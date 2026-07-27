Rs 10 and 20 Plastic Currency Notes: దేశంలో ప్లాస్టిక్ లేదా పాలిమర్ కరెన్సీని ప్రవేశపెట్టే దిశగా కేంద్రం కీలక ముందడుగు వేసింది. రూ. 10, రూ.20 విలువ కలిగిన ప్లాస్టిక్ పాలిమర్ నోట్లను ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షించేందుకు రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చేసిన ప్రతిపాదనకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పకంజ్ చౌదరి సోమవారం లోకసభలో ఒక లిఖితపూర్వక సమాధానంలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
ఈ ప్రయోగాల్లో భాగంగా రూ. 10, రూ. 20 డినామినేషన్లలో వందకోట్ల చొప్పున పాలిమర్ నోట్లను ఆర్బిఐ జారీ చేస్తుంది. భారతీయ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఈ నోట్ల మన్నిక, పనితీరును పరిశీలించడమే ఈ క్షేత్రస్థాయి పరీక్షల ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని పేర్కొంది. ఈ ప్రయోగాలు విజయవంతం అయినట్లయితే.. వీటిని దేశవ్యాప్తంగా విస్త్రుత స్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడంపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
అయితే ప్లాస్టిక్ పాలిమర్ నోట్లను ప్రవేశపెడుతున్నంత మాత్రాన ప్రస్తుతం చలామణిలో ఉన్న కాగితపు నోట్లను రద్దు చేసే ప్రతిపాదన ఏదీలేదని స్పష్టం చేసింది ప్రభుత్వం. కాగితపు నోట్లతో పాటే పాలిమర్ నోట్లు కూడా సమాంతరంగా చెలామనిలో ఉంటాయని వివరించారు మంత్రి. సాధారణ కాగితపు నోట్లతో పోలిస్తే పాలిమర్ నోట్లు ఎక్కువ కాలం మన్నిక కలిగి ఉంటాయని.. ఇది సులభంగా పాడవని రిజర్వు బ్యాంకు తెలిపింది. ముఖ్యంగా తక్కువ విలువ కలిగిన నోట్లను త్వరగా చిరిగిపోతుండటంతో.. వాటిని తరచూ మార్చాల్సి వస్తోంది. పాలిమర్ నోట్ల వినియోగం వల్ల ముద్రణ, నిర్వహణ ఖర్చులు భారీగా తగ్గుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
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