం ఇలా తీసేసుకోండి..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉద్యోగంలో చేరిన ఏడాది లోపే రిజైన్ చేశారా? మీ PF డబ్బులు ఎక్కడికీ పోవు.. కొత్త రూల్స్ ప్రకారం ఇలా తీసేసుకోండి..!!
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