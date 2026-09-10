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EPFO ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. PF అడ్వాన్స్ నిధుల విత్‌డ్రాయల్‌లో కీలక మార్పులు..!!

PF withdrawal rules: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి నుంచి విత్ డ్రాయల్స్ ను ఈపీఎఫ్ఓ మరింత సులభతరం చేసింది. ఇక నుంచి చందాదారుడు తమ వైద్య అవసరాల కోసం నిబంధనలను అనుసరించి ఎన్ని సార్లు అయినా డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు వెసులుబాటు కల్పించింది. ఈ మేరకు ఈపీఎఫ్ అడ్వాన్స్ కు సంబంధించి కొత్త నిబంధనలను ఈపీఎఫ్ఓ వెల్లడించింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 10, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:43 AM IST
EPFO ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. PF అడ్వాన్స్ నిధుల విత్‌డ్రాయల్‌లో కీలక మార్పులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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EPFO ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. PF అడ్వాన్స్ నిధుల విత్‌డ్రాయల్‌లో కీలక మార్పులు..!!
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