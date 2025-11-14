English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Business Ideas:  మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఒక్కడిగా వచ్చి సినీ ఇండస్ట్రీలో ఏ స్థాయిలో ఉన్నారో మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. మెగా కాంపౌండ్ నుంచి ఎంతో మంది హీరోలు ఇండస్ట్రీకి పరిచమయ్యారు. ఆయన కుమార్తెలు నిర్మాణ రంగలో, డిజైనర్ రంగంలో దూసుకుపోతన్నారు. హీరోగా రామ్ చరణ్ ఆయనతో పోటీపడి మరీ సినిమాలు చేస్తున్నారు. కోడలు ఉపాసన అపోలో హాస్పిటల్ వైస్ చైర్మన్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే మెగాస్టార్ చిరంజీవి సతీమణి సురేఖ బిజినెస్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి మరో కొత్త కోణంతో జనాల్లోకి వచ్చారు.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 14, 2025, 12:58 PM IST

Business Ideas: మెగాస్టార్ చిరంజీవి భార్య చేస్తున్న ఈ బిజినెస్ మీరు ప్రారంభిస్తే.. ఇంట్లోనే కూర్చుండి లక్షల ఆదాయం పక్కా..!!

ఆవకాయ పచ్చడితోపాటు రకరకాల పచ్చళ్లను స్వయంగా చేస్తూ మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు. ఈ విధంగా సురేఖ ఇంట్లోనే కూర్చుండి భారీ ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. మీరు కూడా పచ్చళ్ల వ్యాపారంతో లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు. కేవలం 15వేల రూపాయల పెట్టుబడితో లక్షల రూపాయల ఆదాయం ఎలా పొందాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

నేటి వేగవంతమైన జీవితంలో.. చాలా మంది శ్రామిక ప్రజలు ఒత్తిడి అసంతృప్తితో పోరాడుతున్నారు. చాలామంది తమ రోజువారీ కష్టాలను వదిలి సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలని కలలు కంటుంటారు.  కానీ ఏ వ్యాపారాన్ని తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించవచ్చో నిర్ణయించుకోవడం పెద్ద సవాలుగా మారింది.  ఈ సందిగ్ధత తరచుగా ప్రజలను వెనక్కి తగ్గేలా చేస్తుంది. 

మీరు ఇంటి నుండి చాలా తక్కువ ఖర్చుతో ప్రారంభించగల వ్యాపార ఆలోచన గురించి తెలుసుకుందాం. ప్రతి భారతీయ భోజనంలో ఊరగాయలు ఒక ముఖ్యమైన భాగం. అది మామిడి, నిమ్మకాయ లేదా మిరపకాయ ఊరగాయలు అయినా, అవి ప్రతి భోజనం రుచిని పెంచుతాయి. వాటికి అన్ని సీజన్లలో,  ప్రతి ఇంట్లో డిమాండ్ ఉంటుంది. ఇది వాటిని తక్కువ ఖర్చుతో, సులభంగా సెటప్ చేయగల వ్యాపారంగా చేస్తుంది.

ఈ వ్యాపారం గురించి అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, దీన్ని మీ ఇంటిలోని బాల్కనీ, టెర్రస్ లేదా స్టోర్‌రూమ్ వంటి చిన్న ప్రాంతంలో ప్రారంభించవచ్చు. దీనికి ఖరీదైన షోరూమ్ లేదా పెద్ద ఫ్యాక్టరీ అవసరం లేదు.

ఎంత ఖర్చవుతుంది ?

మీరు చిన్నగా ప్రారంభించాలనుకుంటే, మీరు రూ. 10,000–రూ. 15,000 కు పనిని ప్రారంభించవచ్చు. 

కావాల్సినవి: 
ముడి పదార్థాలు (మామిడి, నిమ్మ, మిరపకాయ మొదలైనవి)

సుగంధ ద్రవ్యాలు,  నూనెలు

గాజు జాడిలు

ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్

పాత్రలు,  ఇతర నిత్యావసరాలు

Also Read: Money Saving Tips: జేబు ఖాళీ.. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ సున్నా..డోంట్ వర్రీ.. ఈ చిట్కాలు ఫాలో అవుతే.. లక్షల పొదుపు పక్కా..!!  

లాభం:
ఈ వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునేవారు  రూ. 10,000 పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల నెలకు రూ. 3,000–రూ. 7,000 నికర లాభం వస్తుంది. రూ. 15,000 పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల లాభాలు రూ. 7,000–రూ. 13,000 వరకు పెరుగుతాయి. మీ క్లయింట్లు,  బ్రాండ్ పేరు పెరిగేకొద్దీ, ఈ ఆదాయం నెలకు రూ. 20,000–రూ. 40,000 వరకు చేరుతుంది.

ఒక్కో జాడీకి ఎంత లాభం ?
మీరు మామిడికాయ ఊరగాయ తయారుచేశారని అనుకుందాం. అర కిలోల జాడి మార్కెట్లో రూ. 80–రూ. 100 కి అమ్ముడవుతోంది. అయితే దాని ధర రూ. 35–రూ. 45 మాత్రమే. అంటే మీరు ఒక జాడి నుండి దాదాపు 40–60శాతం ప్రత్యక్ష లాభం పొందవచ్చు.

మార్కెటింగ్ పెద్ద పాత్ర పోషిస్తుంది: 
ఊరగాయ తయారు చేయడం మాత్రమే సరిపోదు, దానిని సరిగ్గా మార్కెటింగ్ చేయడం కూడా ముఖ్యం.

మొదట మీరు స్థానిక దుకాణదారులను సంప్రదించాలి.

పొరుగువారికి, స్నేహితులకు నమూనాలను ఇవ్వడం ద్వారా అభిప్రాయాన్ని పొందండి.

సోషల్ మీడియా నేడు ఒక శక్తివంతమైన సాధనంగా మారింది. WhatsApp, Facebook,  Instagram లలో మీ స్వంత పేజీని సృష్టించడం ద్వారా, మీరు మీ కస్టమర్లను సులభంగా చేరుకోవచ్చు.

ఈ వ్యాపారం క్రమంగా ఊపందుకుంటుంది. మొదటి 2-3 నెలల్లో ఆదాయాలు తక్కువగా ఉంటాయి. కానీ మీ నెట్‌వర్క్,  డిమాండ్ పెరిగేకొద్దీ, మీరు నెలకు రూ. 15,000–రూ. 30,000 సంపాదించవచ్చు. అంటే మీరు సంవత్సరానికి సుమారు రూ .1.2–3 లక్షలు సంపాదించవచ్చు.

Also Read: Gold Rate: గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర.. పంతం నెగ్గించుకున్న ట్రంప్.. 43 రోజుల అమెరికా షట్ డౌన్‎కి ఎండ్ కార్డు..!!  

 

 

