PF withdrawal rules: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO)చందాదారులకు ఊరటనిచ్చే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి అడ్వాన్స్ నిబంధనలను సంస్థ గణనీయంగా సరళీకరించింది. గతంలో అమల్లో ఉన్న 13 రకాల సంక్లిష్ట విత్ డ్రాయల్ పద్దతులను రద్దు చేసి.. వాటి స్థానంలో కేవలం 3 సులభతర విభాగాలను మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. ఈపీఎఫ్ఓలో సభ్యత్వం పొంది 12 నెలలు పూర్తి చేసుకున్న చందాదారులు తమ అకౌంట్లోని నిల్వలో ఉన్న 75శాతం వరకు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే అకౌంట్లో కనీసం 25శాతం నిల్వను తప్పనిసరిగా కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మేరకు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ గతంలోనే ఆమోదం తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే.
తాజా సవరణల ప్రకారం.. విత్ డ్రా ప్రక్రియను 3 ప్రధాన విభాగాలుగా వర్గీకరించారు.
కేటగిరీ 1 (అత్యవసర అవసరాలు): సేవా కాలంలో అనారోగ్యం లేదా వైద్య చికిత్స కోసం ఎన్నిసార్లైనా డబ్బు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. అదనంగా, విద్య కోసం 10 సార్లు, వివాహం కోసం ఐదు సార్లు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి అనుమతి ఉంది.
కేటగిరీ 2 (గృహ అవసరాలు): సేవా కాలంలో ఇల్లు లేదా ప్లాట్ కొనుగోలు చేయడానికి, ఇల్లు కట్టుకోవడానికి, గృహ రుణం తిరిగి చెల్లించడానికి, లేదా ఇంటిని పునరుద్ధరించుకోవడానికి ఐదు అడ్వాన్సులను అనుమతిస్తుంది.
కేటగిరీ 3 (ప్రత్యేక పరిస్థితులు): ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, కంపెనీల మూసివేతలు, ఉద్యోగ నష్టం, లేదా మహమ్మారులు వంటి పెద్ద ఇబ్బందుల సందర్భంలో ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో రెండుసార్లు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది.
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