/Plastic Notes In India: మార్కెట్లోకి కొత్త ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ నోట్లు..చలామణీ ఎప్పటినుంచి అంటే?

Plastic Notes In India News: ప్రస్తుతం మన దేశంలో చలామణిలో ఉన్న కాగితపు కరెన్సీ నోట్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా ప్లాస్టిక్ లేదా పాలిమర్ నోట్లను తీసుకువచ్చేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ నూతన విధానంపై ప్రజల్లో ఉన్న ఉత్కంఠకు తెరదించుతూ ఆర్బిఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా స్పష్టమైన ప్రకటన చేశారు.
ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులోకి వస్తాయి?
ద్రవ్య పరపతి విధాన కమిటీ (MPC) సమావేశం అనంతరం ఆర్బీఐ గవర్నర్ మాట్లాడుతూ.. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభంలో పాలిమర్ నోట్లను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఆయన ప్రకటనను బట్టి 2027 ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ మధ్య ఈ ప్లాస్టిక్ నోట్లు మార్కెట్లోకి వచ్చే సూత్రప్రాయమైన ప్రణాళిక ఉంది. అయితే, ఇది ప్రస్తుతం ప్రయోగాత్మక దశలో ఉందని, ఈ ప్రయోగ ఫలితాల ఆధారంగానే వీటిని పెద్ద ఎత్తున అమలు చేయడంపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ప్లాస్టిక్ నోట్ల ప్రత్యేకతలు
కేంద్ర ప్రభుత్వం తొలి విడతగా రూ.10, రూ.20 డినామినేషన్లలో ఒక్కొక్కటి చొప్పున మొత్తం 2 బిలియన్ల (200 కోట్లు) పాలిమర్ నోట్లను ముద్రించడానికి ఆర్బీఐకి అనుమతి మంజూరు చేసింది. ప్రస్తుతానికి కాగితపు నోట్లను పూర్తిగా రద్దు చేసే ప్రణాళికలు ఏవీ లేవు. పాలిమర్, కాగితపు నోట్లు రెండూ ఏకకాలంలో సమాంతరంగా చలామణిలో ఉంటాయి.
సాధారణ కాగితపు నోట్లతో పోలిస్తే పాలిమర్ నోట్ల కాలపరిమితి రెండు నుంచి నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ. తరచుగా చేతులు మారుతూ త్వరగా అరిగిపోయే చిన్న నోట్ల (రూ.10, రూ.20) సమస్యకు ఇది చక్కటి పరిష్కారంగా మారుతుంది.
ప్లాస్టిక్ నోట్ల అవసరం ఎందుకు ఏర్పడింది?
దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిమాణం పెరుగుతున్న కొద్దీ నగదు లావాదేవీల అవసరం కూడా పెరుగుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలు గత 30 ఏళ్లుగా పాలిమర్ నోట్లను విజయవంతంగా వాడుతున్నాయి.
నోట్ల భద్రత, నిర్వహణ, ముద్రణ కోసం ప్రతి ఏటా సుమారు రూ.5,000 కోట్లు ఖర్చవుతున్నాయి. గణాంకాల ప్రకారం 2016-17 నుంచి జారీ చేసిన ప్రతి 100 కొత్త నోట్లలో 71 పాత నోట్లను వెనక్కి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. అలాగే గత దశాబ్దంలో దాదాపు రూ. 50 బిలియన్ల విలువైన పాత నోట్లను ఉపసంహరించుకున్నారు. నకిలీ నోట్ల బెడదను అరికట్టి భద్రతా ప్రమాణాలను మరింత పటిష్టం చేసేందుకు ఇవి దోహదపడతాయి.
భారత వాతావరణం, పర్యావరణం, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు ఇవి ఎంతవరకు అనుకూలంగా ఉంటాయో క్షేత్రస్థాయిలో పరీక్షించిన తర్వాతే రిజర్వ్ బ్యాంక్ నోట్ ముద్రణ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా పూర్తి స్థాయిలో ప్లాస్టిక్ నోట్లు చలామణిలోకి రానున్నాయి.
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