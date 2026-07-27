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దేశంలో త్వ‌ర‌లో ప్లాస్టిక్ క‌రెన్సీ.. రూ.10, రూ.20 నోట్ల ట్రయల్స్‌కు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్..!!

Rs 10 and 20 Plastic Currency Notes: దేశంలో త్వరలోనే ప్లాస్టిక్ లేదా పాలిమర్ కరెన్సీ నోట్స్ అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ దిశగా కేంద్రం కీలక ముందడుగు వేసింది. రూ. 10, రూ. 20 విలువ కలిగిన ప్లాస్టిక్ లేదా పాలిమర్ కరెన్సీ నోట్లను ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షిద్దామని ఆర్బిఐ చేసిన ప్రతిపాదనకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 27, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:07 PM IST
దేశంలో త్వ‌ర‌లో ప్లాస్టిక్ క‌రెన్సీ.. రూ.10, రూ.20 నోట్ల ట్రయల్స్‌కు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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దేశంలో త్వ‌ర‌లో ప్లాస్టిక్ క‌రెన్సీ.. రూ.10, రూ.20 నోట్ల ట్రయల్స్‌కు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్..!!
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