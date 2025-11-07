EPFO: ఈపీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. మీ స్మార్ట్ ఫోన్ నుంచే పీఎఫ్ డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు..ఎలాగో స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకోండిలా..!!

PF Withdrawal Process: ఈపీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్. మీ పీఎఫ్ డబ్బులను స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా కూడా ఈజీగా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈపీఎఫ్ఓ వెబ్ సైట్లోకి లాగిన్ అయి మీ యూఏఎన్, పాస్ వర్డ్ తో ఆన్ లైన్ క్లెయిమ్ సెలక్ట్ చేసుకోండి. ఆధార్, బ్యాంక్ వివరాలను సరిచూసుకుని.. దరఖాస్తు ఫారమ్ ను నింపండి. ఓటీపీ ధ్రువీకరణ తర్వాత మూడు రోజుల్లో మీ డబ్బు మీ బ్యాంకు అకౌంట్లో జమ అవుతుంది.
ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ప్రభుత్వ, గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ కంపెనీల్లో పనిచేసే ఉద్యోగుల పేర్లపై ఒక అకౌంట్ తెరిచి వారి నెలలవారీ జీతం నుంచి కొంత మొత్తాన్ని తీసి అందులో జమ చేస్తారు. ఉద్యోగులు తమ అవసరాల కోసం ఎప్పుడైనా ఈ డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది తమ పీఎఫ్ ఖాతా నుంచి డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోవడం చాలా కష్టంగా భావిస్తుంటారు. అయితే మీ స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బును ఈజీగా ఎలా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చో ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుందాం.
దశలవారీ ప్రక్రియ:
-మీ PF ఖాతా నుండి మొత్తం డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు , ముందుగా మీరు EPFO అధికారిక సైట్కి వెళ్లి మీ UAN నంబర్, పాస్వర్డ్ సహాయంతో మీ ఖాతాలోకి లాగిన్ అవ్వాలి.
-లాగిన్ అయిన తర్వాత, డాష్బోర్డ్లో కనిపించే ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ఎంపికపై క్లిక్ చేసి, క్లెయిమ్స్ ఎంపికపై క్లిక్ చేయండి.
-అప్పుడు ఒక ఫారమ్ తెరుచుకుంటుంది. కొన్ని ఫీల్డ్లు ముందే నింపి ఉంటాయి. మరికొన్నింటికి మీ వివరాలను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ఈ ఫారమ్లో మీరు మీ బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్ను నమోదు చేసి నిబంధనలు, షరతులను అంగీకరించాలి.
-మీరు మీ చివరి ఉద్యోగం వివరాలను, మీ నిష్క్రమణ తేదీతో పాటు చూస్తారు. ఈ తేదీ మీ మునుపటి ఉద్యోగం చివరి పని దినాన్ని సూచిస్తుంది.
-దీని తరువాత, ప్రొసీడ్ ఫర్ ఆన్లైన్ క్లెయిమ్పై క్లిక్ చేసి, తదుపరి దశలకు వెళ్లండి.
-దీని తర్వాత, మీరు నేను దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకుంటున్న ఫారమ్ 19ని ఎంచుకోవాలి. దీనితో మీ ముందు మరొక ఫారమ్ ఒపెన్ అవుతుంది.
-ఈ ఆప్షన్ కింద, మీరు ఫారమ్ 15G ని సమర్పించే ఆప్షన్ను కనుగొంటారు. ఉపసంహరణ మొత్తం 50,000 రూపాయలు దాటినప్పుడు ఈ ఫారమ్ నింపి సమర్పించాలి. మీకు 10శాతం TDS లేదా దానిపై పన్ను విధించదు.
-దీని తరువాత, మీరు మీ ఆధార్ కార్డులో ఇచ్చిన చిరునామాను పూరించాలి. క్యాన్సల్ చెక్కు ఫోటోను అప్లోడ్ చేయాలి.
-దీని తర్వాత, నిబంధనలు, షరతులను అంగీకరించి, 'ఆధార్ OTP పొందండి' పై నొక్కండి. OTP ని ధృవీకరించిన తర్వాత మీ ఫారమ్ను సమర్పించండి.
-దీని తర్వాత, కొన్ని రోజుల్లోనే మీ PF డబ్బు మీ ఖాతాలో జమ అవుతుంది.
